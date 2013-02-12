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Sony Vaio Duo 11 "İkisi bir arada melez ultrabook" video inceleme

6 yıl
10b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarlarından Vaio Duo 11 test masamızda. Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bu ultrabook, tasarımı ve performansıyla da dikkat çekiyor. Detaylar video incelememizde.
 
 

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dockhanger 6 yıl
intel hd + 11 inç video daha başlarken yüzlerindeki ümitsizliği gördüm yorumu atıp sayfayı değiştiriyuorum
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T İ M O T E O 6 yıl
Güzel inceleme.
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DH Misafiri 6 yıl
Smart pc pro nun kullanışlılığı ve fiyatıyla buna bin basar. Sony iyice saçmalamaya başladı. Ne yapmaya çalışıyor anlam veremedim.
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erdhemes 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Smart pc pro nun kullanışlılığı ve fiyatıyla buna bin basar. Sony iyice saçmalamaya başladı. Ne yapmaya çalışıyor anlam veremedim.

Samsung Plastik Urunler LIMITED SİRKETİ, galaxyden sonra Ativ lede hizmetimizde diyosun. Git ikisinide eline al bak bi lutfe hatta ikisinide yere at sonra bak bakalim senin iki parca samsung kac parca olmus. Duo11 ise aynen duruyor sapasaglam..
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G-teknoloji 6 yıl
Amd nın ıntelden aynı fiyatta daha performanslı ürünler sunduğunu bilmeyenler var :)))
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Cumadangeldim 6 yıl
Teşekkürler
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demo22 6 yıl
rainblackk
Amd nın ıntelden daha performanslı oldugunu sananlar var

Dalgami geçiyorsun bizimle! Biz diyoruzki amd grafik yönünden intelden çok yüksek ve işlemci tarafi ise fiyatina göre performans veriyor. Sizin gibi cehalete batmiş insanlarin yüzunden turkiye birtane bile amd işlemcili cihaz gelemiyor!
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rainblackk 6 yıl
Amd nın ıntelden daha performanslı oldugunu sananlar var
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demo22 6 yıl
İntelciler yine yapacıyini yaptilar marka düşmanliği size bir getirisi olmayacağıni bile bile devam ediyorsunuz biz mecburmuyuz kullanmaya intelin hd 4000 grafiğini video izlemekten baska bir sey yapilmiyor ama amd nin grafiği ile oyun oynanabiliyor hemde ucuz bir seçimle daha ne istiyorsunuz bir kisi bile amd grafiği ile oynanmiyor desin onun aklindan şüphelenirim! Lütfen kendinize gelin.
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AYSIN 6 yıl
Ürün fena değil ama ben tabiki Toshiba nın ürünü diyorum..
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Caglarx 6 yıl
cook degişik bir konuya parmak basacagım siteniz cook güzel severek her gün takip ediyorum ama bu video bulunamadı hataları olmasa daha güzel olacak
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demo22 6 yıl
Oyun performansı olması gerektiği gibi yerlerde sürünüyor amd işlemci ve grafik kullanan cihazlar benim önceliğimdir çünkü bir cihaz oyun oynatabiliyorsa geresi onun için çocuk oyuncağıdır.
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