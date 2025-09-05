Dört çeker robot süpürge tanıtıldı: Ecovacs Deebot X11 özellikleri

Deebot X11, TruePass Adaptif 4WD adındaki 4 tekerlekten çekişli tırmanma sistemine sahip. Adeta bir 4x4 SUV gibi engellere tırmanıyor. 4 cm’e kadar çeşitli eşikleri aşabiliyor.
Robot süpürgelerin şarj süreleri büyük evler için yeterli olmayabiliyor. Büyük bir evi temizlemek isterken şarjı biten süpürgenin dakikalarca şarj olmasını beklememiz gerekiyor. Ecovacs bu sorunu çözmek için GaN destekli PowerBoost hızlı şarj teknolojisini hayata geçiriyor. Bu teknoloji sayesinde sadece 3 dakika %6 oranında, 5 dakikada %10 oranında şarj oluyor. Mop temizliği esnasında veya çok kısa şarj molalarıyla kesintisiz temizlik imkanı vaat ediyor.
Ecovacs Deebot X11 özellikleri
19.500 Pa emiş gücü
TruePass Adaptif 4WD (4 çeker tırmanma sistemi)
OZMO ROLLER 2.0 rulo paspas sistemi
ZeroTangle 3.0 saç takılmasını önleyen sistem
10 mm mop kaldırma
Sıcak hava ile otomatik mop temizleme ve sıcak hava ile kurutma
TruEdge 3.0 köşelere uzanma özelliği (1,5 cm kadar)
Çöp torbasız OMNICYCLONE istasyon
3 dakikada %6, 5 dakikada %10 hızlı şarj
6.400 mAh batarya
Ecovacs Deebot X11 fiyatı ne kadar?
Deebot X11 OmniCyclone fiyatı 1.499 dolar olarak açıklandı. Lansman dönemine özel olarak 1.299 dolara satılacak. Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.