Sony Vaio Duo 11 "İkisi bir arada melez ultrabook" video inceleme

DH Misafiri Smart pc pro nun kullanışlılığı ve fiyatıyla buna bin basar. Sony iyice saçmalamaya başladı. Ne yapmaya çalışıyor anlam veremedim.
rainblackk Amd nın ıntelden daha performanslı oldugunu sananlar var
Samsung Plastik Urunler LIMITED SİRKETİ, galaxyden sonra Ativ lede hizmetimizde diyosun. Git ikisinide eline al bak bi lutfe hatta ikisinide yere at sonra bak bakalim senin iki parca samsung kac parca olmus. Duo11 ise aynen duruyor sapasaglam..
Dalgami geçiyorsun bizimle! Biz diyoruzki amd grafik yönünden intelden çok yüksek ve işlemci tarafi ise fiyatina göre performans veriyor. Sizin gibi cehalete batmiş insanlarin yüzunden turkiye birtane bile amd işlemcili cihaz gelemiyor!