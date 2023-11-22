Elektrikli soba tavsiyesi için en iyi elektrikli ısıtıcılar (2023)

- En İyi Elektrikli Isıtıcılar🏠
- 1️⃣ UFO Micatronic
- 2️⃣ Kumtel LX-6331
- 3️⃣ Bosch Thermotechnik HC 4000
- 4️⃣ Raks Pf 20 Lotus
- 5️⃣ Kumtel Ks-2760
- 6️⃣ Kumtel Lx-2832
- 7️⃣ Kumtel Ex 23 Süper Ecoray
- 8️⃣ Luxell HC-2947
- 9️⃣ Sinbo SFH-3399
- 🔟 Xiaomi Smart Tower Heater Lite
- Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗
- Yorumlar
Yaşam alanlarımızı ısıtmak için çok çeşitli teknolojiler bulunuyor. Bunlardan birisi de elektrikli ısıtıcılar. Elektrikli ısıtıcılar, temel olarak infrared, quartz ve konvektör tipinde karşımıza çıkıyor. Bu seçeneklerin kendi aralarında farklılaştığı durumlar da var. Biz de sizler için hazırladığımız en iyi elektrikli ısıtıcılar tavsiyesinde her türden öneriler vermeye çalıştık. Listede bulunan az yakan elektrikli ısıtıcılar ile tasarruf edebilir, dikey elektrikli ısıtıcılar ile de ergonomik ve şık çözümler elde edebilirsiniz. Eğer “Elektrikli ısıtıcı hangi marka iyi?” diyorsanız bu rehber tam da size göre. İşte en iyi elektrikli sobalar:
|Marka - Model ♨️
|Fiyat 🏷️
|UFO Micatronic
|3.956 TL
|Kumtel LX6331
|389 TL
|Bosch Thermotechnik HC 4000
|5.500 TL
|Raks Pf 20 Lotus
|511 TL
|Kumtel Ks-2760
|689 TL
|Kumtel Lx-2832
|579 TL
|Kumtel Ex 23 Ecoray
|670 TL
|Luxell HC-2947
|1.039 TL
|Sinbo SFH-3399
|399 TL
|Xiaomi Smart Tower Heater Lite
|3.299 TL
Elektrikli ısıtıcı yorumları dikkate alındığında; en iyi elektrikli soba markaları sıralamasında UFO, Kumtel ve Bosch öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi elektrikli ısıtıcı olarak ise UFO Micatronic, Kumtel LX-6331 ve Bosch Thermotechnik HC 4000 modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ UFO Micatronic
- 2300 Watt güç
- Devrilme emniyeti
- Portatif kullanım
- Mesafe algılama sensörü
- Kumanda ile 5 kademeli güç ayarı ve zamanlayıcı
- Yetkili servis ve yedek parça garantisi
- Ekstra dayanıklı ve 17 kat kaliteli filament
UFO Micatronic kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün çok güzel paketlenmiş orijinal UFO kumandası dijital ekranlı ısıtması çok güzel. Daha önce de UFO ısıtıcı tercih etmiştik bizi yine yanıltmadı. Ucuz alıp kendinizi kandırmaya gerek yok bir sefer alın kafanız ağrımasın.
👩 Eski tip yatay olan modellerine göre az yer kaplaması gerçekten güzel. Tasarım ve kullanım olarak gayet kullanışlı olup, elektrikli ısıtıcı grubundan tavsiye edebileceğim marka ve model. Verdiğim paraya değdi.
2️⃣ Kumtel LX-6331
- 2000 Watt güç
- Alev almayan plastik
- 3 kademeli güç kullanım imkanı
- Termostatlı Kullanım
- Sıcak ve soğuk hava üflemeli
- Duvara monte edilebilir
- Kolay taşınabilir
- Kapalı alanda 24 metrekare ısıtma alanı
Kumtel LX-6331 kullanıcı yorumları 💭
👨 Urun çok güzel. Öğrenci yurdunda kalıyorum ve odamdaki kaloriferim çalışmadığından dolayı almaya karar verdim. Neredeyse bir yıldır tereddüt ediyordum ama sonunda aldım. İyi ki de almışım. İlk çalıştırıldığında koku yaptı, ama ilk denemede doğal böyle bir şeyin olması. Sonra bir daha olmadı zaten. Ayrıca çok da ses çıkarmıyor. Hemen ısıtıyor, kapattıktan sonra bile oda sıcak kalıyor bir sure.
