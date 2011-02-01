Sony Ericsson, Android'li modellere özel LiveView aksesuarı için güncelleme yayınladı

Sony Ericsson firmasının Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara özel geliştirdiği LiveView aksesuarı için güncelleme kullanıma sunuldu. Kullanıma sunulan güncelleme sayesinde bağlantı ve stabilite problemlerinin çözüldüğü, LiveView'a otomatik bağlanma özelliğinin geldiği ve rakip firmaların telefonlarıyla uyumluluğun arttırıldığı belirtiliyor.
LiveView'ın ne işe yaradığını soracak olursanız, kol saati gibi kullanabileceğiniz veya elbisenizin herhangi bir köşesine tutturabileceğiniz 3.5 x 3.5 x 1.1 cm ebatlarında tasarlanan ve üzerinde 1.3 inç'lik 128x128 piksel OLED ekrana yer verilen LiveView, 10 metreye kadar kapsama alanına sahip Bluetooth teknolojisi ile telefonunuza bağlanabiliyor. Böylece Facebook, Twitter, RSS güncellemelerinden haberdar olabiliyorsunuz, size gelen çağrıları ve mesajları görebiliyorsunuz, çalan müziği kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca takvim, saat fonksiyonları da sunan LiveView, microUSB portu aracılığıyla şarj edilebilmekte.
http://blogs.sonyericsson.com/products/2011/01/28/liveview%E2%84%A2-update-now-live/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Forumda U7110 rumuzlu arkadaş getirip satışını yapıyordu...GG'dan baktım ama sanırım elinde kalmamış,kendisiyle irtibat kurabilirsiniz... forum.donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
Sonra LiveViewdan haberim oldu. Benim kulaklıktan beklentimin de üstünde arayanı görmek dışında başka fonksiyonları da olan, biraz oled saat biraz da büyükler için oyuncak niyetiyle almak istedim. Yurtdışından gelecek olan bir arkadaşıma sipariş vermek üzereyken amazon.co.uk deki oldukça fazla sayıdaki olumsuz kullanıcı görüşü beni vazgeçirdi. Kullanıcı şikayetleri burada bahsedilen güncelleme ile iyileştirildiği ileri sürülen bağlantı ve stabilite problemleri üzerinde yoğunlaşmaktaydı. Bir diğer olumsuzluk ise saat olarak kullanım için illaki telefon ile bağlantı halinde olması zorunluluğu. Ayrıca cihazı saat gibi takabilmeniz için verilen kayışın kalitesiz malzeme olduğundan bahsedilmiş.
Sonuç olarak güncelleme işe yaradıysa yakın zamanda inceleme sitelerinde ve kullanıcı değerlendirmelerinde durum belli olur. Ayrıca SE cihazlarla her zaman daha uyumlu olacağını düşünüyorum. Şu anki durumda bir tek Experia var galiba.
Amazon daki yorumlar için:
amazon.co.uk/...
Şebeke beklemede: 26%
Bluetooth: 24%
Telefon boşta: 23%
Android işletim sistemi: 16%
Hem bu rakamlara hem de kullanıp gördüğüme dayanarak pil ömrü üzerinde bluetooth kulaklığın olumsuz bir etkisi var, Liveview da kulaklıktan geri kalmayacaktır.
bence yazsa daha iyidi..
(2 milyara android var mı?) ;)
Bende düşündüm durdum ne ise yarar diye :-D cok doğru böyle yerlerde yarar :)