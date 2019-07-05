Apple yeni MacBook modellerinde klavye tasarımını değiştiriyor

2015 yılında gerçekleştirilen MacBook tanıtımında Apple kelebek adını verdiği yenilikçi bir klavye tasarımı tanıtmıştı. Mevcut makaslı anahtar tasarımının yerini alan kelebek tasarımı özellikle tuşların altına toz kaçmasını önlemek amacını taşıyordu.

Hayal kırıklığı oldu

Ne var ki ilk kullanıma sunulduğu günden bu yana kelebek tasarımın problemleri bitmedi. Tuşa bastığında tepki vermeme, basmadığın halde tepki verme veya birden fazla tepki verme gibi sıkıntılar yıllardır gündemde. Bunun üzerine Apple kelebek klavye tasarımı barındıran tüm MacBook modelleri için bir teknik servis programı başlatmıştı. Ayrıca son MacBook modellerinde de kelebek klavye tasarımını iyileştirmişti.

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Apple’a yakınlığı ile bilinen analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, bu yılın sonundan itibaren piyasaya çıkacak yeni MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde farklı bir klavye tasarımı kullanılacağını iddia ediyor. Bu tasarım bildiğimiz makaslı anahtar yapısını temel alacak. Halen Magic klavyelerde bu tasarım kullanılıyor.

Makaslı anahtar yapısı ilk olarak yıl sonunda piyasaya çıkacak yeni MacBook Air modelinde yer alacak. Ardından 2020 başlarında piyasaya sürülecek MacBook Pro modelinde de göreceğiz. Sonrasında ise tüm yeni MacBook modellerinde bu klavyenin varsayılan olacağı ifade ediliyor.