👩 Fan sesi çok yok. Plastik malzemesi çok kaliteli değil ama rahatsız edici de değil. Duvara asmak için arkada yerini yapmışlar. Arka tarafında tutma yeri bulunmakta. Ben şu anda fiyatına göre gayet memnun kaldım. Almak isteyenlere tavsiye ederim.
3️⃣ Bosch Thermotechnik HC 4000
- Konvektör tipi ısıtma
- 1500, 2000 ve 2500 W olmak üzere 3 farklı ısıtma kapasitesi seçeneği
- 12-28 derece oda sıcaklığı
- Devrilme emniyeti ve otomatik kapatma
- Duvara montaj veya ayak aksesuarı ile zeminde kullanım imkanı
- Oda sıcaklığında ani bir düşüş olduğunda otomatik kapanma
- IP24 su sıçramasına karşı koruma
Bosch Thermotechnik HC 4000 kullanıcı yorumları 💭
👨Tamamen sessiz, odanın genelini seçtiğiniz dereceye getiriyor. Odamı 20 dk da ısıttı. Sadece ilk kullanımda boyanın kokusunu veriyor, sonrasında yok. Görüntü ve duruşu sade ve şık. Eğer doğalgaz yoksa ve ya peteksiz sobasız bir ev ise almanız gereken ısıtıcı bu.
👩 Ürünü 3 aydır kullanıyorum yorumu deneyimleyip yazmak istedim. 50m2 mağazama aldım gayet güzel ısıtıyor. Bosch kalitesini açık net bir şekilde gösteriyor.
4️⃣ Raks Pf 20 Lotus
- Max. 2000W
- 2 ayrı güçte ısıtma
- Termik kesicili
- Termostatlı
- Yatay ve dikey kullanım
- Soğuk hava üfleme özelliği
- Modern ergonomik tasarım
Raks Pf 20 Lotus kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün kullandığım bi üründü zaten öğrenciyken almıştım 7-8 yıldır çok memnundum ama bozuldu maalesef. O yüzden hemen yenisini aldım. 35 m2 dükkanda kullanıyorum bankolar olduğu için ve sürekli kapı açılıp kapandığı için klima yetersiz kalıyor sadece belirli bi bölümü ısıtıyor. O yüzden bankoların arkasına bunu kullanıyoruz çok memnunuz.
👩 Benim için en büyük kriter sesinin az olmasıydı, çünkü başka bir marka alıp iade ettim çünkü aşırı sesli çalışıyordu, bu ürün harika sessiz. Yaklaşık 20 metrekare salonu 6 dakıkada ısıtıyor. Çok memnunum.
5️⃣ Kumtel Ks-2760
- 2200 W ısıtma gücü
- Quartz ısıtma tipi
- A sınıfı enerji tüketimi
- 4 adet flament
- Devrilme emniyeti
- Ayarlanabilir termostat
Kumtel Ks-2760 Quartz kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün çok iyi ısıtıyor ve termostatlı. İstediğiniz ısıya ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Tek eksiği güç kablosunun 1metre gibi kısa olması. Bunun haricinde ürün harika.
👩 Isıtması güzel ortamın sıcaklığını değiştiriyor hemen. Devrilme emniyeti de konulmuş. Yanda 2 adet tuş ve yuvarlak düğme var. Bunlarla istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. İster 4 adet tüpü yakıyorsunuz isterse 1 tanesini. Ben beğendim fiyat/performans ürünü.
6️⃣ Kumtel Lx-2832
- 3 adet quartz tüp rezistans sistemi
- Güç 1500 watt
- Ayrı ayrı ayarlanabilir anahtar düğmesi
- Devrilme emniyet sistemi
- Elipsoidal tel sarım ile enerji tasarrufu
- Rahat taşınabilir tutacak
Kumtel Lx-2832 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü daha önce de almış ve kullanmış biriyim tam bir fiyat performans ürünü. Kullanıcı olarak gayet memnunum. Çok fazla para vermenize gerek yok, kesinlikle tavsiye ederim.
👩 Hem hafif hem ısısı kuvvetli. Ayrıca güvenliği var arkaya ya da öne eğilince kapanıyor harika ötesi. İyi ki aldım. Tek kusuru kablo kısa. Ancak iş yerinde kullanmak için almıştım ve işimizi görüyor.
