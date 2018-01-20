Sınırsız, ücretsiz VPN | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde MIT ve Cern bilim insanlarının geliştirdiği yeni ücretsiz ve süper hızlı VPN servisini konuşuyor sonrasında haftanın öne çıkan oyun ve teknoloji haberlerini tartışıyoruz.

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