SilverStone yeni kasa fanı Air Penetrator AP181'i tanıttı

Sıcak yaz günlerinin etkisini hissettirmeye başladığı şu günlerde, ünlü komponent üreticilerinden SilverStone, Air Penetrator AP181 adını verdiği yeni kasa fanını duyurdu. 180mm çapında olan ve 700 - 1200 devir/dakika hızında çalışan yeni kasa fanı, 80 - 130 CFM arasında hava üfleme performansı sunuyor ve 18-34 dbA arasında gürültü yaratıyor.

Kasa içi soğutma performansını arttırmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan Air Penetrator AP181, hava kanallama ızgarası ile birlikte 16 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

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