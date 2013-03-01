Sony, Tokyo'daki "Sony City Osaki" binasını elden çıkardığını duyurdu

Sony, ana vatanı Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Sony City Osaki binasını elden çıkardığını kamuoyuyla paylaştı.

Hatırlayacağınız üzere Sony daha önce de benzer bir adım atarak ABD'deki genel merkez binasını elden çıkarmış, sat ve kirala yöntemiyle New York'taki merkez binasını kiralamıştı. Şirketin yeniden yapılanma sürecinde mali açıdan yarar sağlayan bu adımın ne denli faydalı olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201302/13-030E/index.html

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Yeniden yapılanma sürecinde atılan bu adımın nedeni ise, şirketin yapısını güçlendirme olarak gösterildi. Binayı 1.2 milyar dolar karşılığında elden çıkaran şirket, sat ve kirala yöntemini kullanarak Sony, City Osaki binasını 5 yıllığına kiraladı. Satışı dün itibariyle resmi olarak tamamlanan binaya Sony'nin 5 yıllık süreçte 444 milyon dolar civarında bir kira bedeli ödemesi bekleniyor.