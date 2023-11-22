Elektrikli soba tavsiyesi için en iyi elektrikli ısıtıcılar (2023)

Yaşam alanlarımızı ısıtmak için çok çeşitli teknolojiler bulunuyor. Bunlardan birisi de elektrikli ısıtıcılar. Elektrikli ısıtıcılar, temel olarak infrared, quartz ve konvektör tipinde karşımıza çıkıyor. Bu seçeneklerin kendi aralarında farklılaştığı durumlar da var. Biz de sizler için hazırladığımız en iyi elektrikli ısıtıcılar tavsiyesinde her türden öneriler vermeye çalıştık. Listede bulunan az yakan elektrikli ısıtıcılar ile tasarruf edebilir, dikey elektrikli ısıtıcılar ile de ergonomik ve şık çözümler elde edebilirsiniz. Eğer “Elektrikli ısıtıcı hangi marka iyi?” diyorsanız bu rehber tam da size göre. İşte en iyi elektrikli sobalar:

Elektrikli ısıtıcı yorumları dikkate alındığında; en iyi elektrikli soba markaları sıralamasında UFO, Kumtel ve Bosch öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi elektrikli ısıtıcı olarak ise UFO Micatronic, Kumtel LX-6331 ve Bosch Thermotechnik HC 4000 modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ UFO Micatronic Tam Boyutta Gör En iyi elektrikli ısıtıcılar genellikle UFO gibi en iyi ısıtıcı markaları tarafından üretiliyor. UFO Micatronic modeli de en iyi elektrikli soba olarak kullanıcılar tarafından öneriliyor. UFO Micatronic kule tipi ısıtıcı, uzaktan kumanda kontrolüne ve portatif kullanılabilme özelliğine sahip. Seleflerine ve benzerlerine göre 17 kat daha kaliteli filamenti sayesinde sağlıklı ışık üreten en iyi ısıtıcı, yüksek dayanıklılık farkı ile tasarruflu ve güvenlidir. Devrilme emniyeti ve mesafe sensörü ile güvenlik düzeyi de artırılmış durumda. Kumandası ile ayrıca zamanlayıcı ve uyku modu özellikleri de bulunuyor. 2300 Watt güç

Devrilme emniyeti

Portatif kullanım

Mesafe algılama sensörü

Kumanda ile 5 kademeli güç ayarı ve zamanlayıcı

Yetkili servis ve yedek parça garantisi

Ekstra dayanıklı ve 17 kat kaliteli filament UFO Micatronic kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün çok güzel paketlenmiş orijinal UFO kumandası dijital ekranlı ısıtması çok güzel. Daha önce de UFO ısıtıcı tercih etmiştik bizi yine yanıltmadı. Ucuz alıp kendinizi kandırmaya gerek yok bir sefer alın kafanız ağrımasın. 👩 Eski tip yatay olan modellerine göre az yer kaplaması gerçekten güzel. Tasarım ve kullanım olarak gayet kullanışlı olup, elektrikli ısıtıcı grubundan tavsiye edebileceğim marka ve model. Verdiğim paraya değdi.

2️⃣ Kumtel LX-6331 Tam Boyutta Gör Kumtel LX-6331, en iyi fanlı ısıtıcı modeli olarak biliniyor. Küçük bir cihazla büyük bir çözüm arayanların tercih ettiği bu model, beklenenden büyük bir sıcaklık üreterek etkili ısınma sağlıyor. Ofis, ev, bekleme salonu; hatta masa altında kullanılabilen cihaz, duvara monte edilerek de kullanılıyor. Küçük yapısı nedeniyle istenilen her yere de taşınabiliyor ve sığdırılabiliyor. Eğer en az yakan elektrikli ısıtıcı arıyorsanız bu modele mutlaka göz atmanızda fayda var. 2000 Watt güç

