Sony S1 ve S2 tabletlerin özellikleri netleşiyor

Tablet piyasasında yeni nesil iPad modelinin nasıl olacağı üzerinde yürütülen tahminler kadar Sony’nin yakında piyasaya çıkacak S1 ve S2 modeli ile ilgili tahminler de bir hayli fazla. Aynen Apple gibi ser verip sır vermeyen Sony buna rağmen ilginç reklamlarla tüketicinin ilgisini fazlasıyla çekmiş durumda. Donanım özellikleri hakkında fazla bilgi olmayan Sony S1 ve S2 tabletler hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.





CNET sitesine isimsiz bir kaynak tabletlerin bazı özellikleri hakkında bilgiler verdi. Bugüne kadar tabletler hakkında bilinen detaylar ise şu şekildeydi :

S1 modeli 9.4 inç kapasitif dokunmatik ekran, Sony Bravia marka televizyonları kızılötesi ile uzaktan kumanda edebilme, DLNA, USB portu, Android 3.0 Honeycomb işletim sistemi, NVIDIA Tegra 2 veya 4 çekirdekli işlemci, birinci nesil PlayStation oyunları desteği, WiFi ve WiFi/3G seçenekleri sunuyor.





S2 modeli ise çift 5.5 inç dokunmatik kapasitif katlanabilir ekran, NVIDIA Tegra 2 çift çekirdekli işlemci, Android 3.0 Honeycomb işletim sistemi özelliklerine sahip. Modeller sonbahar aylarında satışa sunulacak.





Kaynağa göre S1 modelinin 9.4 inç kapasitif dokunmatik ekranı yansımayı en aza indirerek yüksek kalitede görüntüler sunan TruBlack ve Bravia Engine özellikleri barındırıyor. S1 modeli WiFi ve WiFi/3G versiyonları ile satılacak. S1’in bataryası ise iPad’inkine yakın sürelerde kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca Bluetooth klavye ve dock gibi aksesuarlar da şimdiden hazır.





S2 modeli ise sadece WiFi/3G versiyonu ile satışa sunulacak. Her iki model de 16GB/32GB dahili bellek seçenekleri barındırıyor ve Android Honeycomb işletim sisteminin son versiyonuna sahip olacak.





Sony’nin yeni tabletleri ile ilgili bilinenler sadece bunlardan ibaret. Teknoloji meraklıları yeni modelleri incelemek için Eylül ayında Berlin’de düzenlenecek telekomunikasyon fuarı IFA 2011’i sabırsızlıkla bekliyor.