7️⃣ Kumtel Ex 23 Süper Ecoray
- 2300 Watt ısıtma gücü
- Termostat ve manuel kullanım modu
- Episoidal tel tasarımı
- 30 metre kapalı, 20 metre açık alan ısıtma
- Devrilme emniyeti
Kumtel Ex 23 Süper Ecoray kullanıcı yorumları 💭
👨 İlk izlenim gayet iyi, kutudan duvar bağlantı elemanları çıktı, rahatça duvara monte ettim. Çalışmasında hiçbir sorun yoktu, termostat iyi çalıştı. Isıtması da gayet yeterliydi.
👩 Balkonda kullanmak için aldım gayet güzel ısıtıyor, montajı da kolay. Termostat özelliği de oldukça iyi, memnun kaldım tavsiye ederim.
8️⃣ Luxell HC-2947
- 2500 Watt ısıtma gücü
- Ayarlanabilir termostat
- Yüksek ısı kontrol sistemi
- Aç-kapa anahtarlı kontrol
- Duvara monte ya da ayakları sayesinde sabit kullanım
- Açık alanda 22m2 kapalı alanda 28m2 etki alanı
Luxell HC-2947 kullanıcı yorumları 💭
👨 Isıtması gayet güzel ihtiyaç halinde ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ürün. Bir süredir bu ürünü kullanıyoruz, uzun kullanımda da performansı güzel.
👩 Ben çok beğendim. İki kademesi var. Her bir kademenin ısı ayarı da var. Görüntüsü şık kullanımı rahat. Anında ısıtıyor etkisini görüyorsun.
9️⃣ Sinbo SFH-3399
- 2 adet Quartz cam tüp rezistans
- 2 kademeli ısı ayarı ( 2 x 500 W )
- 1’li ısıtıcı, 2’li ısıtıcı kullanım
- Devrilme emniyeti
- Hızlı ısıtma
- Isıyı yoğunlaştıran reflektör
- Yer ve masa üstü kullanım
- Taşımayı kolaylaştıran el tutma bölmeleri
- Ön Koruma
Sinbo SFH-3399 kullanıcı yorumları 💭
👨 İşyeri için aldım gayet güzel. Her çubuk için ayrı açma kapama düğmesi mevcut. Öndeki tel çıkartılabiliyor. Ki böylece tozlanınca temizlemesi daha kolay olacak. Devrilme emniyeti düğmesi de bacaklardan birinin altında mevcut.
👩 Cihazlar çok güzel. Kutudan en ufak hasar olmadan çıktı. Fiyatına oranla malzeme kalitesi de iyi. Isıtması da oldukça güzel, beklentimi hayli aştı.
🔟 Xiaomi Smart Tower Heater Lite
- 2000 Watt güç
- Devrilme emniyeti ve çocuk kilidi
- Mi Home uygulama desteği
- 4 farklı kullanım modu
- Alexa ve Google Home ile sesli kontrol
- Şık ve kompakt tasarım
- Dahili NTC sıcaklık sensörü ve termostat
- Fan destekli hızlı ısınma
Xiaomi Smart Tower Heater Lite kullanıcı yorumları 💭
👨 Bulunduğum yerde eylül ayı itibariyle geceleri 3-4 dere düşebiliyor çalıştırdığınız da 2 3 dakika gibi bir zaman zarfında 20 m2 odanın havasını değiştiriyor.
👩 Arkadaşlar 20 metrekare civarında ortamları ısıtmak icin ideal. Malzeme kalitesi ve anında ısıtmaya başlaması çok güzel. Ürünün teknolojisi çok iyi tam bir kullanıcı dostu, ekonomik boyutuna aldanmayın diğer ısıtıcılar halt etmiş yanında
Bir içeriğimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Elektrikli ısıtıcılar arasında öne çıkan birkaç seçenek bulunurken UFO, Kumtel ve Bosch öne çıkan markalardan oluyor. En iyi elektrikli ısıtıcı tercihinizi belirlerken, enerji verimliliği ön planda olmalıdır. En iyi ısıtıcı arayışında olanlar için hazırladığımız en iyi elektrikli soba tavsiyelerinde hem az elektrik harcayan hem de güçlü performans sergileyen modeller bulunuyor. Fanlı ısıtıcı tavsiyeleri ve konvektör ısıtıcı tavsiyelerine yer verdiğimiz yazımızda infrared ısıtıcı modelleri de bulunuyor. Bu ürünlere Black Friday 2023 indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz
Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗
- Güç (watt) değeri:
- Enerji verimliliği:
- Güvenlik özellikleri:
- Isı ayarları ve termostat:
- Taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı:
- Gürültü seviyesi
- Garanti ve kullanıcı yorumları
- Fiyat
En İyi Elektrikli Isıtıcılar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 12551Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.