Alev almayan plastik

3 kademeli güç kullanım imkanı

Termostatlı Kullanım

Sıcak ve soğuk hava üflemeli

Duvara monte edilebilir

Kolay taşınabilir

Kapalı alanda 24 metrekare ısıtma alanı Kumtel LX-6331 kullanıcı yorumları 💭 👨 Urun çok güzel. Öğrenci yurdunda kalıyorum ve odamdaki kaloriferim çalışmadığından dolayı almaya karar verdim. Neredeyse bir yıldır tereddüt ediyordum ama sonunda aldım. İyi ki de almışım. İlk çalıştırıldığında koku yaptı, ama ilk denemede doğal böyle bir şeyin olması. Sonra bir daha olmadı zaten. Ayrıca çok da ses çıkarmıyor. Hemen ısıtıyor, kapattıktan sonra bile oda sıcak kalıyor bir sure. 👩 Fan sesi çok yok. Plastik malzemesi çok kaliteli değil ama rahatsız edici de değil. Duvara asmak için arkada yerini yapmışlar. Arka tarafında tutma yeri bulunmakta. Ben şu anda fiyatına göre gayet memnun kaldım. Almak isteyenlere tavsiye ederim.

3️⃣ Bosch Thermotechnik HC 4000 Tam Boyutta Gör Bosch Thermotechnik HC 4000 elektrikli konvektör ısıtıcı 3 farklı kapasitesi ve 12 ila 28 °C arasındaki sıcaklık ayar fonksiyonu sayesinde tek tuşla kullanım sunuyor. Elektrikli radyatör üzerindeki sıcaklık sensörü oda sıcaklığını ölçerken odanızı kumanda paneli üzerinden ayarlanan sıcaklık değerine getiriyor. Açık pencere/ kapı algılama fonksiyonu sayesinde oda sıcaklığında ani bir düşme algılandığında kendisini durduran en iyi konvektör ısıtıcı, programlanabilir kullanım imkanı da sunuyor. Konvektör tipi ısıtma

1500, 2000 ve 2500 W olmak üzere 3 farklı ısıtma kapasitesi seçeneği

12-28 derece oda sıcaklığı

Devrilme emniyeti ve otomatik kapatma

Duvara montaj veya ayak aksesuarı ile zeminde kullanım imkanı

Oda sıcaklığında ani bir düşüş olduğunda otomatik kapanma

IP24 su sıçramasına karşı koruma Bosch Thermotechnik HC 4000 kullanıcı yorumları 💭 👨Tamamen sessiz, odanın genelini seçtiğiniz dereceye getiriyor. Odamı 20 dk da ısıttı. Sadece ilk kullanımda boyanın kokusunu veriyor, sonrasında yok. Görüntü ve duruşu sade ve şık. Eğer doğalgaz yoksa ve ya peteksiz sobasız bir ev ise almanız gereken ısıtıcı bu. 👩 Ürünü 3 aydır kullanıyorum yorumu deneyimleyip yazmak istedim. 50m2 mağazama aldım gayet güzel ısıtıyor. Bosch kalitesini açık net bir şekilde gösteriyor.

4️⃣ Raks Pf 20 Lotus Tam Boyutta Gör Raks Pf 20 Lotus fanlı ısıtıcı, üfleme özelliği sayesinde bulunduğu ortamı ısıtan ve böylece en az elektrik harcayan ısıtıcı modellerinden birisi. Küçücük yapısı nedeniyle son derece kullanışlı olan elektrikli ısıtıcı, ergonomik de bir yapıya sahip. İki ayrı güçte ısıtma yapabilen en iyi fanlı ısıtıcı, soğuk hava üfleme özelliğine de sahip. Aynı zamanda yatay veya dikey olarak da kullanılabiliyor. Max. 2000W

2 ayrı güçte ısıtma

Termik kesicili

Termostatlı

Yatay ve dikey kullanım

Soğuk hava üfleme özelliği

Modern ergonomik tasarım Raks Pf 20 Lotus kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün kullandığım bi üründü zaten öğrenciyken almıştım 7-8 yıldır çok memnundum ama bozuldu maalesef. O yüzden hemen yenisini aldım. 35 m2 dükkanda kullanıyorum bankolar olduğu için ve sürekli kapı açılıp kapandığı için klima yetersiz kalıyor sadece belirli bi bölümü ısıtıyor. O yüzden bankoların arkasına bunu kullanıyoruz çok memnunuz. 👩 Benim için en büyük kriter sesinin az olmasıydı, çünkü başka bir marka alıp iade ettim çünkü aşırı sesli çalışıyordu, bu ürün harika sessiz. Yaklaşık 20 metrekare salonu 6 dakıkada ısıtıyor. Çok memnunum.

