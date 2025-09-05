Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dört çeker robot süpürge tanıtıldı: Ecovacs Deebot X11 özellikleri

    Ecovacs'ın en gelişmiş robot süpürgesi Deebot X11 tanıtıldı. 4WD tekerlekleri, 19.500 Pa emiş gücü ve toz torbasız istasyonu ile dikkat çekiyor. Ecovacs Deebot X11 özellikleri neler?

    Dört çeker robot süpürge: Ecovacs Deebot X11 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Robot süpürge sektörünün yenilikçi firmalarından Ecovacs, bugüne kadarki en gelişmiş özelliklere sahip yeni robot süpürgesi Ecovacs Deebot X11 serisini IFA 2025 fuarında tanıttı. Deebot X11, 4 çeker tekerlekleri ve hızlı şarj özelliği ile kesintisiz temizlik sunuyor.

    Deebot X11: 4x4, hızlı şarj, yüksek performans...

    Deebot X11, TruePass Adaptif 4WD adındaki 4 tekerlekten çekişli tırmanma sistemine sahip. Adeta bir 4x4 SUV gibi engellere tırmanıyor. 4 cm’e kadar çeşitli eşikleri aşabiliyor.

    Robot süpürgelerin şarj süreleri büyük evler için yeterli olmayabiliyor. Büyük bir evi temizlemek isterken şarjı biten süpürgenin dakikalarca şarj olmasını beklememiz gerekiyor. Ecovacs bu sorunu çözmek için GaN destekli PowerBoost hızlı şarj teknolojisini hayata geçiriyor. Bu teknoloji sayesinde sadece 3 dakika %6 oranında, 5 dakikada %10 oranında şarj oluyor. Mop temizliği esnasında veya çok kısa şarj molalarıyla kesintisiz temizlik imkanı vaat ediyor.

    Dört çeker robot süpürge: Ecovacs Deebot X11 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ecovacs Deebot X11, 19.500 Pa emiş gücüyle sınıfının en güçlü süpürgelerinden biri. BLAST teknolojisi sayesinde 38 CFM hava akışı üreten cihaz, tıkanmayı önleyen ZeroTangle 3.0 sistemiyle özellikle evcil hayvan sahiplerinin en büyük sorunlarından biri olan tüy birikimini ortadan kaldırmayı hedefliyor.
    Dört çeker robot süpürge: Ecovacs Deebot X11 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Süpürge, Ozmo Roller 2.0 adında rulo mop sistemi ile geliyor. Ecovacs’ın önceki modellerinden farklı olarak bu modelde yüksek yoğunluklu mikrofiber malzeme kullanılmış. Dakikada 200 devir ve 3.800 pA paspas basıncı ile inatçı lekeleri çıkarıyor. Süpürgede istasyondan bağımsız olarak mop temizleme özelliği mevcut. Bu da lekelerin yayılmasını önlüyor.
    Dört çeker robot süpürge: Ecovacs Deebot X11 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu mop, TruEdge 3.0 Extreme Edge teknolojisine sahip. Kenar ve köşe noktalara geldiğinde rulo paspas 1,5 cm yana kayarak köşe temizliği sağlıyor. Halılara geldiğinde ise paspası 10 mm yüksekliğe kaldırarak halıların ıslanmasını önlüyor. İstasyonda paspası sıcak suyla yıkama ve kurutma yeteneği bulunuyor.
    Dört çeker robot süpürge: Ecovacs Deebot X11 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni modelin dikkat çeken bir diğer özelliği, PureCyclone 2.0 teknolojisine sahip torbasız otomatik boşaltma istasyonu. Çok aşamalı filtrasyon sistemine sahip istasyon, hem çevre dostu hem de ekonomik bir çözüm sunuyor. Mopu 63 derece sıcak suyla yıkıyor ve sıcak hava ile kurutuyor.
    Dört çeker robot süpürge: Ecovacs Deebot X11 özellikleri
    X11, Ecovacs’ın yapay zekâ destekli asistanı Yiko ile geliyor. Yiko, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek temizlik programlarını optimize edebiliyor. Ayrıca Matter uyumluluğu sayesinde cihaz, Apple Home ve diğer akıllı ev platformlarıyla kolayca entegre edilebiliyor. Yapay zeka destekli leke algılama özelliği bulunan robot süpürge, hafif lekelerden hızlı geçiş yaparken yoğun leke tespit ettiğinde paspas basıncını artırıyor, iki kez geçiş ve lekenin bulaşmasını önlemek için iki kat paspas durulama yapıyor.

    Ecovacs Deebot X11 özellikleri

    • 19.500 Pa emiş gücü
    • TruePass Adaptif 4WD (4 çeker tırmanma sistemi)
    • OZMO ROLLER 2.0 rulo paspas sistemi
    • ZeroTangle 3.0 saç takılmasını önleyen sistem
    • 10 mm mop kaldırma
    • Sıcak hava ile otomatik mop temizleme ve sıcak hava ile kurutma
    • TruEdge 3.0 köşelere uzanma özelliği (1,5 cm kadar)
    • Çöp torbasız OMNICYCLONE istasyon
    • 3 dakikada %6, 5 dakikada %10 hızlı şarj
    • 6.400 mAh batarya

    Ecovacs Deebot X11 fiyatı ne kadar?

    Deebot X11 OmniCyclone fiyatı 1.499 dolar olarak açıklandı. Lansman dönemine özel olarak 1.299 dolara satılacak. Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audio kapı zili aşağıdan çalmıyor polo 1.2 tsi lounge yorum en iyi katlanır bisiklet eninde sonunda mı önünde sonunda mı grim dawn türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB CYBORG 15
    MSI NB CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum