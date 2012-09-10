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SilverStone'dan Micro-ATX formunda bilgisayar kasası: SST-SG09B

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,6b
1
12
Kasa
knight
Haber Editörü
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SilverStone'dan Micro-ATX formunda bilgisayar kasası: SST-SG09B
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Kasa, güç kaynağı, işlemci soğutucusu ve fan gibi bilgisayar bileşenleri geliştiren SilverStone'un, Micro-ATX formundaki yeni kasası gün yüzüne çıktı.
SST-SG09B kodlu kasa, 220 mm x 295 mm x 354 mm ebatlarında ve yaklaşık 5.3 kilogram ağırlığında dizayn edilmiş. SST-SG09B'nin ön panelinde güçlendirilmiş plastik; gövdede ise çelik materyal kullanılmış.
2 adet 3.5-inç sürücü bölmesine, 4 adet 2.5-inç sürücü bölmesine ve 1 adet ince yapılı optik sürücü bölmesine ev sahipliği yapan kasada 4 adet PCI, PCI-Express genişletme slotu bulunuyor. Micro ATX, Mini-ITX, Mini-DTX formundaki anakartlara, 180 mm derinliğinde güç kaynaklarına, 165 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve maksimum 338 mm uzunluğunda üst seviye ekran kartlarına destek veren kasanın ön panelinde 2 adet USB 3.0 portu, mikrofon girişi ile ses çıkışı gözlerden kaçmıyor.
SilverStone'un yeni kasası soğutma konusunda gayet iddialı. SST-SG09B'nin üst tarafına 1 x 140 mm / 1 x 180 mm fan, arka tarafına 1 x 120 mm fan, sol tarafına 1 x 120 mm ve 2 x 80 mm / 92 mm fan, sağ tarafına ise 1 x 80 mm fan takılabiliyor. Kasanın arka tarafına 120 mm'lik fan, üst tarafına ise 180 mm'lik fan halihazırda takılmış durumda. 120 mm'lik fan 1200 devir / dakika hızında çalışıp 22 dBA ses üretiyor. Tepedeki 180 mm'lik fan ise ısı durumuna göre 700 devir / dakika ile 1200 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Fanın düşük devirde ürettiği ses 18 dBA iken yüksek devirde ürettiği ses 34 dBA.
14 Eylül'den itibaren sevkiyatına başlanması planlanan kasanın fiyatı yaklaşık 140$.
SilverStone'dan Micro-ATX formunda bilgisayar kasası: SST-SG09B
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SilverStone'dan Micro-ATX formunda bilgisayar kasası: SST-SG09B
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Meto The 3 yıl
Kasa canavar gibi, özellikleri harika ama yok hiç bir yerde...
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Mobile Prof. 7 yıl
Benim hoşuma gitti.
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aykutx 7 yıl
Kasa güzel de buradaki fiyatı ne olur acaba?
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JoeyBane 7 yıl
Tipi güzel değil. ön tarafı daha hoş yapabilirlerdi. O fiyat ne öyle ya. Çok para..
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Guest-E2BECF3D0 7 yıl
Silverstone gene yapmis

Micro atx bir kasa istiyosaniz 50 dolar civarinda fiyatiyla cm rc 342 tavsiye ederim icinden cikan psu dandik olsada

Ondeki hdd kafesi sokuldugunde ciddi yer kazaniliyor,ondeki 12 cm fani yeterli degil arka tarafa 8-9 cm fan takiliyor

Malzeme kalitesi idare eder seviyede,cpu sogutuc montaj bosluguda bulunuyor.
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King ov Hell 7 yıl
Öndeki Usb3'ler çok iyi olmuş.Bugün hala bi çok marka --yeni modellerine bile-- öne Usb2 veriyor.
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Kirk Lee 7 yıl
bu ebatlarda kasa almayı düşünüyorum. iç tasarımı iyi CPU soğutucum içine rahatlıkla girer ama dış tasarım kötü ve fiyatı çok yüksek.
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grafman09 7 yıl
bizim plastik portakal kasası daha güzel bence :) hem 2 tl,, bunlara ciddi rakip olur.. :))
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komando57 7 yıl
kasa güzelde fiyat çok bence
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