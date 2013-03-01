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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Tokyo'daki "Sony City Osaki" binasını elden çıkardığını duyurdu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony, Tokyo'daki
Sony, ana vatanı Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Sony City Osaki binasını elden çıkardığını kamuoyuyla paylaştı.

Yeniden yapılanma sürecinde atılan bu adımın nedeni ise, şirketin yapısını güçlendirme olarak gösterildi. Binayı 1.2 milyar dolar karşılığında elden çıkaran şirket, sat ve kirala yöntemini kullanarak Sony, City Osaki binasını 5 yıllığına kiraladı. Satışı dün itibariyle resmi olarak tamamlanan binaya Sony'nin 5 yıllık süreçte 444 milyon dolar civarında bir kira bedeli ödemesi bekleniyor.

Hatırlayacağınız üzere Sony daha önce de benzer bir adım atarak ABD'deki genel merkez binasını elden çıkarmış, sat ve kirala yöntemiyle New York'taki merkez binasını kiralamıştı. Şirketin yeniden yapılanma sürecinde mali açıdan yarar sağlayan bu adımın ne denli faydalı olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201302/13-030E/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: oktayakgoz
böyle atraksiyonlara gireceğine adam gibi ürün yapıp pazarlasanız bir sıkıntıları kalmayacak.

Adam gibi ürün yapmasına yapıyor. Xperia Z iyi mesela.
Ama cihaza bakacak olursak pil açısından beş para etmez.
Bence Sony acele etti. O cihazı daha iyi pille ve daha iyi bir işlemci ve GPU ile çıkartması lazımdı. Ekran çözünürlüğü yüksek olduğu için o platform onu kaldırmıyor...
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cagataykoroglu 6 yıl
Rekabet devleri fena zorluyor.
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Rouvax 6 yıl
Anlamadım ya, hangi akıllı evini 1200 tl ye satıp 450 tl ye geri kıralar .
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yankiii 6 yıl
ikidisadi olarak benim beynim bu isi almiyor bir baba yigit cikipta aciklarsa sevinirim
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GoldPunch 6 yıl
İyi iyi. Sony'nin PS4'e iyi hazırlanması gerek.
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sendomi 6 yıl
sat ve kirala 5 yıllık süreçte sattığının 1/3'nü geri öde çok karlı bir iş canım
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djkubi 6 yıl
daha güzelini alacaktır
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Technotronic 6 yıl
Güzel bina.
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oktayakgoz 6 yıl
böyle atraksiyonlara gireceğine adam gibi ürün yapıp pazarlasanız bir sıkıntıları kalmayacak.
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