Soğutma sanatı: Üzerinde 9x Sıvı Azot bloğu bulunan EVGA SR-2

Dünyaca ünlü hız aşırtma profesyoneli Vince Lucido "Kingpin", tasarladığı Sıvı Azot (LN2) bloklarıyla da tanınıyor. Bir süredir çalışmalarını EVGA çatısı altında sürdüren Kingpin, EVGA'nın çift işlemcili Classified SR-2 anakartı için hazırladığı özel blok çalışmasıyla hafızalarda yer edinecek gibi görünüyor. İşlemciler, ekran kartları (4'lü SLI), bellek ve çipset için toplamda 9 ayrı Bakır bloğun kullanıldığı özel kurulum görenleri hayrete düşürüyor. Her biri özel olarak tasarlanan bloklar ile rekor denemelerine ev sahipliği yapacak olan bu özel platformun maliyeti ise binlerce doları buluyor.

İki adet Intel Xeon işlemciye, dört adet EVGA GeForce GTX 480 SLI ekran kartına ve Corsair Dominator serisi 6 adet DDR3 bellek modülüne sahip olan sistemle ne tür sonuçlara imza atılacağı ise şimdiden merak konusu.