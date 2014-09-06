Sony Xperia E3 "Uygun fiyata su geçirmez telefon" ilk izlenim ön inceleme

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Sony'nin ülkemizde 1000TL altında bir fiyat ile sunmaya hazırlandığı yeni uygun fiyatlı telefon E3, suya toza karşı dayanıklı yapısı ve Z3 ailesine benzer tasarımı ile ilgi çekiyor.