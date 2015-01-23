Sony Action Cam Mini Türkiye'de, detaylar videomuzda

Sony'nin yeni nesil aksiyon kamerası modeli Action Cam Mini'nin ülkemiz lansmanı gerçekleştirildi. Action Cam ailesinin yeni üyesi, sadece spor aktivitelerinde değil aynı zamanda günlük hayatının hemen her alanında kullanılmak üzere daha küçük ve hafif bir form faktörüne sahip. Exmor R CMOS sensör kullanan yeni aksiyon kamerası, Sony'nin Bionz X görüntü işleme teknolojisi ve XAVC-S kodek desteği ile geliyor. 11.9 Megapiksel çözünürlüğünde olan yeni kamera, Steady Shot özelliği ile titreşimleri de engelleyebiliyor.

Dahili stereo mikrofon altyapısı ile ses kaydı konusunda oldukça iddialı olan kamera, Full HD video kaydına ek olarak Slow-Motion etkisi için 720p çözünürlüğünde 120 kare/saniye hızında video kaydı gerçekleştirebiliyor. Beraberindeki özel ekran bilekliği ile gerçek zamanlı olarak kamera görüntüsünü takip edebildiğiniz kamera, aynı zamanda NFC ile akıllı telefonlarla kolay kurulum da gerçekleştirebiliyor. Canlı yayın tutkunları için UStream platformu ile entegre çalıabilen kameranın tüm detaylarını Sony Türkiye'nin Kamera Grubu Ürün Müdürü Aylin Alpay ile konuştuk, iyi seyirler.