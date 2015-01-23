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Sony Action Cam Mini Türkiye'de, detaylar videomuzda

4 yıl
22,6b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin yeni nesil aksiyon kamerası modeli Action Cam Mini'nin ülkemiz lansmanı gerçekleştirildi. Action Cam ailesinin yeni üyesi, sadece spor aktivitelerinde değil aynı zamanda günlük hayatının hemen her alanında kullanılmak üzere daha küçük ve hafif bir form faktörüne sahip. Exmor R CMOS sensör kullanan yeni aksiyon kamerası, Sony'nin Bionz X görüntü işleme teknolojisi ve XAVC-S kodek desteği ile geliyor. 11.9 Megapiksel çözünürlüğünde olan yeni kamera, Steady Shot özelliği ile titreşimleri de engelleyebiliyor.
Sony Action Cam Mini Türkiye'de, detaylar videomuzda
Dahili stereo mikrofon altyapısı ile ses kaydı konusunda oldukça iddialı olan kamera, Full HD video kaydına ek olarak Slow-Motion etkisi için 720p çözünürlüğünde 120 kare/saniye hızında video kaydı gerçekleştirebiliyor. Beraberindeki özel ekran bilekliği ile gerçek zamanlı olarak kamera görüntüsünü takip edebildiğiniz kamera, aynı zamanda NFC ile akıllı telefonlarla kolay kurulum da gerçekleştirebiliyor. Canlı yayın tutkunları için UStream platformu ile entegre çalıabilen kameranın tüm detaylarını Sony Türkiye'nin Kamera Grubu Ürün Müdürü Aylin Alpay ile konuştuk, iyi seyirler.
 

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Havya Makinesi 4 yıl
sj4000 candır gerisi heyecan
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karayulun 4 yıl
Erdi de Türkçe'de dikkatli değil. Türkçe'de stabil diye bir kelime yoktur. 'KARARLI' diye bir kelime vardır. Stabil yerine 'KARARLI' kelimesini kullanmak yerinde olacaktır.
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noktape 4 yıl
Şuradan ürün özelliklerine bakabilirsiniz.
sony.com.tr/...
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E.R.W. 4 yıl
Aksiyon kamerası alacak olsam gider sony alırım,daha önce karşılaştırmaları izlemiştim youtube da,go prolar şeklinden dolayı rüzgarlı havalarda arkaya doğru eğiliyor,Sony nin şeklinden dolayı böyle bir sorunu yok,görüntü kaliteside daha iyiydi go prolardan.
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Gece772 4 yıl
Ürün güzel....
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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
Kaç para?
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profecco 4 yıl
Erdi bey uludağ'daki polis evi mi orası
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Elefue 4 yıl
Boyut olarak SONY Action Cam modellerinden büyük olsada QX lens kameralar bağlantı sualtı aksesuarları ve kol bandı ekranına bağlanabilirse aksiyon kamerası olarak kulllanılabilir. Hatta geniş açılı suya toza dayanıklı QX Sport modeli de hiç fena olmaz.

Tamam belkide almıyacağım ama bütün QX lens kameralar geldi ama QX1 gelmedi.

A7 Mark 2 modeli Fotopazar.com ön sipariş Fotografium.comda Stokta var gözüküyor. fotografium.com/...
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berkanenes 4 yıl
Go pro hero dan daha başarılı çekimler yapabilen sony ye helal valla sonunda geçecekler go pro yu
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Amerigo 4 yıl
aynen go proyu geçer kanımca
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tlserkan 4 yıl
Fiyatlar az daha aşağı olsa mükemmel ama Sony de gopro ya yaklaşıyor hatta bazı özellikleri daha iyi (steadyshot)
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