Dört çeker robot süpürge tanıtıldı: Ecovacs Deebot X11 özellikleri

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Robot süpürge sektörünün yenilikçi firmalarından Ecovacs, bugüne kadarki en gelişmiş özelliklere sahip yeni robot süpürgesi Ecovacs Deebot X11 serisini IFA 2025 fuarında tanıttı. Deebot X11, 4 çeker tekerlekleri ve hızlı şarj özelliği ile kesintisiz temizlik sunuyor.

Deebot X11: 4x4, hızlı şarj, yüksek performans...

Deebot X11, TruePass Adaptif 4WD adındaki 4 tekerlekten çekişli tırmanma sistemine sahip. Adeta bir 4x4 SUV gibi engellere tırmanıyor. 4 cm’e kadar çeşitli eşikleri aşabiliyor.

Robot süpürgelerin şarj süreleri büyük evler için yeterli olmayabiliyor. Büyük bir evi temizlemek isterken şarjı biten süpürgenin dakikalarca şarj olmasını beklememiz gerekiyor. Ecovacs bu sorunu çözmek için GaN destekli PowerBoost hızlı şarj teknolojisini hayata geçiriyor. Bu teknoloji sayesinde sadece 3 dakika %6 oranında, 5 dakikada %10 oranında şarj oluyor. Mop temizliği esnasında veya çok kısa şarj molalarıyla kesintisiz temizlik imkanı vaat ediyor.

Tam Boyutta Gör Ecovacs Deebot X11, 19.500 Pa emiş gücüyle sınıfının en güçlü süpürgelerinden biri. BLAST teknolojisi sayesinde 38 CFM hava akışı üreten cihaz, tıkanmayı önleyen ZeroTangle 3.0 sistemiyle özellikle evcil hayvan sahiplerinin en büyük sorunlarından biri olan tüy birikimini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Süpürge, Ozmo Roller 2.0 adında rulo mop sistemi ile geliyor. Ecovacs’ın önceki modellerinden farklı olarak bu modelde yüksek yoğunluklu mikrofiber malzeme kullanılmış. Dakikada 200 devir ve 3.800 pA paspas basıncı ile inatçı lekeleri çıkarıyor. Süpürgede istasyondan bağımsız olarak mop temizleme özelliği mevcut. Bu da lekelerin yayılmasını önlüyor.

Tam Boyutta Gör Bu mop, TruEdge 3.0 Extreme Edge teknolojisine sahip. Kenar ve köşe noktalara geldiğinde rulo paspas 1,5 cm yana kayarak köşe temizliği sağlıyor. Halılara geldiğinde ise paspası 10 mm yüksekliğe kaldırarak halıların ıslanmasını önlüyor. İstasyonda paspası sıcak suyla yıkama ve kurutma yeteneği bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni modelin dikkat çeken bir diğer özelliği, PureCyclone 2.0 teknolojisine sahip torbasız otomatik boşaltma istasyonu. Çok aşamalı filtrasyon sistemine sahip istasyon, hem çevre dostu hem de ekonomik bir çözüm sunuyor. Mopu 63 derece sıcak suyla yıkıyor ve sıcak hava ile kurutuyor.

X11, Ecovacs’ın yapay zekâ destekli asistanı Yiko ile geliyor. Yiko, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek temizlik programlarını optimize edebiliyor. Ayrıca Matter uyumluluğu sayesinde cihaz, Apple Home ve diğer akıllı ev platformlarıyla kolayca entegre edilebiliyor. Yapay zeka destekli leke algılama özelliği bulunan robot süpürge, hafif lekelerden hızlı geçiş yaparken yoğun leke tespit ettiğinde paspas basıncını artırıyor, iki kez geçiş ve lekenin bulaşmasını önlemek için iki kat paspas durulama yapıyor.

Ecovacs Deebot X11 özellikleri

19.500 Pa emiş gücü

TruePass Adaptif 4WD (4 çeker tırmanma sistemi)

OZMO ROLLER 2.0 rulo paspas sistemi

ZeroTangle 3.0 saç takılmasını önleyen sistem

10 mm mop kaldırma

Sıcak hava ile otomatik mop temizleme ve sıcak hava ile kurutma

TruEdge 3.0 köşelere uzanma özelliği (1,5 cm kadar)

Çöp torbasız OMNICYCLONE istasyon

3 dakikada %6, 5 dakikada %10 hızlı şarj

6.400 mAh batarya

Ecovacs Deebot X11 fiyatı ne kadar?

Deebot X11 OmniCyclone fiyatı 1.499 dolar olarak açıklandı. Lansman dönemine özel olarak 1.299 dolara satılacak. Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

