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Sony Ericsson Xperia Arc lansmanında Sony Ericsson yetkilileriyle Xperia Arc'ı konuştuk

8 yıl
162,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Donanımhaber.com olarak Sony Ericsson'un merakla beklenen Android işletim sistemli telefonu Xperia Arc'ın lansmanına katıldık ve Xperia Arc hakkında Sony Ericsson yetkilileriyle röportaj yaptık

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kratostol 8 yıl en beğenilen
malesef hiçbir bilgi yeni değil. yapmış olmak için yapılmış bir ropörtaj. fiyat sor tarih sor trkcll rom var mi sor. üstüne git.
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igorparker 8 yıl
Her şeyi bir kenara bırakarak nacizane bir tavsiyede bulunmak isterim; DH videolarını hazırlarken kasmayın, doğal olun. Kendinizi kastığınız çok belli oluyor :) Kaydı kestikten sonra gülüşüp doğal halinizi alıyorsunuz, bu hissediliyor :) Videoları izlerken içeriğinden çok sizlerin haline takılıyorum.
Her şeyi bir kenara bırakarak nacizane bir tavsiyede bulunmak isterim; DH videolarını hazırlarken kasmayın, doğal olun. Kendinizi kastığınız çok belli oluyor :)...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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realgs 8 yıl
Bu sayfayı okuyan SE yetkililerine bir kaç kelam etmek isterim.

Sayın Yetkili,
1997 yılıydı sanırım ilk kez cep telefonu almıştım.Ericsson 628.
Tam 1000 Mark vermiştim,95 milyon yapıyordu.
2000lerin başında görevim gereği Motorola kullandım uzun bir süre. Sonra kendime Tel alacaktım ve
ilk göz ağrım olan Ericsson'u daha doğrusu SE2yi tercih ettim ve daha Türkiye'de çıkmadan Almanya'dan
W900 getirttim. Halende bu telefonu kullanıyorum.
Artık iyice yaşlanan W900 yerine yine uzun yıllar kullanabileceğim, döneminin en iyisini yani ARCı almak
için sabırsızlıkla beklerken , az önce bu konuyu okudum ve inanmak istemedim. Biz Türkiye'ye geri döndük,
bizi sevenlere çok güzel hizmetler vereceğiz ... vs.vs..dediniz ve umutlandık.artık ayrılık sona erecekti.
Şimdi soruyorum sizin "gidişimiz hzünlüydü ama dönüşümüz muhteşem olacak" demeniz ile sadece kontratlı (ki
tüm operatörlerden bile değil ) satış ile çelişkiye düşmüyormusunuz.İnsanları daha doğrusu SE severleri bunca yıl mağdur etmişken ,
birde şimdi bu şekilde hayal kırıklığı yaşatmanızı kınıyorum.
Ben şahsen SE kullanmaya devam edeceğim, peki siz nasıl göğsünüzü gere gere SEliyim diyeceksiniz?
Saygılarımla
Bu sayfayı okuyan SE yetkililerine bir kaç kelam etmek isterim.Sayın Yetkili,1997 yılıydı sanırım ilk kez cep telefonu almıştım.Ericsson 628.
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1 Yanıt Yanıtla +17
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KÖRBIÇAK 7 yıl
Ey yavrum ey
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonun aynısı bende var
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genceray20 8 yıl
arkadaşlar ustalar yardımnızı bekliyorum telefon alıcam sonyericson xperia ARC mı HTC Desire HD mi karar veremedim kullanan bilen arkadaşlar varsa yorumlarıunı yazsınlar ona göre karar vericem tşekkürle by
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neuron 8 yıl
Hepsi burada ya 1 haziranda sipariş verdik ama hala tedarik sürecinde diyor korkarım bu süreç haftaları ayları bulmaz.Taşradaki timlerde de keza telefonun t sinden haber yok
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ZeuSTüRKiYE 8 yıl
Açıkcası paspal bir röportaj olmuş hiç akıcı değil ve Kaan Arlı'nın haraketleri çok garip.Bu röportajı Mesut Çevik yapsaydı böylemi olurdu ?
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FightForBeer 8 yıl
kardes benım ogrenmek ıstedıgım su benim kredı kartım yok ve faturalı bı hattımda yok turkcel ben bu telefonu almak ıstıyorum turkcell e gitsem bana sözlesmelı olarak ayda 67 liraya bu telefonu hıc bı sey istemeden verirlermi yada bu konu hakkında detaylı bı bılgısı olan varsa nasıl rahat bı sekılde ala bılırım bunu anlata bılırmı sımdıden cok tskler
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yunuss.10 8 yıl
ARCadaşlar telefon TİM'de peşin fiyatına kontratsız taahhütsüz 1299 liraya alınabiliyor , World Karta 8 taksit yapılabiliyor illa kontrat zorunluluğu yok, sim kilit - logo yada Turkcell Romu yok, isteyenler HepsiBurada.com'dan da alabilir
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yunuss.10 8 yıl

