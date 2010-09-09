Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Soğutma sanatı: Üzerinde 9x Sıvı Azot bloğu bulunan EVGA SR-2

Kingpin yeni dünya rekorları kırmak için hazırladığı üzerinde 9 bloklu kullandığı EVGA SR-2 platformunu gün ışığına çıkardı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
50,2b
1
77
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Soğutma sanatı: Üzerinde 9x Sıvı Azot bloğu bulunan EVGA SR-2
Tam Boyutta Gör
Soğutma sanatı: Üzerinde 9x Sıvı Azot bloğu bulunan EVGA SR-2
Tam Boyutta Gör

Dünyaca ünlü hız aşırtma profesyoneli Vince Lucido "Kingpin", tasarladığı Sıvı Azot (LN2) bloklarıyla da tanınıyor. Bir süredir çalışmalarını EVGA çatısı altında sürdüren Kingpin, EVGA'nın çift işlemcili Classified SR-2 anakartı için hazırladığı özel blok çalışmasıyla hafızalarda yer edinecek gibi görünüyor. İşlemciler, ekran kartları (4'lü SLI), bellek ve çipset için toplamda 9 ayrı Bakır bloğun kullanıldığı özel kurulum görenleri hayrete düşürüyor. Her biri özel olarak tasarlanan bloklar ile rekor denemelerine ev sahipliği yapacak olan bu özel platformun maliyeti ise binlerce doları buluyor.

İki adet Intel Xeon işlemciye, dört adet EVGA GeForce GTX 480 SLI ekran kartına ve Corsair Dominator serisi 6 adet DDR3 bellek modülüne sahip olan sistemle ne tür sonuçlara imza atılacağı ise şimdiden merak konusu.

Soğutma sanatı: Üzerinde 9x Sıvı Azot bloğu bulunan EVGA SR-2
Tam Boyutta Gör

Soğutma sanatı: Üzerinde 9x Sıvı Azot bloğu bulunan EVGA SR-2
Tam Boyutta Gör

Soğutma sanatı: Üzerinde 9x Sıvı Azot bloğu bulunan EVGA SR-2
Tam Boyutta Gör

Soğutma sanatı: Üzerinde 9x Sıvı Azot bloğu bulunan EVGA SR-2
Tam Boyutta Gör

Soğutma sanatı: Üzerinde 9x Sıvı Azot bloğu bulunan EVGA SR-2
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Colonel GUILE 9 yıl en beğenilen
Neşe pınarı sosyal konutları


5 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
qaanx 5 yıl
Şunlardan ufak bi tane kuzeyköprü chipsetine istiyorum:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mnbvb 5 yıl
.
..........The New York Pc..............gibi olmuş :)
.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliosman2323 8 yıl
jjghng
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
Adam King !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkán 9 yıl
Bloklar mükemmel.

@Tolga*
+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muhibbi- 9 yıl
Depoları Fulle Pompacı Dünya Rekoru Kırmaya Gidiyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
Evga diyorum başka bişey diyemiyorum..
Artık oha filan da diyemiyorum çünkü başlıkta EVGA yazısını görünce anlıyo insan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
juba09 9 yıl
toki burayada el atmış anlaşılan :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arranger. 9 yıl
buna vericek derecede param olsun.5 dakika tereddüt etmem.değer bence :)))

+++
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fakir Kemancı 9 yıl

juba09

toki burayada el atmış anlaşılan :D


buna vericeğin parayla tokiye girersin zaten 5 seneye de ev sahibi olursun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
Vay kingpin blok yapmaya başlamış.yakında zalman gibi şirket kurar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İstan34bul 9 yıl
ustalar yahu bu blokların kanalına azot doldurucazda bu buharlaşıp ucma yapmıyormu yada ln2 kanallara ln2 doldurunca kaç gün gidiy anlamadım.zırt pırt LN2 mi koycaz kullanımı nasıl oluyo LN2 kilosu ne kadar=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 9 yıl
buna vericek derecede param olsun.5 dakika tereddüt etmem.değer bence :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soad_sefa 9 yıl
seviyorum seni evga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
50162 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar, evga ve overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Lost Planet 2, Ekran kartları ve Tessellation üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim