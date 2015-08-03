Sony Xperia C5 Ultra ve Xperia M5 hakkında her şey: Orta segment telefon yarışı kızışıyor

Akıllı telefon dünyasında son dönemin en ciddi rekabet alanı olan orta segment hareketleniyor. Son dönemde yeni modelleriyle ciddi bir yükseliş içerisinde olan Sony, Xperia C5 Ultra ve Xperia M5 ile iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Tüm detaylarını videoda değerlendirdiğimiz yeni nesil orta segment telefonlar ana hatlarıyla şu şekilde;

- Sony Xperia C5 Ultra;

Boyutları itibariyle "phablet" bir cihaz ile karşı karşıyayız. Xperia C5 Ultra, 6-inç boyutundaki ekranı ile tam bir çoklu ortam cihazı. Full HD çözünürlük desteği sunan ekran, normal koşullarda tek elle yönetilebilecek gibi olmasa da yazılımsal optimizasyonlar ile bu da mümkün kılınmış. Mini isimli yeni bir kullanım modu ile ekranın köşesinde diyagonal bir hareketle telefonun ekranını 4-inç ekran seviyesine indirgeyip tek elle kontrol mümkün. Açıkçası büyük ekranlı telefonlarda mutlaka olması gereken bir özellik öbür türlü malesef kullanım deneyiminde bazı şeyler eksik kalabiliyor.

Yeni telefon tasarım olarak da oldukça etkileyici. Aslına bakılırsa ana tasarım dili hala aynı. Yani çizgiler Xperia C4 ile benzerlik gösteriyor lakin Xperia C5 büyük bir telefon olduğu için rahat bir hareket alanı bulan Sony, ekranın çerçevelerini tıraşlayarak "neredeyse" çerçevesiz diyebileceğimiz bir tasarım geliştirmiş. Sadece 0.2mm civarı bir kalınlığa sahip olan ekran çerçeveleri sayesinde genişliği sadece 79.6mm olan telefon avucunuza oturarak tutuş hissiyatını arttırıyor. Telefonun özellikle üst çerçevesi görece kalın olsa da, büyük ön kamera departmanı bunu açıklamak için bir gerekçe olabilir.

Hadi o zaman telefonun kameralarından bahsetmeye başlayalım. Sony tarafından "Pro Selfie" telefonu olarak nitelendirilen Xperia C5 Ultra'nın hem ön hem de arka kamerası 13MP çözünürlüğünde. Üstelik her iki kamera da Exmor RS sınıfı sensör kullanıyor ve her iki kamera da otomatik netleme özelliğine sahip. Özellikle ön kameralar için otomatik netleme çok sık karşımıza çıkan bir özellik değil dolayısıyla bundan ötürü Sony'e kocaman bir alkış yolluyoruz. Odak uzaklığı 22mm ve görüş açısı 88 derece olan ön kamera, dahili LED flaşı ile düşük ışıkta bile yüksek özçekim kalitesi vaad ediyor. Sony'nin en iyi "Selfie Telefonu" olan Xperia C5 Ultra'nın ön kamerası hem fotoğraf hem de videolar için HDR desteği sunuyor. Üstelik video kaydı için yazılım seviyesinde elektronik stabilizasyon da Xperia C5 Ultra'nın yetenekleri arasında.

Telefonun arka kamerası ise 25mm odak uzaklığı ve 80 derece görüş açısına sahip. Ön kameranın sahip olduğu tüm özellikleri bünyesinde barındıran kamera, otomatik sahne tanımlaması yapabiliyor. Merak edenler için Xperia C5 Ultra için en azından lansman günü Sony'nin altını çizdiği yüksek video kayıt özelliği bulunmuyor yani bu telefonda 4K - Ultra HD - video kaydı karşımıza çıkmıyor. Bu bir eksiklik mi, yüksek kalitede Full HD video kaydı olduktan sonra pek sayılmaz ama olması tabi ki cihazın skor haniesine ekstra puan kazandırabilirdi, bu özellik için Xperia M5 modeline göz atacağız. Genel hatları itibariyle hem ön hem de arka kamerasıyla Xperia C5 Ultra oldukça vaadkar görünüyor.

