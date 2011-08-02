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Sony S1 ve S2 tabletlerin özellikleri netleşiyor

7 yıl
3,8b
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5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tablet piyasasında yeni nesil iPad modelinin nasıl olacağı üzerinde yürütülen tahminler kadar Sony’nin yakında piyasaya çıkacak S1 ve S2 modeli ile ilgili tahminler de bir hayli fazla. Aynen Apple gibi ser verip sır vermeyen Sony buna rağmen ilginç reklamlarla tüketicinin ilgisini fazlasıyla çekmiş durumda. Donanım özellikleri hakkında fazla bilgi olmayan Sony S1 ve S2 tabletler hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

CNET sitesine isimsiz bir kaynak tabletlerin bazı özellikleri hakkında bilgiler verdi. Bugüne kadar tabletler hakkında bilinen detaylar ise şu şekildeydi :
S1 modeli 9.4 inç kapasitif dokunmatik ekran, Sony Bravia marka televizyonları kızılötesi ile uzaktan kumanda edebilme, DLNA, USB portu, Android 3.0 Honeycomb işletim sistemi, NVIDIA Tegra 2 veya 4 çekirdekli işlemci, birinci nesil PlayStation oyunları desteği, WiFi ve WiFi/3G seçenekleri sunuyor. 

S2 modeli ise çift 5.5 inç dokunmatik kapasitif katlanabilir ekran, NVIDIA Tegra 2 çift çekirdekli işlemci, Android 3.0 Honeycomb işletim sistemi özelliklerine sahip. Modeller sonbahar aylarında satışa sunulacak.

Kaynağa göre S1 modelinin 9.4 inç kapasitif dokunmatik ekranı yansımayı en aza indirerek yüksek kalitede görüntüler sunan TruBlack ve Bravia Engine özellikleri barındırıyor. S1 modeli WiFi ve WiFi/3G versiyonları ile satılacak. S1’in bataryası ise iPad’inkine yakın sürelerde kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca Bluetooth klavye ve dock gibi aksesuarlar da şimdiden hazır.

S2 modeli ise sadece WiFi/3G versiyonu ile satışa sunulacak. Her iki model de 16GB/32GB dahili bellek seçenekleri barındırıyor ve Android Honeycomb işletim sisteminin son versiyonuna sahip olacak.

Sony’nin yeni tabletleri ile ilgili bilinenler sadece bunlardan ibaret. Teknoloji meraklıları yeni modelleri incelemek için Eylül ayında Berlin’de düzenlenecek telekomunikasyon fuarı IFA 2011’i sabırsızlıkla bekliyor.

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CozgurY 7 yıl
Sony yi en çok tasarım konusunda sevmişimdir bu tabletlerinde de ipad ve ipadden esinlenen diğer markalardan çok farklı bir tasarım yapmışlar ve çok şık görünüyor. donanım konusunda ve fiyat konusunda iyi iş çıkaracaklarını düşünüyorum yoksa o tasarıma yazık olur.
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_blackmamba_ 7 yıl
sony telefon piyasası haricinde başarılı bir firma. tablet konusunda da bu başarıyı yakalayabilecek mi yoksa sonu telefon piyasasındaki gibi mi olacak bekleyip göreceğiz. android 3.0 honeycomb ve nvidia tegra 2 ile hızları hayet iyi olacak gibi kaldı ki s1'in 4 çekirdekli işlemciyle gelebilir düşüncesi tabletin hızı konusunda aşırı derecede meraklandırıyor bekleyenleri. s1'in tasarımı güzel fakat s2 biraz garip olmuş. klavye eklentisinin gelecek olması güzel haber. fiyatı yüksek olmaz umarım.
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sadtneverdie 7 yıl
NIKEmRe
S1 güzel görünüyor,ancak fiyatı alınabilirliğine etki edecek kadar abartılı olursa pek tutacağını zannetmiyorum.

rekabet çok fazla öyle bir hata yapmazlar.
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St Batuhan 7 yıl
İddia hatalı, ne kadar sevsemde Sony ona 16 ya da 32gb depolama koymaz gibi geliyor x) Ne diyelim reklamları çok hoşuma gitmişti beğenmeyenlerin ve anlamsız bulanların aksine. Çok yaratıcıydılar, umarım aynı başarım tabletlerde de olur da bizde kalitenin performansla buluştuğu ürünlere devam ederiz ;) :)
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Python 7 yıl
S1 güzel görünüyor,ancak fiyatı alınabilirliğine etki edecek kadar abartılı olursa pek tutacağını zannetmiyorum.
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