5️⃣ Kumtel Ks-2760 Tam Boyutta Gör Devrilme emniyetine sahip olan Kumtel KS-2760 2200 W düşme ya da devrilme gibi beklenmedik olaylar meydana geldiğinde otomatik olarak elektrik bağlantısını kesebiliyor. En iyi ısıtan elektrikli soba modellerinden olan ürün, A sınıfı enerji tüketimiyle en az elektrik harcayan ısıtıcı modellerinden birisi konumunda. Ayarlanabilir termostatı ile sıcaklığı belli bir seviyeye ayarlanabilirken odanın ısısı düştüğünde ayarlanabilir termostat otomatik olarak devreye girerek sıcaklığı eski düzeyine getirebiliyor. Kumtel Ks-2760 Quartz ortalama 20 metrekarelik bir alanı oldukça rahat bir biçimde ısıtabiliyor. 2200 W ısıtma gücü

Quartz ısıtma tipi

A sınıfı enerji tüketimi

4 adet flament

Devrilme emniyeti

Ayarlanabilir termostat Kumtel Ks-2760 Quartz kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün çok iyi ısıtıyor ve termostatlı. İstediğiniz ısıya ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Tek eksiği güç kablosunun 1metre gibi kısa olması. Bunun haricinde ürün harika. 👩 Isıtması güzel ortamın sıcaklığını değiştiriyor hemen. Devrilme emniyeti de konulmuş. Yanda 2 adet tuş ve yuvarlak düğme var. Bunlarla istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. İster 4 adet tüpü yakıyorsunuz isterse 1 tanesini. Ben beğendim fiyat/performans ürünü.

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6️⃣ Kumtel Lx-2832 Tam Boyutta Gör Kumtel Lx-2832 1500 Watt ısıtıcı minimal boyutları sayesinde evin her alanında kullanılabiliyor. Farklı sıcaklık ayarlarında kullanılabilen ürün, bahçe, balkon gibi açık alanlarda da kullanılabiliyor. 3 adet quartz tüp rezistans sistemine sahip olan ürün devrilme emniyeti sayesinde güvenli bir kullanım vadediyor. En iyi elektrikli ısıtıcı tavsiye arayışında olanların tercihi olan Kumtel Lx-2832, enerji tasarrufuyla da ön plana çıkıyor. 3 adet quartz tüp rezistans sistemi

Güç 1500 watt

Ayrı ayrı ayarlanabilir anahtar düğmesi

Devrilme emniyet sistemi

Elipsoidal tel sarım ile enerji tasarrufu

Rahat taşınabilir tutacak Kumtel Lx-2832 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürünü daha önce de almış ve kullanmış biriyim tam bir fiyat performans ürünü. Kullanıcı olarak gayet memnunum. Çok fazla para vermenize gerek yok, kesinlikle tavsiye ederim. 👩 Hem hafif hem ısısı kuvvetli. Ayrıca güvenliği var arkaya ya da öne eğilince kapanıyor harika ötesi. İyi ki aldım. Tek kusuru kablo kısa. Ancak iş yerinde kullanmak için almıştım ve işimizi görüyor.

