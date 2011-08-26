Sony Ericsson, 2011 Xperia ailesi için Android 2.3.4 güncellemesini duyurdu

Haber Editörü
Android 2.3.4'lü ilk Xperia olan Neo V'yi tanıtan Sony Ericsson, 2011 Xperia ailesi için Android 2.3.4 Gingerbread güncellemesini detaylandırdı.
PLAY, Arc, Neo, Pro, Mini, Mini Rro, Active ve Ray'i kapsayan güncelleme, önümüzdeki ekim ayından itibaran birçok ülkede yayınlanacak ve cihazlara aşağıdaki yenilikleri kazandıracak;
- Google Talk üzerinden görüntülü görüşme
- USB On The Go desteği
- Ekran görüntüsü alabilme
- Sony 3D Sweep Panorama desteği
- Daha gelişmiş Facebook desteği
- Swipe yazı girişi
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Evet, gelecek
Gio daha 4-5 aylık model, satabilmesiiçin güncellemesi lazım. SE Mini serisini zaten sattı satacağı kadar
Sonuç olarak o telefon eski ama Tr'ye gelişi çok geç oldu. Güncelleme verme noktasında SE, en büyük destek verenlerden bkz. x10, kendisi 1,6'dan 2.3.3'e kadar aldı, devamı da gelebilir belli olmaz sonuçta :))
X10 mini serisi guncelleme almayacak, hem model olarak eskidi 2 yila yakin oldu cikali, hemde donanimi dusuk. SE aylar once soyledi 2.1 de birakacagini
evet seni katılıyorum samsung bütün galaxy andrion görüntü görüşme var sony neden yok ben sony neo var sanırım güncelleyim görüntü görüşme olmazsa satacam galaxy alcam....