Sony Xperia J ön inceleme

IFA 2012'nin en gözde stantlarından birine sahip olan Sony'nin fiyat / performans odaklı telefonu Xperia J, giriş seviyesi telefonlarda çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. 4" lik ekranıyla giriş seviyesi telefonlarda yeni bir dönemi işaret eden telefona sizler için göz attık.

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