Orqun06

kardes benım ogrenmek ıstedıgım su benim kredı kartım yok ve faturalı bı hattımda yok turkcel ben bu telefonu almak ıstıyorum turkcell e gitsem bana sözlesmelı olarak ayda 67 liraya bu telefonu hıc bı sey istemeden verirlermi yada bu konu hakkında detaylı bı bılgısı olan varsa nasıl rahat bı sekılde ala bılırım bunu anlata bılırmı sımdıden cok tskler



Kontratla almak istiyorsanız kesinlikle Türkcell hattınız olmalı çünkü o hat üzerinden kontrat yapılıyor
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FightForBeer 8 yıl
ARKADASLAR BEN SUNU MEREK EDIYORUM
ŞİMDİ SONY ERİCSSON ARC I ALMAK ICIN
TURKCELL HATTIMIZIN FATURALI OLMASI
GEREKIYOMU BELLİ BİR AY KULLANMIS OLMAMIZ
GEREKIYOMU VE BU AY İCERİSİNDE BELİRLİ BİR MİKTAR
PARA ÖDEMİŞ OLMAMIZ
GEREKİYORMU EYER BUNLARA BI ACIKLIK GETIRIR SENIZ
COK AMA COK SEVİNİRİM YANI ŞİMDİ BEN TURKCELL BAYINE
GİTSEM HİC TURKCELL HATTIM OLMASADA TELEFONU KONTRATLİ Bİ
ŞEKİLDE DİREK ALA BILIRMIYIM
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yunuss.10 8 yıl

Orqun06

ARKADASLAR BEN SUNU MEREK EDIYORUM

ŞİMDİ SONY ERİCSSON ARC I ALMAK ICIN

TURKCELL HATTIMIZIN FATURALI OLMASI

GEREKIYOMU BELLİ BİR AY KULLANMIS OLMAMIZ

GEREKIYOMU VE BU AY İCERİSİNDE BELİRLİ BİR MİKTAR

PARA ÖDEMİŞ OLMAMIZ

GEREKİYORMU EYER BUNLARA BI ACIKLIK GETIRIR SENIZ

COK AMA COK SEVİNİRİM YANI ŞİMDİ BEN TURKCELL BAYINE

GİTSEM HİC TURKCELL HATTIM OLMASADA TELEFONU KONTRATLİ Bİ

ŞEKİLDE DİREK ALA BILIRMIYIM



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FightForBeer 8 yıl
ARKADASLAR BEN SUNU MEREK EDIYORUM
ŞİMDİ SONY ERİCSSON ARC I ALMAK ICIN
TURKCELL HATTIMIZIN FATURALI OLMASI
GEREKIYOMU BELLİ BİR AY KULLANMIS OLMAMIZ
GEREKIYOMU VE BU AY İCERİSİNDE BELİRLİ BİR MİKTAR
PARA ÖDEMİŞ OLMAMIZ
GEREKİYORMU EYER BUNLARA BI ACIKLIK GETIRIR SENIZ
COK AMA COK SEVİNİRİM YANI ŞİMDİ BEN TURKCELL BAYINE
GİTSEM HİC TURKCELL HATTIM OLMASADA TELEFONU KONTRATLİ Bİ
ŞEKİLDE DİREK ALA BILIRMIYIM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightForBeer 8 yıl
ARKADASLAR BEN SUNU MEREK EDIYORUM
ŞİMDİ SONY ERİCSSON ARC I ALMAK ICIN
TURKCELL HATTIMIZIN FATURALI OLMASI
GEREKIYOMU BELLİ BİR AY KULLANMIS OLMAMIZ
GEREKIYOMU VE BU AY İCERİSİNDE BELİRLİ BİR MİKTAR
PARA ÖDEMİŞ OLMAMIZ
GEREKİYORMU EYER BUNLARA BI ACIKLIK GETIRIR SENIZ
COK AMA COK SEVİNİRİM YANI ŞİMDİ BEN TURKCELL BAYINE
GİTSEM HİC TURKCELL HATTIM OLMASADA TELEFONU KONTRATLİ Bİ
ŞEKİLDE DİREK ALA BILIRMIYIM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightForBeer 8 yıl
ARKADASLAR BEN SUNU MEREK EDIYORUM ŞİMDİ SONY ERİCSSON ARC I ALMAK ICIN TURKCELL HATTIMIZIN FATURALI OLMASI GEREKIYOMU BELLİ BİR AY KULLANMIS OLMAMIZ GEREKIYOMU VE BU AY İCERİSİNDE BELİRLİ BİR MİKTAR PARA ÖDEMİŞ OLMAMIZ GEREKİYORMU EYER BUNLARA BI ACIKLIK GETIRIR SENIZ COK AMA COK SEVİNİRİM YANI ŞİMDİ BEN TURKCELL BAYINE GİTSEM HİC TURKCELL HATTIM OLMASADA TELEFONU KONTRATLİ Bİ ŞEKİLDE DİREK ALA BILIRMIYIM
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poweredbyofk 8 yıl
daha öncede demiştim kontratsızda piyasaya çıkacak diye hepsiburada.com/...
buda kanıtı
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