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Sınırsız, ücretsiz VPN | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
15,9b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde MIT ve Cern bilim insanlarının geliştirdiği yeni ücretsiz ve süper hızlı VPN servisini konuşuyor sonrasında haftanın öne çıkan oyun ve teknoloji haberlerini tartışıyoruz.

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hanımneder 1 yıl en beğenilen
Mesut abinin boynunda Kahverengimsi büyükçe bir ben tespit ettim, allah muhafaza kanser başlangıcı olmasın

Tebrikleri alayım


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Mesut abinin boynundaKahverengimsi büyükçe birbentespit ettim, allah muhafaza kanser başlangıcı olmasınTebrikleri alayım
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Ghost2003 1 yıl
Mesut bey proton vpn trial olarak 7 gün plus üyelik veriyor. İlk başta da yazıyor. O yüzden hızlı. 1 hafta sonra yavaş serverlara geçiyor.
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Celonfix 1 yıl FerdosParadise
FerdosParadise
35 Yaşındaki deneyimli Mesut Çevik'e SAÇMA OLMUŞ demeden Önce...
Sitede Kayıt için Mail ve Şifre istiyor!!! Register yani ! Kayıt olmanız lazım! kayıttan sonra SPAM olmadığınızı ispatlamak için CEP TELFONUZA Doğrulama kodu gönderiyorlar!!! Mesut Çevik 'in anlatmak istediği buydu!!! SAÇMA OLMUŞ DEME 35 yaşında değerli bir İnsana! girdim ilim yuvasına ettim işim talep ilim geride kaldı illa EDEB illa EDEB

Site hakkında bilginiz olmadığı çok belli. SPAM veya robot olmadığınızı kanıtlamak için illa cep telefonuyla onay vermenize gerek yok, CAPTHA kullanılarakta doğrulanabiliyor. Artı olarak ben yanlış bilgi verdikleri için uyardım. Bir kişi deneyimli olduğu için eleştirilmez değildir. Eleştiri yaptığım için edebsiz oluyorsam siz bendende edebsizsiniz. Hata bendeki sizin gibi bir trole cevap veriyorum. Gidip başkasıyla uğraşın, BLOCKED
FerdosParadise35 Yaşındaki deneyimli Mesut Çevik'e SAÇMA OLMUŞ demeden Önce...Sitede Kayıt için Mail ve Şifre istiyor!!! Register yani ! ...
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SKYFALL 11 ay
Proton vpn golu yedi hayirli ugurlu olsun.
Bildiginiz yada ogrendiginiz her yeni seyi bu sitede paylasmaya devam edin.
Bunu soylemek icin geldim.
Saygilar.
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DH Misafiri 1 yıl
Cern ünün vpn i protonvpn ise o ücretsiz değil.
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DH Misafiri 1 yıl
Abi wikiwand kullanın wikipedia için en rahatı
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DH Misafiri 1 yıl
Single Player oyunlar SONY'nin tekeli oldu. Sonraki nesilde bunun etkilerini daha net göreceğiz. Valve oyun bile yapamazken, diger firmalar 1 tane oyunu zor yaparken Sony 10 tane oyun Next gen oyun yapıyor. Decima gibi üst düzey grafik motorları grafikleri, normal maliyet ile sunmayı başarıyor kar elde ediyor. Diğer firmalar yüksek maliyetten sızlanıp yok oluyor.
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SKYFALL 1 yıl
Diktatorce yonetilen ve ozgurluklerin kisitlandigi bir ulkede boyle vpn dir vb dir seyleri yayinlamayin lutfen.
Neden mi?
Yaa biliyorsunuz zaten neden oldugunu herifler "anti ozgurlukcu" cogu vpn servisini engelledi zaten gelip neden reklam yapiyorsunuz ki?
Bakin sunu akliniza not edin. Goze batan civi cekici yer.
Turkiye Cumhuriyeti topraklarinda yasiyorsaniz eger bildiginiz yada ogrendiginiz cok guzel birsey varsa eger bunu lutfen kendinize saklayin.
Mesut Cevik iyi guzel bunu aciklamis ama bizim bu ulkede bu gibi durumlar maalesef ters tepiyor.
Amazon'dan alisveris vardi mesela ne oldu?
Bitirdiler artik kimse gidip amazon'dan alisveris yapmiyor.
Her ne olursa olsun bildiklerinizi lutfen kendinize saklayin.
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AnadoluEfes 1 yıl
Ücretsiz vpn modu zaten yavaş paralı sürümü hızlı
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Drima 1 yıl
55dk
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34sem 1 yıl
Her haftaki gibi keyifli bir program izledim.
Allah bu ekibi ayırmasın.
Çok güldugum anlar; seker developer, hileciler...
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amma velakin 1 yıl
Burada görünce indirip denedim.
Android uygulaması çok iyi çalışıyor denediğim sunucularda en az 15-20 mbps hız aldım ve kimisi 40-50'yi görüyordu.
Tabi bu yeni çıkmış hali sadece tanıtım için yapılan bir şey de olabilir. Böyle güzel başlayıp ilerisinde işi batıran bir sürü servis var.
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MaFiAMaX 1 yıl
Selam. 2si1 logosuna da el atmalı. Enis'e ayıp oluyor :)
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