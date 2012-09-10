SilverStone'dan Micro-ATX formunda bilgisayar kasası: SST-SG09B

Kasa, güç kaynağı, işlemci soğutucusu ve fan gibi bilgisayar bileşenleri geliştiren SilverStone'un, Micro-ATX formundaki yeni kasası gün yüzüne çıktı.



SST-SG09B kodlu kasa, 220 mm x 295 mm x 354 mm ebatlarında ve yaklaşık 5.3 kilogram ağırlığında dizayn edilmiş. SST-SG09B'nin ön panelinde güçlendirilmiş plastik; gövdede ise çelik materyal kullanılmış.



2 adet 3.5-inç sürücü bölmesine, 4 adet 2.5-inç sürücü bölmesine ve 1 adet ince yapılı optik sürücü bölmesine ev sahipliği yapan kasada 4 adet PCI, PCI-Express genişletme slotu bulunuyor. Micro ATX, Mini-ITX, Mini-DTX formundaki anakartlara, 180 mm derinliğinde güç kaynaklarına, 165 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve maksimum 338 mm uzunluğunda üst seviye ekran kartlarına destek veren kasanın ön panelinde 2 adet USB 3.0 portu, mikrofon girişi ile ses çıkışı gözlerden kaçmıyor.

SilverStone'un yeni kasası soğutma konusunda gayet iddialı. SST-SG09B'nin üst tarafına 1 x 140 mm / 1 x 180 mm fan, arka tarafına 1 x 120 mm fan, sol tarafına 1 x 120 mm ve 2 x 80 mm / 92 mm fan, sağ tarafına ise 1 x 80 mm fan takılabiliyor. Kasanın arka tarafına 120 mm'lik fan, üst tarafına ise 180 mm'lik fan halihazırda takılmış durumda. 120 mm'lik fan 1200 devir / dakika hızında çalışıp 22 dBA ses üretiyor. Tepedeki 180 mm'lik fan ise ısı durumuna göre 700 devir / dakika ile 1200 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Fanın düşük devirde ürettiği ses 18 dBA iken yüksek devirde ürettiği ses 34 dBA.

14 Eylül'den itibaren sevkiyatına başlanması planlanan kasanın fiyatı yaklaşık 140$.