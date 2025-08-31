Telefonlarımıza kotasız ve ücretsiz TV yayını geliyor

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Geleceği hayal edin: Yeni bir 5G Broadcast destekli telefon aldınız. Daha SIM kartınızı takmadan, Wi-Fi bağlantısı olmadan televizyon ve radyo açıyorsunuz. Üstelik bu yayınlar tamamen ücretsiz. İşte bu teknoloji, Avrupa'da ve Türkiye'de yapılan testlerde başarıyla denendi. Şimdi geriye sadece ticarileştirilmesi kaldı. Bunun için planlanan tarih, 2027 yılının ikinci çeyreği.

İtalya, Fransa, Polonya, Almanya, Çekya ve Belçika’daki yayın operatörleri mevcut altyapılarını 5G Broadcast’e uyarlayacak. Burada bahsi geçen operatörler, bildiğimiz mobil şebeke şirketleri değil; televizyon ve radyo kulelerini işleten firmalar. Yani yayınlar yine klasik TV ve radyo frekansları üzerinden yapılacak, fakat bu kez 5G Broadcast protokolü sayesinde çok daha kaliteli olacak.

Bugün telefonlarımızda internetten TV izlerken, cihazımız ile sunucu arasında özel bir bağlantı kurulur. Bu bağlantı kişiye özeldir. Ancak 5G Broadcast, yayının genele yapılmasına dayanır. Yani aynı anda milyonlarca kişiye ulaşır, tıpkı klasik TV ve radyo yayınlarında olduğu gibi. Siz sadece alıcı konumundasınız, geri veri gönderemezsiniz.

Bu sistem, klasik frekansları (UHF, FM gibi) kullanıyor ama çok daha verimli ve yüksek kaliteli bir yayın sağlıyor. Antensiz cihazlarda bile parazitsiz ve kesintisiz yayın almak mümkün.

Hangi cihazlarda kullanılacak?

Telefonlar en büyük pazar olacak ancak bununla sınırlı değil.

Arabalarda yolcular televizyon izleyebilir, sürücüler radyo dinleyebilir.

Tabletler, televizyonlar, akıllı saatler ve TV kutuları bu yayını alabilir.

Hatta tamamen kablosuz kulaklıkların kutusuna entegre edilecek 5G çipi sayesinde, kulaklık üzerinden radyo bile dinlenebilecek.

Ekranlı olan her cihazda TV, radyolar için ise ekranı bile olmayan cihazlarda çalışacak. Bunlara TV’ler, arabalar, TV box cihazları, cep telefonları, tabletler, dijital saatler ve bu işe özelleşmiş cihazlar olabilir. Hatta radyo açabilen tam kablosuz kulaklıklar bile sunulabilir. Bu cihazların 5G çipi kulaklık kutusunda olur buradan radyo alınır işlenir ve Bluetooth üzerinden kulaklığa gönderilir.

Acil durumlarda hayat kurtaracak

Bu teknolojinin en önemli özelliklerinden biri, acil durum yayınları. Bir afet, deprem veya kriz anında herkese aynı anda uyarı gönderilebilecek.

İnternet ile güçlendirilebilyor

Teknolojinin iyi yanlarından biri isterseniz akıllı bir cihazda olduğunuz için 5G Broadcast kapsam alanı dışına çıktığınızda interneten TV izlemeye eskisi gibi devam edebilirsiniz tabii bu durumda internet kotanızın düşmesi söz konusu. Burada ayrıca yayının interaktif kısımlarında internet üzerinden geri bilgi göndermek mümkün. Böylece oylama, canlı yorum yada başka türlü etkinliklere az bir data ile katılıyorsunuz bir nevi canlı YouTube yayını gibi ama bu hizmeti tamamen bu platformlar dışından ve kota harcamadan sunmak mümkün.

Sadece TV değil: Harita, haber, turizm rehberi…

Bu teknoloji yalnızca TV ve radyo yayınları için kullanılmayacak. Bölgesel haritalar, trafik bilgileri, turizm rehberleri ya da haber uygulamaları da internet gerekmeden güncellenebilecek. Örneğin, her 5 dakikada bir yenilenen, internet kullanmayan bir haber uygulaması düşünün.

Sistem, saatte 250 km hıza kadar (örneğin trenlerde) çalışabiliyor. Ayrıca ileride, radyo kulelerinin yerine sabit yörüngedeki uyduların da kullanılması gündemde.

