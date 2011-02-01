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Sony Ericsson, Android'li modellere özel LiveView aksesuarı için güncelleme yayınladı

8 yıl
14,6b
1
17
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson, Android'li modellere özel LiveView aksesuarı için güncelleme yayınladı
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Sony Ericsson firmasının Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara özel geliştirdiği LiveView aksesuarı için güncelleme kullanıma sunuldu. Kullanıma sunulan güncelleme sayesinde bağlantı ve stabilite problemlerinin çözüldüğü, LiveView'a otomatik bağlanma özelliğinin geldiği ve rakip firmaların telefonlarıyla uyumluluğun arttırıldığı belirtiliyor.

LiveView'ın ne işe yaradığını soracak olursanız, kol saati gibi kullanabileceğiniz veya elbisenizin herhangi bir köşesine tutturabileceğiniz 3.5 x 3.5 x 1.1 cm ebatlarında tasarlanan ve üzerinde 1.3 inç'lik 128x128 piksel OLED ekrana yer verilen LiveView, 10 metreye kadar kapsama alanına sahip Bluetooth teknolojisi ile telefonunuza bağlanabiliyor. Böylece Facebook, Twitter, RSS güncellemelerinden haberdar olabiliyorsunuz, size gelen çağrıları ve mesajları görebiliyorsunuz, çalan müziği kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca takvim, saat fonksiyonları da sunan LiveView, microUSB portu aracılığıyla şarj edilebilmekte.

Sony Ericsson, Android'li modellere özel LiveView aksesuarı için güncelleme yayınladı
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http://blogs.sonyericsson.com/products/2011/01/28/liveview%E2%84%A2-update-now-live/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
iyi günler arkadaşlar..ben bu cihazdan aldım ama android yazısını okumadım.ıphone 4s e oluyo mu dedım oluyo tam verımle calısıyo dedı satıcısı ama geldi ürün bağlayamıyorum..bi fikir verecek olan varmı teşekküler
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characterr 7 yıl
Tesekkur ederim
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sahinvatansever 7 yıl
Kullanıyorum ve mükemmel


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characterr 7 yıl
Merhaba, bu aleti alabilecegim bir yer biliyor musunuz ulkemizde?
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ARCadaS 7 yıl characterr
characterr

Merhaba, bu aleti alabilecegim bir yer biliyor musunuz ulkemizde?

Forumda U7110 rumuzlu arkadaş getirip satışını yapıyordu...GG'dan baktım ama sanırım elinde kalmamış,kendisiyle irtibat kurabilirsiniz... forum.donanimhaber.com/...
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acbold 8 yıl
Bluetooth ile bağlantı sağladığı için, telefonun şarj durumu ve bu cihazın şarj durumu hakkında bilgisi olan varmı ?



donanimhaber.com/...


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domandro 8 yıl
Ben HTC Desire'ı SE MW600 stereo blutooth kulaklık ile kullanıyorum. Bu kulaklığı tercih etmemin nedenlerinden birisi üzerindeki ekrandan caller ID ile telefonu cebimden veya kılıfından çıkartmadan kimin aradığını görebilmekti. Desire da sadece arayan numaraları görebilirken, eski telefonum w810 da isim olarak görebiliyorum. Yazılımdan kaynaklı olsa gerek. Çok üzerinde durup araştırmadım çözümü var mı diye.

Sonra LiveViewdan haberim oldu. Benim kulaklıktan beklentimin de üstünde arayanı görmek dışında başka fonksiyonları da olan, biraz oled saat biraz da büyükler için oyuncak niyetiyle almak istedim. Yurtdışından gelecek olan bir arkadaşıma sipariş vermek üzereyken amazon.co.uk deki oldukça fazla sayıdaki olumsuz kullanıcı görüşü beni vazgeçirdi. Kullanıcı şikayetleri burada bahsedilen güncelleme ile iyileştirildiği ileri sürülen bağlantı ve stabilite problemleri üzerinde yoğunlaşmaktaydı. Bir diğer olumsuzluk ise saat olarak kullanım için illaki telefon ile bağlantı halinde olması zorunluluğu. Ayrıca cihazı saat gibi takabilmeniz için verilen kayışın kalitesiz malzeme olduğundan bahsedilmiş.

Sonuç olarak güncelleme işe yaradıysa yakın zamanda inceleme sitelerinde ve kullanıcı değerlendirmelerinde durum belli olur. Ayrıca SE cihazlarla her zaman daha uyumlu olacağını düşünüyorum. Şu anki durumda bir tek Experia var galiba.

Amazon daki yorumlar için:
amazon.co.uk/...
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domandro 8 yıl
Yukarıdaki mesajımda bahsettiğim SE MW600 kulaklık HTC Desire pil performansı için karşılaştırmalı tüketim değerleri aşağı yukarı aşağıdaki gibi:
Şebeke beklemede: 26%
Bluetooth: 24%
Telefon boşta: 23%
Android işletim sistemi: 16%

Hem bu rakamlara hem de kullanıp gördüğüme dayanarak pil ömrü üzerinde bluetooth kulaklığın olumsuz bir etkisi var, Liveview da kulaklıktan geri kalmayacaktır.

acbold

Bluetooth ile bağlantı sağladığı için, telefonun şarj durumu ve bu cihazın şarj durumu hakkında bilgisi olan varmı ?



donanimhaber.com/...




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roox 8 yıl
bu arada dikkatimden kaçmış üzerinde sony ericsson yazmamasıda ayrı bi güzellik :D
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GallagherLip 8 yıl
çok güzelmiş ya bu
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Angelica 8 yıl

roox

bu arada dikkatimden kaçmış üzerinde sony ericsson yazmamasıda ayrı bi güzellik :D



bence yazsa daha iyidi..
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Xagdas 8 yıl
Barda, sinemada, evde telefon sarjdayken falan... Asıl en güzeli haberleri internetten alsa öyle çok guzel olurdu... Mesela wifi ile nete girebilse telefonun o anki durumunu gösterse, sms mi gelmiş, arama mı gelmiş... Mesela sahile giderken 2 milyarlık telefonu yanımıza almasak, bunu alıp gitsek... Bende 2 milyarlık telefonu buldum da bunuyorum di mi? :)))))

(2 milyara android var mı?) ;)
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Batuist 8 yıl
fena da gözükmüyor ama bunun şarjı ne kadar gider?? zırp pırt bitecekse pek bir anlam ifade etmez..
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roox 8 yıl
telefon çıkarıp kurcalamnın sıkıntılı olduğu yerlerde kullanışlı olabilir işte veya okulda gibi ...
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yunuss.10 8 yıl

roox
telefon çıkarıp kurcalamnın sıkıntılı olduğu yerlerde kullanışlı olabilir işte veya okulda gibi ...

Bende düşündüm durdum ne ise yarar diye :-D cok doğru böyle yerlerde yarar :)
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darkaura 8 yıl
hos, bir o kadarda bos.
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