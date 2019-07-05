Sony WF-1000XM3 tanıtıldı: AirPods’a gürültü engelleyicili rakip

Gürültü engelleme konusunda son derece başarılı işler çıkaran Sony WH-1000XM3, bu başarısını şimdi de AirPods tarzı tamamen kablosuz WF-1000XM3’te sunacak. Önceki nesile göre daha iyi gürültü engelleme ve daha uzun pil ömrü vadeden kulaklıklar, 230 dolarlık fiyat etiketiyle Ağustos’ta satışa sunulacak.

Kullanışlı bir tasarıma sahip olan kulaklıklar, beklendildiği üzere dokunmatik paneli yardımıyla komutlar vermenizi sağlıyor. Büyük versiyondaki gibi elinizle kulağın üstünü kapatarak gürültü engellemeyi geçici olarak devre dışı bırakıp karşınızdakini duyabilir hale gelmek de güzel bir eklenti.

Sony bunların yanında standart olmayan bir özelliği daha cihazla birlikte kullanıcılara sunuyor: Headphones Connect uygulaması. Adaptif Ses Kontrol adlı özellik, kulaklığı kullanırken ne yaptığınızı tahmin ediyor ve buna göre önemli sesleri duymanızı sağlıyor. Bu duruma bir örnek araç kullanırken korna sesi, diğer örnek ise metro beklerken ise yapılan anonslar olabilir.

350 dolara satılan WH-1000XM3 ile aynı gürültü engelleyici işlemciye sahip olan kulaklıklar, QN1e HD ile geliyor. Bluetooth 5.0 desteği 10 metrelik menzili sağlarken kulaklıkların her birinin ağırlığı ise 9 gram.

Sony’nin açıklamasına göre kulaklıklar 1,5 saat içerisinde şarj oluyor ve gürültü engelleme aktifken 6, değilken 8 saat kesintisiz dinleme sunuyor.

https://www.sony.ie/electronics/truly-wireless/wf-1000xm3/specifications

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Siyah ve Gümüş olmak üzere iki renk seçeneği olan kulaklığın aksanları ise altın renge sahip. Henüz ülkemizdeki fiyatı belli olmayan kulaklıkların ABD fiyatı 230 dolar seviyesinde ve satışlar Ağustos’ta başlayacak.