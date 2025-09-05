Eufy’den robot süpürgelere merdiven çözümü: MarsWalker

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Akıllı ev teknolojileriyle bilinen Anker’in markası Eufy, robot süpürgelerin en büyük sorunlarından birine sıra dışı bir çözüm geliştirdi. Şirket, MarsWalker adını verdiği yeni cihazıyla robot süpürgelerin merdivenlerden çıkıp inmesini mümkün hale getiriyor.

Robot süpürge için robot

IFA fuarında tanıtılan MarsWalker, aslında robot süpürgeler için tasarlanmış bir tür merdiven asansörü gibi çalışıyor. Cihaz, dört bağımsız kola sahip yapısıyla süpürgeyi kavrayarak farklı katlara taşıyor. Kullanıcılar artık robotlarını elde taşımak ya da her kata ayrı bir model almak zorunda kalmıyor.

Tam Boyutta Gör MarsWalker’ın paletli sürüş sistemi sayesinde robot süpürge, cihaza yerleştirildikten sonra güvenli şekilde merdivenlerden çıkarılıyor. Yeni cihaz yalnızca düz değil, aynı zamanda L şeklinde ve U şeklinde merdivenlerde de çalışabiliyor. Üstelik evin 3D haritasını çıkararak hangi kata ne zaman gitmesi gerektiğini kendi belirleyebiliyor.

MarsWalker’ın kendine ait bir şarj istasyonu bulunuyor ve Eufy’nin birden fazla robot süpürge modeliyle uyumlu olacağı belirtiliyor. Ancak tam uyumluluk listesi ve teknik detaylar henüz açıklanmadı. Ürünün 2026 baharında piyasaya çıkması planlanıyor fakat fiyat bilgisi paylaşılmadı.

Yeni süpürge de geliyor: RoboVac Omni S2

Eufy ayrıca RoboVac Omni S2 modelini de tanıttı. Ocak 2026’da ABD’de 1.599 dolara satışa çıkacak olan cihaz, markanın S1 Pro modelinin gelişmiş versiyonu olacak.

RoboVac Omni S2, 30.000Pa emiş gücü sayesinde yüksek performanslı temizlik sunan cihaz, 3,3 libre basınçla güçlü paspaslama yapabiliyor. Duvar diplerini daha etkili temizlemek için paspasını 15 mm’ye kadar uzatabilen model, yeni DuoSpiral fırçası ile saç ve ipliklerin dolaşmasını önlüyor. Ayrıca, 200’den fazla nesneyi algılayabilen gelişmiş engel tanıma sistemi sayesinde evdeki halı püskülleri gibi küçük detaylardan mobilyalara kadar pek çok engeli aşabiliyor. Halıların ıslanmasını önlemek için paspasını 5 cm kadar yükseltebilen RoboVac Omni S2, temizlik sırasında ortama farklı kokular yayabilen entegre koku sistemi ile de öne çıkıyor. Cihazın gelişmiş istasyonu ise süpürgenin çöpünü boşaltma, paspasını yıkayıp kurutma ve su tankını doldurma gibi işlemleri tamamen otomatik hale getirerek kullanıcıya minimum müdahale gerektiren bir deneyim sunuyor.

