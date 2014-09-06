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Sony Xperia E3 "Uygun fiyata su geçirmez telefon" ilk izlenim ön inceleme
5 yıl
102,7b
1
Cep Telefonları
1972
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin ülkemizde 1000TL altında bir fiyat ile sunmaya hazırlandığı yeni uygun fiyatlı telefon E3, suya toza karşı dayanıklı yapısı ve Z3 ailesine benzer tasarımı ile ilgi çekiyor.
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1
dhcobanı
4 yıl
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Hocam hala satışı mevcut mu ülkemizde mevcutsa nerelerde mevcut ben bulamadım da iyi forumlar..
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DH Misafiri
4 yıl
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arkadaşlar sonye inanmayın su geçirmez yok 30 dakika yok 1 metre ben aldım 40 cm de
15 saniyede telefon tamamen gitti kullanılamıyor
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DH Misafiri
4 yıl
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Ekran 2.planda ama bu telefonun tek artısı suya dayanıklılık, 4gb dahili küfür gibi resmen ederi 600 tl telefon 800den gelir bize en az tasarımda o kadar boşlugu hiç sevmiyorum sonynin
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DH Misafiri
4 yıl
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Ben anlamadm bu telefonu suya dusursek bozulmucakmi yani su gecurmez felan bildigimiz su gecirmezdir inşallah dayaniklilik ayri geçirmezlik ayri dava birisi bi yardmci olursa sevinirim.
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DH Misafiri
4 yıl
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beyler biraz sakarım yada iş gereği su toz gibi şeyler var z serisine okadar para veremem sosyal medya haricinde umrumda deil kamera orta hallice olsun sarjıda iyi gitsin priz priz gezmeyeyim internetsiz duramayanlar için güzel telefon...
birde 5 mp demeyin e1 i kullandım 3.2mp kamerası 8 mp ye yakın kalitede foto çekebiliyor
samsungun 5mp kameralarını fotograf kalitesi olarak kat kat geçeceğine eminim.
e1 benim için yeterliydi sp ve e1 kullandım e1 in boyut süperdi kitkatla 512mb ramle harika makineydi
sony kitkata düzeltmede yolladı Al ağa verdim kitkatı kitlenirse ayvayı yedin demedi
samsung gibi olsa alırdın 4.0 jelybonu hiçbir haltı yok çakma telefon gibi.
kalite ilgi alaka bekleyen sony alır derim ;)
Şunu ayrıca belirteyim sony xperia SP ye 4.3 ten sonra kitkat gelmemesi ile sony ayıp etti m2 makinamı be SP nin tırnagı olamaz! HD ekran var paşalar gibi.
Performansta 1.2ghz 4 çekirdege kafa tutar s4miniyi bataryasıyla döver.(s5 minide çöp :) ) LED ışıkları ile ayrı ışıkları ile sony nin en şekil telefonlarından en özeli. SP serisinede devam ederse iyi olur sony
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DH Misafiri
4 yıl
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bence telefon güzel olmuş snapdragon 400 t50'de s4 mini'de ve htc one mini'de one mini 2'de motorola moto g'de de var bence donanım eksikliği yok ayrıca oyun performansıda çok iyi modern combat 5 oynandı bu telefonda bi gıdım kasma yok müzik konusunda zaten sony'nin e serisi telefonları müzik telefonları ekran kamera ve hafıza haricinde bir eksiği yok ayrıca telefonda 4g'de var ve su geçirmez deniliyo (olmama riskide var) bir de çok fazla program yüklenmiyorsa en iyi tercihlerden biri olabilir yalnız çerçeve konusu beni de mutsuz etti ama bence bahsedildiği kadar da kötü değil ve ayrıca ben telefonu aldım 530 Tl'ye geldi normalde 390 falandı ama yurt dışından geleceği için fiyatı biraz arttı bu telefonun amacı bence iyi bir performans vermek ve gündelik kullanımda insanları mutlu etmek not (batarya 2330 mAh) not iki (A cortex a7 1.2 ghz'lık işlemcide var ve bu telefonu performanslı yapıyor)
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yosiii
5 yıl
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ayriyetten sony türkiyenni en kötü servisi teleservice ile çalışmaktadır ne iyi srvisi mesut abicim :D FABRİKA HATASI YÜZÜNDEN SU GEÇİREN TELEFONA KULLANICI HATASI BASIYOLAR SONY ÖNERMEM KİMSEYE
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CfingeR
5 yıl
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Sanırım bu telefonu bekleyeceğim, rakiplerine göre donanım için alınacak bi telefon değil malesef ama fenada değil hani, bir kere bunu bir kenera atalım zaten üretiliş amacıda bu değil.Herneyse bu fiyatta vadedilen sağlamlığı karşılıyosa üstelik androidin yeni 4.4 kitkat sürümüyle... kendi klasmanında alır başını gider.
fiyatıda:
gadgets.ndtv.com/...
bu kaynağa göre 12000 rupi buda yaklaşık 150 eu eder ki tr deki fiyataların hindisana göre 2 katı olduğunu düşünürsek 300 eu gibi bir fiyat biçerler buda 850-900 tl arası bir fiyat demek.Makul görünüyor gibi.
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Hirotaro
5 yıl
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Su geçirmezlik ile suya dayanıklılık birbirinden farklı şeyler @speed-step
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meego
5 yıl
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Bu özellikler ile 1000 liraya satmaz...
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Technotronic
5 yıl
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Ederi 600 tl
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15 saniyede telefon tamamen gitti kullanılamıyor
birde 5 mp demeyin e1 i kullandım 3.2mp kamerası 8 mp ye yakın kalitede foto çekebiliyor
samsungun 5mp kameralarını fotograf kalitesi olarak kat kat geçeceğine eminim.
e1 benim için yeterliydi sp ve e1 kullandım e1 in boyut süperdi kitkatla 512mb ramle harika makineydi
sony kitkata düzeltmede yolladı Al ağa verdim kitkatı kitlenirse ayvayı yedin demedi
samsung gibi olsa alırdın 4.0 jelybonu hiçbir haltı yok çakma telefon gibi.
kalite ilgi alaka bekleyen sony alır derim ;)
Şunu ayrıca belirteyim sony xperia SP ye 4.3 ten sonra kitkat gelmemesi ile sony ayıp etti m2 makinamı be SP nin tırnagı olamaz! HD ekran var paşalar gibi.
Performansta 1.2ghz 4 çekirdege kafa tutar s4miniyi bataryasıyla döver.(s5 minide çöp :) ) LED ışıkları ile ayrı ışıkları ile sony nin en şekil telefonlarından en özeli. SP serisinede devam ederse iyi olur sony
fiyatıda: gadgets.ndtv.com/... bu kaynağa göre 12000 rupi buda yaklaşık 150 eu eder ki tr deki fiyataların hindisana göre 2 katı olduğunu düşünürsek 300 eu gibi bir fiyat biçerler buda 850-900 tl arası bir fiyat demek.Makul görünüyor gibi.