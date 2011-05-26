Sony Ericsson Xperia Arc lansmanında Sony Ericsson yetkilileriyle Xperia Arc'ı konuştuk

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Ey yavrum ey
|bu telefonun aynısı bende var
|arkadaşlar ustalar yardımnızı bekliyorum telefon alıcam sonyericson xperia ARC mı HTC Desire HD mi karar veremedim kullanan bilen arkadaşlar varsa yorumlarıunı yazsınlar ona göre karar vericem tşekkürle by
|Hepsi burada ya 1 haziranda sipariş verdik ama hala tedarik sürecinde diyor korkarım bu süreç haftaları ayları bulmaz.Taşradaki timlerde de keza telefonun t sinden haber yok
|Açıkcası paspal bir röportaj olmuş hiç akıcı değil ve Kaan Arlı'nın haraketleri çok garip.Bu röportajı Mesut Çevik yapsaydı böylemi olurdu ?
|kardes benım ogrenmek ıstedıgım su benim kredı kartım yok ve faturalı bı hattımda yok turkcel ben bu telefonu almak ıstıyorum turkcell e gitsem bana sözlesmelı olarak ayda 67 liraya bu telefonu hıc bı sey istemeden verirlermi yada bu konu hakkında detaylı bı bılgısı olan varsa nasıl rahat bı sekılde ala bılırım bunu anlata bılırmı sımdıden cok tskler
|ARCadaşlar telefon TİM'de peşin fiyatına kontratsız taahhütsüz 1299 liraya alınabiliyor , World Karta 8 taksit yapılabiliyor illa kontrat zorunluluğu yok, sim kilit - logo yada Turkcell Romu yok, isteyenler HepsiBurada.com'dan da alabilir
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Orqun06
Kontratla almak istiyorsanız kesinlikle Türkcell hattınız olmalı çünkü o hat üzerinden kontrat yapılıyor
|ARKADASLAR BEN SUNU MEREK EDIYORUM
ŞİMDİ SONY ERİCSSON ARC I ALMAK ICIN
TURKCELL HATTIMIZIN FATURALI OLMASI
GEREKIYOMU BELLİ BİR AY KULLANMIS OLMAMIZ
GEREKIYOMU VE BU AY İCERİSİNDE BELİRLİ BİR MİKTAR
PARA ÖDEMİŞ OLMAMIZ
GEREKİYORMU EYER BUNLARA BI ACIKLIK GETIRIR SENIZ
COK AMA COK SEVİNİRİM YANI ŞİMDİ BEN TURKCELL BAYINE
GİTSEM HİC TURKCELL HATTIM OLMASADA TELEFONU KONTRATLİ Bİ
ŞEKİLDE DİREK ALA BILIRMIYIM
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Orqun06
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|ARKADASLAR BEN SUNU MEREK EDIYORUM
ŞİMDİ SONY ERİCSSON ARC I ALMAK ICIN
TURKCELL HATTIMIZIN FATURALI OLMASI
GEREKIYOMU BELLİ BİR AY KULLANMIS OLMAMIZ
GEREKIYOMU VE BU AY İCERİSİNDE BELİRLİ BİR MİKTAR
PARA ÖDEMİŞ OLMAMIZ
GEREKİYORMU EYER BUNLARA BI ACIKLIK GETIRIR SENIZ
COK AMA COK SEVİNİRİM YANI ŞİMDİ BEN TURKCELL BAYINE
GİTSEM HİC TURKCELL HATTIM OLMASADA TELEFONU KONTRATLİ Bİ
ŞEKİLDE DİREK ALA BILIRMIYIM
|ARKADASLAR BEN SUNU MEREK EDIYORUM
ŞİMDİ SONY ERİCSSON ARC I ALMAK ICIN
TURKCELL HATTIMIZIN FATURALI OLMASI
GEREKIYOMU BELLİ BİR AY KULLANMIS OLMAMIZ
GEREKIYOMU VE BU AY İCERİSİNDE BELİRLİ BİR MİKTAR
PARA ÖDEMİŞ OLMAMIZ
GEREKİYORMU EYER BUNLARA BI ACIKLIK GETIRIR SENIZ
COK AMA COK SEVİNİRİM YANI ŞİMDİ BEN TURKCELL BAYINE
GİTSEM HİC TURKCELL HATTIM OLMASADA TELEFONU KONTRATLİ Bİ
ŞEKİLDE DİREK ALA BILIRMIYIM
|ARKADASLAR BEN SUNU MEREK EDIYORUM ŞİMDİ SONY ERİCSSON ARC I ALMAK ICIN TURKCELL HATTIMIZIN FATURALI OLMASI GEREKIYOMU BELLİ BİR AY KULLANMIS OLMAMIZ GEREKIYOMU VE BU AY İCERİSİNDE BELİRLİ BİR MİKTAR PARA ÖDEMİŞ OLMAMIZ GEREKİYORMU EYER BUNLARA BI ACIKLIK GETIRIR SENIZ COK AMA COK SEVİNİRİM YANI ŞİMDİ BEN TURKCELL BAYINE GİTSEM HİC TURKCELL HATTIM OLMASADA TELEFONU KONTRATLİ Bİ ŞEKİLDE DİREK ALA BILIRMIYIM
|daha öncede demiştim kontratsızda piyasaya çıkacak diye hepsiburada.com/...
buda kanıtı
Sayın Yetkili,
1997 yılıydı sanırım ilk kez cep telefonu almıştım.Ericsson 628.
Tam 1000 Mark vermiştim,95 milyon yapıyordu.
2000lerin başında görevim gereği Motorola kullandım uzun bir süre. Sonra kendime Tel alacaktım ve
ilk göz ağrım olan Ericsson'u daha doğrusu SE2yi tercih ettim ve daha Türkiye'de çıkmadan Almanya'dan
W900 getirttim. Halende bu telefonu kullanıyorum.
Artık iyice yaşlanan W900 yerine yine uzun yıllar kullanabileceğim, döneminin en iyisini yani ARCı almak
için sabırsızlıkla beklerken , az önce bu konuyu okudum ve inanmak istemedim. Biz Türkiye'ye geri döndük,
bizi sevenlere çok güzel hizmetler vereceğiz ... vs.vs..dediniz ve umutlandık.artık ayrılık sona erecekti.
Şimdi soruyorum sizin "gidişimiz hzünlüydü ama dönüşümüz muhteşem olacak" demeniz ile sadece kontratlı (ki
tüm operatörlerden bile değil ) satış ile çelişkiye düşmüyormusunuz.İnsanları daha doğrusu SE severleri bunca yıl mağdur etmişken ,
birde şimdi bu şekilde hayal kırıklığı yaşatmanızı kınıyorum.
Ben şahsen SE kullanmaya devam edeceğim, peki siz nasıl göğsünüzü gere gere SEliyim diyeceksiniz?
Saygılarımla