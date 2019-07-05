Kim Nerede? 19 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 18 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple yeni MacBook modellerinde klavye tasarımını değiştiriyor

2015 yılından bu yana MacBook modellerinde kullanılan kelebek klavye tasarımı tarihe karışıyor. Apple yıl sonundan itibaren önceki makaslı anahtar tasarımına geri dönmeyi planlıyor.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
3,6b
1
8
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2015 yılında gerçekleştirilen MacBook tanıtımında Apple kelebek adını verdiği yenilikçi bir klavye tasarımı tanıtmıştı. Mevcut makaslı anahtar tasarımının yerini alan kelebek tasarımı özellikle tuşların altına toz kaçmasını önlemek amacını taşıyordu.

Hayal kırıklığı oldu

Ne var ki ilk kullanıma sunulduğu günden bu yana kelebek tasarımın problemleri bitmedi. Tuşa bastığında tepki vermeme, basmadığın halde tepki verme veya birden fazla tepki verme gibi sıkıntılar yıllardır gündemde. Bunun üzerine Apple kelebek klavye tasarımı barındıran tüm MacBook modelleri için bir teknik servis programı başlatmıştı. Ayrıca son MacBook modellerinde de kelebek klavye tasarımını iyileştirmişti.

Ayrıca Bkz. "Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı"

Apple’a yakınlığı ile bilinen analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, bu yılın sonundan itibaren piyasaya çıkacak yeni MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde farklı bir klavye tasarımı kullanılacağını iddia ediyor. Bu tasarım bildiğimiz makaslı anahtar yapısını temel alacak. Halen Magic klavyelerde bu tasarım kullanılıyor.

Makaslı anahtar yapısı ilk olarak yıl sonunda piyasaya çıkacak yeni MacBook Air modelinde yer alacak. Ardından 2020 başlarında piyasaya sürülecek MacBook Pro modelinde de göreceğiz. Sonrasında ise tüm yeni MacBook modellerinde bu klavyenin varsayılan olacağı ifade ediliyor.

 

https://techcrunch.com/2019/07/04/apple-reportedly-shifting-to-new-keyboard-design-in-2019-2020-macbooks/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amd64x2 2 gün en beğenilen
Ne münasebet, biz basmayı bilmiyoruz aslında, telefonu tutmayı nasıl öğrendiysek basmayı da öğrenirdik, niye şeyaptınızki epıl bey, mahçup olduk şimdi.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eyoruk 8 sa.
EKim ayında yeni model tanıtılmayacak herhalde ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snomask 2 gün
Klavyede ara sıra takılmalar oluyor. Özellikle kopyala yapacakken ekrana c yazması insanı çileden çıkarıyor. Servise götürüyorsun bir sorun bulamadık. Bu kadar kötü bir klavye sistemi sırf MacBook’ları ince yapmak için yapıldı. Sonuç hüsran. Olan eski makinaları alanlara oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 gün
Daha ucuza 4K hem de cok ucuza cozulmus iste :
notebookcheck.net/...
Satin almak icin enteresandir Turkiye'dekinde cikmiyor anca VPN ile Turkye haric bir ulkeden erisim yapin oyle ...
gearbest.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 2 gün en beğenilen
Ne münasebet, biz basmayı bilmiyoruz aslında, telefonu tutmayı nasıl öğrendiysek basmayı da öğrenirdik, niye şeyaptınızki epıl bey, mahçup olduk şimdi.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Henkan 2 gün yeni yorumcu
Cidden rezaletti. O kadar da reklamını yaptılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RickSanchezlol 2 gün yeni yorumcu
Rezalet bir klavye sistemiydi kimse kusura bakmasın geriye dönmeleri iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canavan06 2 gün
Hissiyatı çok güzeldi ama uzun ömürlü olmadı sanırım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 gün Xiaomi Mi CC9 modeli Mi A3 olarak globale çıkabilir 1 gün Amazon, 3236 internet uydusunu fırlatmak için izin istiyor 1 gün Google Pixel 4’ün ikinci kamerası 16 MP telefoto lens olabilir 1 gün Samsung telefonlara AMD Radeon geliyor 2 gün 'Foton yelkenli' uzay aracı LightSail 2, başarıyla yörüngeye yerleşti 2 gün Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab A 8.0 (2019) resmen duyuruldu 2 gün Euronics toplantısı bu yıl İstanbul’da yapıldı 2 gün Samsung faaliyet karında yüzde 60 düşüş bekliyor 2 gün 48 MP kameralı gizemli bir Nokia modeli ortaya çıktı 2 gün SteelSeries Arctis 1 hediyelerle geldi 2 gün Niye bu kadar satılıyor? "JBL T110BT kablosuz kulaklık incelemesi" 2 gün Bitcoin dünyanın 176 ülkesinden fazla enerji tüketiyor 2 gün 2019'un ilk yarısında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları 2 gün Yılın ilk yarısında mobil uygulamalara 40 milyar dolar harcadık 2 gün Samsung Galaxy Note 10, iki ToF sensörüne sahip olabilir 2 gün Elektronik cihazlarda kullanılan nadir toprak metallerine ihtiyacımız kalmayabilir 2 gün Alkar ve Sarp ile donatılan 'BMC Vuran', TSK envanterine girdi 2 gün Sony WF-1000XM3 tanıtıldı: AirPods’a gürültü engelleyicili rakip 2 gün Türk savunma sanayiinin rüya projesi: TF-2000 Hava Savunma Muhribi 2 gün BMW X7, özel bir etkinlik için pickup'a dönüştürüldü 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple yeni MacBook modellerinde klavye tasarımını değiştiriyor Sonraki Netflix içeriklerinde sigara özendirme azaltılacak 2 gün Asus ROG Phone 2’nin tanıtım tarihi açıklandı 2 gün Dogecoin, Binance'de listelenecek 2 gün Huawei de ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor 2 gün ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatları ne kadar oldu? 2 gün 39 TL değerindeki Overcooked, Epic Games Store'da ücretsiz 2 gün The Rise of Skywalker’da Rey’in ailesinin kim olduğu ortaya çıkacak 2 gün Nvidia Ampere üretimi Samsung’a emanet 2 gün HQ Trivia kapanıyor mu? 2 gün Samsung, Galaxy Fit için ilk yazılım güncellemesini yayınladı 3 gün Netflix, 'Pacific Rim' anime serisini duyurdu 3 gün Redmi K20 Pro, Avengers sürümüyle karşınızda 3 gün Nikon bazı DSLR makinelerinin yerini aynasız modellerle dolduracak 3 gün SwiftKey Animoji benzeri Puppets özelliğini duyurdu 3 gün Samsung, müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle Avustralya’da dava ediliyor 3 gün Yeni Mercedes-AMG A 45 ve CLA 45 modelleri tanıtıldı 3 gün Canon IVY REC kişisel kayıt kamerası duyuruldu 3 gün Honor 8S'nin Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün FSM Köprüsü’nde asfalt yenileme çalışmaları havadan görüntülendi 3 gün ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Cnn Türk kanal isim hakkı geri alınıyor
DH Forum
Bulletstorm'un Geliştirici Ekibi Devam Oyunu Konusunda İstekli
Bölüm Sonu Canavarı
Valve'ın CEO'su Newell Half-Life 3'e Dair Sinyaller Vermiş Ola...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Onu sevdiğimi yazdığım mesajı yolladım CEVAP GELDİ...
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim