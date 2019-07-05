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Sony WF-1000XM3 tanıtıldı: AirPods’a gürültü engelleyicili rakip

Gürültü engelleyici kulaklıklar konusunda şimdilik sektör liderliğini elinde tutan Sony, aynı teknolojiyi WF-1000XM3 ile cebe sığdırdı. WF-1000XM3 kulaklıklar 230 dolara üst seviye özellikler sunuyor.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
4,3b
2
17
Cep Tel Aksesuarları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Gürültü engelleme konusunda son derece başarılı işler çıkaran Sony WH-1000XM3, bu başarısını şimdi de AirPods tarzı tamamen kablosuz WF-1000XM3’te sunacak. Önceki nesile göre daha iyi gürültü engelleme ve daha uzun pil ömrü vadeden kulaklıklar, 230 dolarlık fiyat etiketiyle Ağustos’ta satışa sunulacak.
Kullanışlı bir tasarıma sahip olan kulaklıklar, beklendildiği üzere dokunmatik paneli yardımıyla komutlar vermenizi sağlıyor. Büyük versiyondaki gibi elinizle kulağın üstünü kapatarak gürültü engellemeyi geçici olarak devre dışı bırakıp karşınızdakini duyabilir hale gelmek de güzel bir eklenti.
Sony bunların yanında standart olmayan bir özelliği daha cihazla birlikte kullanıcılara sunuyor: Headphones Connect uygulaması. Adaptif Ses Kontrol adlı özellik, kulaklığı kullanırken ne yaptığınızı tahmin ediyor ve buna göre önemli sesleri duymanızı sağlıyor. Bu duruma bir örnek araç kullanırken korna sesi, diğer örnek ise metro beklerken ise yapılan anonslar olabilir.
350 dolara satılan WH-1000XM3 ile aynı gürültü engelleyici işlemciye sahip olan kulaklıklar, QN1e HD ile geliyor. Bluetooth 5.0 desteği 10 metrelik menzili sağlarken kulaklıkların her birinin ağırlığı ise 9 gram.
Sony’nin açıklamasına göre kulaklıklar 1,5 saat içerisinde şarj oluyor ve gürültü engelleme aktifken 6, değilken 8 saat kesintisiz dinleme sunuyor.
Siyah ve Gümüş olmak üzere iki renk seçeneği olan kulaklığın aksanları ise altın renge sahip. Henüz ülkemizdeki fiyatı belli olmayan kulaklıkların ABD fiyatı 230 dolar seviyesinde ve satışlar Ağustos’ta başlayacak.

https://www.sony.ie/electronics/truly-wireless/wf-1000xm3/specifications Yorum Yaz
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XX58 2 gün
Airpods bunun yanına bile yaklaşamaz.
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Silent Guardian 2 gün en beğenilen
AirPods’u alanlar genelde sistem entegrasyonu için alıyor. Bunu da hesap etmek lazım.
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brk6152 7 sa.
Tasarımı çok çirkin senheiser daha iyi
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The.Mafia 1 gün
Fiyat konusunda çok rakip olamamış gibi
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scorpion20 1 gün
kimisi rakibi bile olamaz demiş, kimisi ne alakası var
ilginç milletiz
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alaz1903 1 gün
Airpods nedir ya, şu aletteki muazzam teknik özellikler ile airpods'u aynı cümlede kullanmak bile hata.
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Xloud 1 gün
Kafanızdan rakip uydurmuşsunuz yine. Airpodsun insanların alış amacı farklı bunu alanların çok farklı olacak.
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Silent Guardian 2 gün en beğenilen
AirPods’u alanlar genelde sistem entegrasyonu için alıyor. Bunu da hesap etmek lazım.
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AlaşHun 2 gün
Sony adında bir firma mı vardı hani şu ericson felan ...
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MrKattchup 2 gün
Airpods’a rakip demişsiniz de neredeyse yüzde elli daha pahalı, özellikleri kağıt üzerinde iyi hoş ama satış rakamlarında o fiyatla rekabet zor.
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<stdio.h> 2 gün
Sony wh 1000xm3 kafa üstü kulakligini kullaniyorum 2 3 aydir inanilmaz basarili, verdigim her kurusa deger. Bu cihazin da basarili olacagini dusunuyorum, surekli kafa üstü wh ile gezmemek serviste vs takmak icin alinabilir bu da, incelemelerini izlemek lazim cikinca
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