7️⃣ Kumtel Ex 23 Süper Ecoray Tam Boyutta Gör Kumtel Ex-23 Ecoray 2300 W en iyi infrared ısıtıcı olarak dikkat çekiyor. Duvar tipi bir ısıtıcı olan ürün, kibar dizaynı ile mobilya ve ev eşyalarınız ile bütünleşerek evinize değer katıyor. Termostat teknolojisi sayesinde sıcaklığı belli bir düzeyde tutmanızı sağlayan ürün, sıcaklık belirlenen seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak devreye girebiliyor. Düşük elektrik tüketimi yapan cihaz, termostat özelliğinin yardımı ile enerji sarfiyatını önlüyor. Cihaz sahip olduğu infrared teknolojisi ile havayı kurutmayarak sağlığınıza zarar vermiyor. 2300 Watt ısıtma gücü

Termostat ve manuel kullanım modu

Episoidal tel tasarımı

30 metre kapalı, 20 metre açık alan ısıtma

Devrilme emniyeti Kumtel Ex 23 Süper Ecoray kullanıcı yorumları 💭 👨 İlk izlenim gayet iyi, kutudan duvar bağlantı elemanları çıktı, rahatça duvara monte ettim. Çalışmasında hiçbir sorun yoktu, termostat iyi çalıştı. Isıtması da gayet yeterliydi. 👩 Balkonda kullanmak için aldım gayet güzel ısıtıyor, montajı da kolay. Termostat özelliği de oldukça iyi, memnun kaldım tavsiye ederim.

8️⃣ Luxell HC-2947 Tam Boyutta Gör Luxell HC-2947, en iyi konvektör ısıtıcılar arasında bulunurken 2500W güç ile hem iç hem de dış mekanlarda kullanım imkanı sağlıyor. Ayaklı olarak veya duvara monte şekilde kurulabilen ürün, ince ve şık tasarımıyla fark yaratıyor. Minimum enerji tüketimi ile maksimum verimlilik sunan ürün, iç mekanda 28 metre, dış mekanda ise 22 metreye etki alanı vadediyor. Ayarlanabilir termostat ve ısı kontrol sistemine sahip olan cihaz aynı zamanda aç-kapa anahtarlı kontrole de sahip. En iyi elektrikli sobalar arıyorsanız Luxell HC-2947’e bir bakmanızda fayda var. 2500 Watt ısıtma gücü

Ayarlanabilir termostat

Yüksek ısı kontrol sistemi

Aç-kapa anahtarlı kontrol

Duvara monte ya da ayakları sayesinde sabit kullanım

Açık alanda 22m2 kapalı alanda 28m2 etki alanı Luxell HC-2947 kullanıcı yorumları 💭 👨 Isıtması gayet güzel ihtiyaç halinde ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir ürün. Bir süredir bu ürünü kullanıyoruz, uzun kullanımda da performansı güzel. 👩 Ben çok beğendim. İki kademesi var. Her bir kademenin ısı ayarı da var. Görüntüsü şık kullanımı rahat. Anında ısıtıyor etkisini görüyorsun.

9️⃣ Sinbo SFH-3399 Tam Boyutta Gör En iyi ayak ısıtıcısı arayanlar için ideal bir seçenek olan Sinbo SFH-3399, en çok tercih edilen elektrikli ısıtıcılardan birisi. Elektrikli ev aletlerinde kendisini kanıtlamış olan Sinbo’nun bu ürünü, 1000W güç sunuyor. Giriş seviyesindeki ısıtıcı, daha çok ofiste veya masa altında kullanım için tasarlanmış durumda. Devrilme emniyetine de sahip olan Sinbo SFH-3399, en ucuz elektrikli ısıtıcı arayanlar için güzel bir seçenek. 2 adet Quartz cam tüp rezistans

2 kademeli ısı ayarı ( 2 x 500 W )

1’li ısıtıcı, 2’li ısıtıcı kullanım

Devrilme emniyeti

Hızlı ısıtma

Isıyı yoğunlaştıran reflektör

Yer ve masa üstü kullanım

Taşımayı kolaylaştıran el tutma bölmeleri

Ön Koruma Sinbo SFH-3399 kullanıcı yorumları 💭 👨 İşyeri için aldım gayet güzel. Her çubuk için ayrı açma kapama düğmesi mevcut. Öndeki tel çıkartılabiliyor. Ki böylece tozlanınca temizlemesi daha kolay olacak. Devrilme emniyeti düğmesi de bacaklardan birinin altında mevcut. 👩 Cihazlar çok güzel. Kutudan en ufak hasar olmadan çıktı. Fiyatına oranla malzeme kalitesi de iyi. Isıtması da oldukça güzel, beklentimi hayli aştı.