Bu başarılı paketi gelin şimdi işlem gücü seviyesinde değerlendirelim. Bir süredir MediaTek üretimi platform çözümlerine ürün gamında yer veren Sony, Xperia C5 Ultra da Tayvan merkezli şirketin 1.7GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MT6752 platformuna yer vermiş. ARM'ın Mali-T760MP2@700MHz GPU'su ile desteklenen platform, sahip olduğu performans potansiyeli ile orta ve üst seviye silikonların arasına giriyor. Bir süredir ülkemizde olan Meizu M1 Note'da kullanılan bu işlemci aynı zamanda düşük frekanslı "M" varyasyonu ile Casper'ın VIA V9 modelinde de karşımıza çıkıyor. Genel performans olarak Snapdragon 801AC'ye yani geçen senenin amiral telefonlarında kullanılan Qualcomm platformuna yakın olduğunu söyleyebilirim. Tek çekirdekte %16 daha yavaş, çok çekirdekte ise %43 daha hızlı. Akıllarda tutmamız gereken temel detay ise MTK6752'nin iki kat daha çok çekirdekle gelmesi ancak %44 daha yavaş frekansta çalışması.

Xperia C5 Ultra'nın diğer donanımsal özelliklerini ise 2GB RAM, 16GB depolama ve microSD hafıza kartı desteği olarak sıralayabiliriz. Sony'nin Xperia serisinden aşina olduğumuz BRAVIA ve ClearAudio+ gibi teknolojileri beraberinde getiren telefonun dahili hoparlörlü 95 desibel ses çıkış gücü ile de son derece iddialı. Gelelim pil kapasitesine. Xperia C5 Ultra, 2930mAh kapasiteli pile sahip. Açıkçası 187 gramlık ağırlığı ile biraz daha yüksek kapasiteli pil ile gelirmiş diye düşünmeden edemiyorum ama günümüz koşullarında 2930mAh de hiç fena değil. Ufak bir kıyaslama yapmak gerekirse, Sony'nin güncel amiral gemi akıllı telefon modeli Xperia Z3+ da 2940mAh kapasiteli pille geliyor. Sony'nin açıklamasına göre Xperia C5 Ultra karma kullanımda tam şarj ile 2 gün çalışabiliyor ki eğer böyleyse yeterli gelecektir.

- Xperia M5;

Orta segmentte yer alan bir telefon ne gibi özelliklere sahip olmalının cevabına bakıyoruz belki de. Sony tarafından "Super Orta Sınıf Telefon"olarak nitelendirilen Xperia M5, güçlü özellikleriyle heyecan yaratmayı başardı. 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, genel tasarım özellikleriyle OmniBalance tasarım anlayışını sürdürüyor. Uzaktan bakıldığında Xperia Z3+ havası da taşıyan telefon, teknik olarak Xperia M4 Aqua'nın yerini alacak.

Bir Sony klasiği olarak gelişmiş su ve toz korumasına sahip olan telefon, Xperia M4 Aqua ve Z3+ modellerinde olduğu gibi yüksek mukavemetinin yanında USB portu da açık geliyor. 7.6mm kalınlığı ile en ince telefonlardan biri olmasa da IP65 ve IP68 sertifikalarını dikkate aldığımızda ince olan bu telefon, 142.5 Gram ile aynı zamanda ağır olmayan bir telefon. Yeni telefonun donanım dünyasına adım atalım ve kamera özellilkeriyle başlayalım isterseniz. Xperia M5, 21.5MP olan ana kamera çözünürlüğü ile teknik seviyede Xperia Z3+'ın 20.7MP olan kamerasından daha vaadkar ancak unutulmaması gereken nokta, bir kameranın çözünürlüğü tek başına onun kalitesi için karar vermeye yeterli bir figür değil.

