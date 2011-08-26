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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson, 2011 Xperia ailesi için Android 2.3.4 güncellemesini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,1b
1
23
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Android 2.3.4'lü ilk Xperia olan Neo V'yi tanıtan Sony Ericsson, 2011 Xperia ailesi için Android 2.3.4 Gingerbread güncellemesini detaylandırdı.

PLAY, Arc, Neo, Pro, Mini, Mini Rro, Active ve Ray'i kapsayan güncelleme, önümüzdeki ekim ayından itibaran birçok ülkede yayınlanacak ve cihazlara aşağıdaki yenilikleri kazandıracak;

  • Google Talk üzerinden görüntülü görüşme
  • USB On The Go desteği
  • Ekran görüntüsü alabilme
  • Sony 3D Sweep Panorama desteği
  • Daha gelişmiş Facebook desteği
  • Swipe yazı girişi



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DH Misafiri 8 yıl
hocam son güncelleme ile sony xLOUD teknolojisi gelecekti öyle okumuştum bu güncel
lemede gelecek mi acaba bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim
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yunuss.10 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

hocam son güncelleme ile sony xLOUD teknolojisi gelecekti öyle okumuştum bu güncel
lemede gelecek mi acaba bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim


Evet, gelecek
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fatihergun 8 yıl
Ewt dedgnizi anladm ama samsungn galaxy gioyu o kdar ucuza werp bde güncelleme vermesi ilgnç.
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yunuss.10 8 yıl fatihergun
fatihergun

Ewt dedgnizi anladm ama samsungn galaxy gioyu o kdar ucuza werp bde güncelleme vermesi ilgnç.


Gio daha 4-5 aylık model, satabilmesiiçin güncellemesi lazım. SE Mini serisini zaten sattı satacağı kadar
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St Batuhan 8 yıl
fatihergun
X10 mini pro içn yokmu! Kahrtsn walla sonyciyz dye aldk bi güncelleme wermediler. Arkadaşm galaxy gioya bndn 70 lira az werdi daha geçn 2.3.3 güncelleme geldi. Samsung sewmedgm içn almadm ama adamlar çalışıo sony de yatsn. 2.1 de kaldk walla çok saçma bi durum. rom yüklmek zornda brakıolar o da tam vermli çalşrmı meçhul. Telde multıtouch da yok bari ona bi güncelleme werslrdi rahat etsydk o da yok. Tabi hepsi bi yna telefonun iyi yönleride war tek tesellim bu..

Sonuç olarak o telefon eski ama Tr'ye gelişi çok geç oldu. Güncelleme verme noktasında SE, en büyük destek verenlerden bkz. x10, kendisi 1,6'dan 2.3.3'e kadar aldı, devamı da gelebilir belli olmaz sonuçta :))
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fatihergun 8 yıl
X10 mini pro içn yokmu! Kahrtsn walla sonyciyz dye aldk bi güncelleme wermediler. Arkadaşm galaxy gioya bndn 70 lira az werdi daha geçn 2.3.3 güncelleme geldi. Samsung sewmedgm içn almadm ama adamlar çalışıo sony de yatsn. 2.1 de kaldk walla çok saçma bi durum. rom yüklmek zornda brakıolar o da tam vermli çalşrmı meçhul. Telde multıtouch da yok bari ona bi güncelleme werslrdi rahat etsydk o da yok. Tabi hepsi bi yna telefonun iyi yönleride war tek tesellim bu..
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yunuss.10 8 yıl

fatihergun
X10 mini pro içn yokmu! Kahrtsn walla sonyciyz dye aldk bi güncelleme wermediler. Arkadaşm galaxy gioya bndn 70 lira az werdi daha geçn 2.3.3 güncelleme geldi. Samsung sewmedgm içn almadm ama adamlar çalışıo sony de yatsn. 2.1 de kaldk walla çok saçma bi durum. rom yüklmek zornda brakıolar o da tam vermli çalşrmı meçhul. Telde multıtouch da yok bari ona bi güncelleme werslrdi rahat etsydk o da yok. Tabi hepsi bi yna telefonun iyi yönleride war tek tesellim bu..

X10 mini serisi guncelleme almayacak, hem model olarak eskidi 2 yila yakin oldu cikali, hemde donanimi dusuk. SE aylar once soyledi 2.1 de birakacagini
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TR_slymn 8 yıl
x10 lar aglasın :(:(:(
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xxxx1 8 yıl
sağlam özelliklerle geliyor,laf olsun diye değil güncellemeleri...
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Forever79 8 yıl
Dalgami geciyosunuz arkadaslar. Allah belalarini versin bunlarin. Milletle dalga geciyolar. Google uzerinden goruntulu gorusme diye ozellikmi olur? Adam gibi 3g goruntulu gorusme hala yok
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ank_rambo 8 yıl Forever79
Forever79

Dalgami geciyosunuz arkadaslar. Allah belalarini versin bunlarin. Milletle dalga geciyolar. Google uzerinden goruntulu gorusme diye ozellikmi olur? Adam gibi 3g goruntulu gorusme hala yok


evet seni katılıyorum samsung bütün galaxy andrion görüntü görüşme var sony neden yok ben sony neo var sanırım güncelleyim görüntü görüşme olmazsa satacam galaxy alcam....
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zaferyurt 8 yıl
süper
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acmtncy 8 yıl
çok iyi olmuş. usb otg çok işe yarar :)
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korsanzeki168 8 yıl
reklam manya hoşuma gitti hdmi dan tv ye baglama kablosuz mause klavye ve game pad resmen bilgisayar olma yolunda bu cep telefonları ben bu olaylara 2 yıla kadar olur demiştim ama teknoloji 2 yılıda beklememiş zaten hdmi dan şarjda alabilir aygıt bomba otur evde hd tv den oyun oyna internette yorum yap süper ötesi
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