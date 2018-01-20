Sınırsız, ücretsiz VPN | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
| Proton vpn golu yedi hayirli ugurlu olsun.
Bildiginiz yada ogrendiginiz her yeni seyi bu sitede paylasmaya devam edin.
Bunu soylemek icin geldim.
Saygilar.
|Cern ünün vpn i protonvpn ise o ücretsiz değil.
|Abi wikiwand kullanın wikipedia için en rahatı
|Single Player oyunlar SONY'nin tekeli oldu. Sonraki nesilde bunun etkilerini daha net göreceğiz. Valve oyun bile yapamazken, diger firmalar 1 tane oyunu zor yaparken Sony 10 tane oyun Next gen oyun yapıyor. Decima gibi üst düzey grafik motorları grafikleri, normal maliyet ile sunmayı başarıyor kar elde ediyor. Diğer firmalar yüksek maliyetten sızlanıp yok oluyor.
|Diktatorce yonetilen ve ozgurluklerin kisitlandigi bir ulkede boyle vpn dir vb dir seyleri yayinlamayin lutfen.
Neden mi?
Yaa biliyorsunuz zaten neden oldugunu herifler "anti ozgurlukcu" cogu vpn servisini engelledi zaten gelip neden reklam yapiyorsunuz ki?
Bakin sunu akliniza not edin. Goze batan civi cekici yer.
Turkiye Cumhuriyeti topraklarinda yasiyorsaniz eger bildiginiz yada ogrendiginiz cok guzel birsey varsa eger bunu lutfen kendinize saklayin.
Mesut Cevik iyi guzel bunu aciklamis ama bizim bu ulkede bu gibi durumlar maalesef ters tepiyor.
Amazon'dan alisveris vardi mesela ne oldu?
Bitirdiler artik kimse gidip amazon'dan alisveris yapmiyor.
Her ne olursa olsun bildiklerinizi lutfen kendinize saklayin.
|Ücretsiz vpn modu zaten yavaş paralı sürümü hızlı
|55dk
| Her haftaki gibi keyifli bir program izledim.
Allah bu ekibi ayırmasın.
Çok güldugum anlar; seker developer, hileciler...
|Burada görünce indirip denedim.
Android uygulaması çok iyi çalışıyor denediğim sunucularda en az 15-20 mbps hız aldım ve kimisi 40-50'yi görüyordu.
Tabi bu yeni çıkmış hali sadece tanıtım için yapılan bir şey de olabilir. Böyle güzel başlayıp ilerisinde işi batıran bir sürü servis var.
|Selam. 2si1 logosuna da el atmalı. Enis'e ayıp oluyor :)
Tebrikleri alayım
Kanıt:
Site hakkında bilginiz olmadığı çok belli. SPAM veya robot olmadığınızı kanıtlamak için illa cep telefonuyla onay vermenize gerek yok, CAPTHA kullanılarakta doğrulanabiliyor. Artı olarak ben yanlış bilgi verdikleri için uyardım. Bir kişi deneyimli olduğu için eleştirilmez değildir. Eleştiri yaptığım için edebsiz oluyorsam siz bendende edebsizsiniz. Hata bendeki sizin gibi bir trole cevap veriyorum. Gidip başkasıyla uğraşın, BLOCKED