ISO hassasiyeti 3200'e kadar belirlenebilen kamera aynı zamanda 4K video kaydı yapabiliyor. Sony'nin altını çizdiği bir başka önemli kamera fonksiyonu ise yüksek hızlı netleme kabiliyeti. Hybrid AF olarak nitelenen özellik, yüksek hızlı netleme için faz algılaması ve yüksek netleme hassasiyeti için de kontrast algılamadan istifade ederek sadece 250 milisaniyede netleme yapabiliyor. Bunun yarısı kadar hızlı olması bile Xperia M5 için yeterli gelecektir. Xperia C5 Ultra gibi Xperia M5 de 13MP çözünürlüğünde olan ve otomatik netleme yapabilen, LED Flaşsız ön kamera ile geliyor. Japon üreticiye göre kayıpsız olan 5x yakınlaştırma da telefonun ana kamerasına ait bir başka önemli özellik.

Xperia M5 de MediaTek altyapısına sahip. Tayvanlı şirketin yüksek performans sınıfındaki Heli X10 platformundan beslenen Xperia M5, performans potansiyeli ile üst seviye cihazlara meydan okuyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ile donatılmış Helio X10 işlemcisinin farklı frekansta çalışan varyasyonları bulunuyor. En hızlı versiyon 2.2GHz'de görev yaparken, Xperia M5 modeli için Sony'nin tercihi olan saat hızı ise 2GHz olmuş. GPU tarafı ise platformun zayıf kısmı izra PowerVR G6200 GPU'su, platformun yüksek işlem kabiliyetiyle doğru orantılı performans vaad ediyor. Yine de Helio X10 günümüz modern oyunları için Full HD çözünürlükte büyük oranda yeterli gelecektir. Üstelik bu platform Sony kullanmasa da yüksek çözünürlükte 480 fps hızında video kaydı yapmanıza ve h.265 işlemenize de izin veriyor.

Peki ya performans ? Benim projeksiyonuma göre MediaTek'in Helio X10 platformu (Telefonun kasa tasarımı ve ısıyı nasıl kontrol edebildiğine göre bazı farklar oluşabilir) tek çekirdek başarımında, Snapdragon 810'dan %34 daha yavaş, çok çekirdek başarımında ise %24 daha iyi. Kafa kafaya bir kıyaslama açıkçası çok kolay değil zira Snapdragon 810'un 8 çekirdeğinden dördü yüksek performanslı Cortex-A57'yi baz alırken, Helio X10'un hepsi 2GHz'de çalışan çekirdeklerinden farklı olarak Snapdragon 810'un Cortex-A53 çekirdekleri de 1.5GHz'de görev yapıyor. Ve akıllarda yer etmesi gereken diğer farklar ise Snapdragon 810'un DDR4 ile çalışması ve daha performanslı Adreno 430'u beraberinde getirmesi.

Gelelim pil performansına. Xperia M5'de 2600mAh kapasiteli pil bulunuyor. Sony'nin iddiasına göre Xperia M5 pil konusunda kullanıcısını mutlu edecek değerler sunuyor. Stamina modu aktifleştirildiğinde süreleri daha da uzatmak mümkün. Rakamlarla ifade etmek gerekirse Xperia M5 ile 8 saat video izlemek, 63 saat müzik dinlemek ve 12 saat konuşmak mümkün olacakmış. Xperia M5 ve Xperia C5 Ultra'nın her ikisi de Sony'nin en güncel yazılım arayüzünü kullanıyor. Ancak böylesi iddialı telefonlar, Android 5.1.1 yerine Android 5.0 ile geliyorlar.

Burada akıllara MediaTek'in kaynak kodu sıkıntıları gelebilir ancak onların da Android 5.1.1'e hazır olduğu biliniyor dolayısıyla Android M öncesinde her iki telefon da yazılım güncellemesi alacaktır diye düşünüyorum. Fiyat ve çıkış tarihine gelecek olursak eğer, her ikisi de bu ay içerisinde gelişmekte olan ülkelere girecek, 380 Avro gibi bir fiyat biçilen Xperia M5'in aksine Xperia C5 Ultra'nın ise fiyatı belli değil ancak mevcut tablo çerçevesinde Xperia M5'in altında kalacağını söyleyebiliriz. Yeni telefonları incelemek için sabırsazlanıyoruz, gelişmeler oldukça bildirmeyi sürdüreceğiz.