Sony Ericsson, Android'li modellere özel LiveView aksesuarı için güncelleme yayınladı

Sony Ericsson firmasının Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara özel geliştirdiği LiveView aksesuarı için güncelleme kullanıma sunuldu. Kullanıma sunulan güncelleme sayesinde bağlantı ve stabilite problemlerinin çözüldüğü, LiveView'a otomatik bağlanma özelliğinin geldiği ve rakip firmaların telefonlarıyla uyumluluğun arttırıldığı belirtiliyor.

LiveView'ın ne işe yaradığını soracak olursanız, kol saati gibi kullanabileceğiniz veya elbisenizin herhangi bir köşesine tutturabileceğiniz 3.5 x 3.5 x 1.1 cm ebatlarında tasarlanan ve üzerinde 1.3 inç'lik 128x128 piksel OLED ekrana yer verilen LiveView, 10 metreye kadar kapsama alanına sahip Bluetooth teknolojisi ile telefonunuza bağlanabiliyor. Böylece Facebook, Twitter, RSS güncellemelerinden haberdar olabiliyorsunuz, size gelen çağrıları ve mesajları görebiliyorsunuz, çalan müziği kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca takvim, saat fonksiyonları da sunan LiveView, microUSB portu aracılığıyla şarj edilebilmekte.

http://blogs.sonyericsson.com/products/2011/01/28/liveview%E2%84%A2-update-now-live/