Sony Vaio Duo 11 "İkisi bir arada melez ultrabook" video inceleme

Sony'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarlarından Vaio Duo 11 test masamızda. Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bu ultrabook, tasarımı ve performansıyla da dikkat çekiyor. Detaylar video incelememizde.

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