Snapdragon 855'li Lenovo Z5 Pro GT elimizde! Türkiye de ilk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Emeğin için sağol. Senin sayende çok şey öğrendik.
|Arkadaşlar illaki birilerini eleştirmek veya karalamak zorunda değiliz. Onlarda insan ve kalpleri kırılıyor. Teknoloji adına ufak bir çivi çakan bir editörün bile başımın üstünde yeri var. Sizi olgunluğa davet ediyorum. Tepkinizi takip etmeyerek gösterin.
|Hem yurtdışı hem de Türkiye'de duzenlenen teknoloji fuarlarına bir bakın. Davet edilenler arasında sözde editör tayfasından bir düzine insan görürsünüz. Misal, hiç donanımdan anlamayıp donanım fuarlarında fink atıyor bu şahıslar. Teknoloji basınına en büyük zararı bu kitle veriyor. Yazacak çok sey var ama düzen bu maalesef, değişmiyor.
|Bence telefon muhteşem gözüküyor aynı şekilde Erdi'nin incelemeleri de, verin abi bütün incelemeleri bu adama işini tutkuyla yapıyor.
|Teşekkürler Erdi. Severek izliyorum.
| Sen mükemmel bir insansın ya. Donanımhaber’in en önemli kişiliği, iyi ki varsın.
Telefon f/p açısından müthiş. Daha fazla beklentisi olanlar xperia xz4 ve samsung s10’u bekleyebilirler.
|Erdi hocam meizu x8 turkiye ye resmi distributor garantili bi sekilde (genpa) snapdragon 710 islemcisiyle 1.999tl den giris yapti. belki f/p anlaminda incelemek istersiniz.
|eline sağlık Erdi sayende merakımı giderdim.
|Alt çerçeveyi Apple gibi yapamıyorlar. Ha çok önemli mi değil tabi ki de orası da diğer çerçevelerle aynı kalınlıkta olsa bütünlük olurdu.
|yıllardır tek başına domine ettin be piyasayı. nasıl seviliyorsun reis bi bilsen
|xiaomi mi mix 3 te amoled, lenovo da ise süper amoled ekran vardı diye biliyorum ((telefon özellik sitelerinde--karşılaştırma siteleri-- öyle yazıyordu))........... kızak kısmını sadece yukarı kısımda kullansalar altta kalan kısmıda pil miktarını arttırmada kullansalar süper olur...
Telefon f/p açısından müthiş. Daha fazla beklentisi olanlar xperia xz4 ve samsung s10’u bekleyebilirler.