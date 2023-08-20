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    Sony'nin ZV kamera ailesi kimlere hitap ediyor? Kim, hangi kamerayı almalı?

    Bu videomuzda SOny'nin Ürün Deneyim Merkezi'ne gittik ve orada ZV serisini kullandık. Sony Alpha Türkiye Ürün Uzmanı Aykut Kılıç'tan da ürünler hakkındaki detaylı bilgileri aldık.

    Bildiğiniz gibi sosyal medya platformlarının iyice büyümesiyle birlikte içerik üreticilerin sayısı da bir hayli arttı. İçerik üretmeye başlayacak kişinin genel olarak ilk ihtiyacı kamera oluyor. Biz de bu videomuzda Sony'nin ZV serisini inceledik. ZV serisi daha çok Vlog odaklı kameralar ancak tepe modellere çıkınca profesyonel işler için de kullanılabilecek kameralar mevcut.

    Sony Alpha Türkiye Ürün Uzmanı Aykut Kılıç ile hazırladığımız bu videoda Sony'nin ZV serisindeki tüm kameraları, yani ZV-1 II, ZV-E1, ZV1, ZV-1F ve ZV-E10 kameralarını inceledik ve hangi modelin kimin alması gerektiğini sizlere aktarmaya çalıştık.

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