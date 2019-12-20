Soğuklar başlarken, içinizi ısıtacak mobil çözümler.

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Galaxy Ayak Isıtıcısı; ergonomik, kolay taşınabilir ve zarif tasarımı ile emziren annelerden iş kadınlarına kadar herkesi mutlu edecek.Evinizin sıcak kalbi Simfer; siz iş yerinde oturarak çalışırken, evde dizi keyfini sürerken veya bebeğinizi emzirirken yerinizden kımıldamadan tek bir tuşla ayaklarınızı sıcacık tutacak bir ürün sunuyor. Ürün uzaktan kumanda kullanım özelliği ile büyük konfor sağlarken, zarif ve şık tasarımı ile de rakipleri arasında dikkat çekiyor. Uzaktan kumanda göstergesinde bulunan zaman ayarı tuşu ile siz unutsanız da o kendisini otomatik olarak kapatıyor.Türkiye’nin ilk ve tek dijital ekranlı Galaxy Ayak Isıtıcısı; 100 watt enerji gücüne sahip, ayarlanabilir üç kademeli ısı seviyesi özeliğiyle kademeler arası ısının belirgin bir seviyede olmasını ve ayaklarınızın her zaman sıcak kalmasını sağlıyor.Isınırken enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak Galaxy Ayak Isıtıcısı, sunduğu tüm konfor ve şık tasarımı ile ev ve iş yerlerinin gözdesi olmaya hazırlanıyor.