🔟 Xiaomi Smart Tower Heater Lite Tam Boyutta Gör En iyi ısıtan elektrikli ısıtıcı olan Xiaomi Smart Tower Heater Lite, kule tipi dik elektrikli ısıtıcı formunda. 3 saniyede ısınma, sabit sıcaklık ve düşük gürültü vaadiyle gelen ürün, akıllı sıcaklık kontrolü ile sıcaklığı 22–28°C arasında tutabiliyor. Hafif ve kolaylıkla taşınabilir bir yapıda olan ürün, 70° geniş açılı salınımlı havalandırma ile odanın her yerine eşit ısıyı yayabiliyor. NTC sıcaklık sensörü ve dahili termostat sayesinde hedef sıcaklığa ulaşıldığında güç tüketimini otomatik olarak minimuma indiriyor. Bu da elektrik faturasına yansıyor. Alexa sesli asistan ile sesli kontrol imkanı sunan Xiaomi Akıllı Kule Isıtıcı Lite, ayrıca Mi Home uygulamasından da kontrol edilebiliyor. En iyi akıllı telefon üreticilerinden olan Xiaomi, ev aletlerinde de üstün kalite sunuyor. Tüm bunlarla birlikte Xiaomi Smart Tower Heater Lite, en iyi fanlı ısıtıcı modelleri arasına giriyor. 2000 Watt güç

Devrilme emniyeti ve çocuk kilidi

Mi Home uygulama desteği

4 farklı kullanım modu

Alexa ve Google Home ile sesli kontrol

Şık ve kompakt tasarım

Dahili NTC sıcaklık sensörü ve termostat

Fan destekli hızlı ısınma Xiaomi Smart Tower Heater Lite kullanıcı yorumları 💭 👨 Bulunduğum yerde eylül ayı itibariyle geceleri 3-4 dere düşebiliyor çalıştırdığınız da 2 3 dakika gibi bir zaman zarfında 20 m2 odanın havasını değiştiriyor. 👩 Arkadaşlar 20 metrekare civarında ortamları ısıtmak icin ideal. Malzeme kalitesi ve anında ısıtmaya başlaması çok güzel. Ürünün teknolojisi çok iyi tam bir kullanıcı dostu, ekonomik boyutuna aldanmayın diğer ısıtıcılar halt etmiş yanında

Bir içeriğimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Elektrikli ısıtıcılar arasında öne çıkan birkaç seçenek bulunurken UFO, Kumtel ve Bosch öne çıkan markalardan oluyor. En iyi elektrikli ısıtıcı tercihinizi belirlerken, enerji verimliliği ön planda olmalıdır. En iyi ısıtıcı arayışında olanlar için hazırladığımız en iyi elektrikli soba tavsiyelerinde hem az elektrik harcayan hem de güçlü performans sergileyen modeller bulunuyor. Fanlı ısıtıcı tavsiyeleri ve konvektör ısıtıcı tavsiyelerine yer verdiğimiz yazımızda infrared ısıtıcı modelleri de bulunuyor. Bu ürünlere Black Friday 2023 indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz

En iyi klima tavsiyeleri 2 hf. önce eklendi

Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗ Tam Boyutta Gör Elektrikli ısıtıcı satın alırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör vardır. İşte elektrikli ısıtıcı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar: Güç (watt) değeri:

Enerji verimliliği:

Güvenlik özellikleri:

Isı ayarları ve termostat:

Taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı:

Gürültü seviyesi

Garanti ve kullanıcı yorumları

Fiyat

En İyi Elektrikli Isıtıcılar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 12551

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