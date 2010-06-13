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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone yeni kasa fanı Air Penetrator AP181'i tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sıcak yaz günlerinin etkisini hissettirmeye başladığı şu günlerde, ünlü komponent üreticilerinden SilverStone, Air Penetrator AP181 adını verdiği yeni kasa fanını duyurdu. 180mm çapında olan ve 700 - 1200 devir/dakika hızında çalışan yeni kasa fanı, 80 - 130 CFM arasında hava üfleme performansı sunuyor ve 18-34 dbA arasında gürültü yaratıyor.

Kasa içi soğutma performansını arttırmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan Air Penetrator AP181, hava kanallama ızgarası ile birlikte 16 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

SilverStone yeni kasa fanı Air Penetrator AP181'i tanıttı
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SilverStone yeni kasa fanı Air Penetrator AP181'i tanıttı
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acbold 9 yıl
cfm si az olan 15db 2 tane takarım xlience dan daha iyi.bunu alana kadar :S
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Man From Atlantis 9 yıl
12cmlik versiyonu.. özellikle kasa ön fanı için çok iyi bir fan.. havayı huni biçiminde etrafa yaymaktansa düz bir doğrultuda üflemesi çok iyi.. özellikle hdd kısmında engeli bulunnan kasalar ve serin havanın doğrudan ekran kartına ulaşması için çok yararlı bir fan.. her kasaya bir tane lazım bence..

smal.in/...

tamda 2 kaze jyuni sipariş etmişken bana yapılır mıydı bu silverstone
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Batuist 9 yıl
fiyatı biraz yüksek gibi.. ama 1200 devirde dönen 180mm çapında bir fan o kadar da ses yapmamalı..
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maliahmet 9 yıl
gayet uygun ve güzel performanslı ama sesi yüksek ama olsun
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