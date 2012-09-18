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Sony Xperia J ön inceleme

6 yıl
45,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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IFA 2012'nin en gözde stantlarından birine sahip olan Sony'nin fiyat / performans odaklı telefonu Xperia J, giriş seviyesi telefonlarda çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. 4" lik ekranıyla giriş seviyesi telefonlarda yeni bir dönemi işaret eden telefona sizler için göz attık.
 

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Hypnotica 6 yıl en beğenilen
Telefonun donanımına laf eden arkadaslara:

Ben mesela xperia neo kullanıyorum. Tek çekirdek işlemcisi 512 ram i var. Bu telefon ile aynı özelliklerde yani sadece adreno 205 var oyunlarda biraz daha iyidir tahmin ediyorum. Ancak oyun oynamıyorum whatsapp ve viber kullanıyorum arada bir internete giriyorum. Ben telefonu böyle kullanırken gidipte galaxy s3 yada htc one x alsam hem telefona yazık hem verilen paraya. Whatsapp ve viber kullanmak için 4 çekirdekli tegra 3 e veya exynos a ne gerek var. 1700 tl para vereceğim hiçbir özelliğini kullanmayacağım. İsraf değil midir.
Bu telefon benim gibi kullanıcılara hitap ediyor. Zaten Xperia T diye bir modeli var sony nin bu telefona dediğiniz özellikleri koysa zaten Xperia T olmuş oluyor. Sanki sony nin tek bir modeli varmış gibi yorum yapıyosunuz. Ha diyeceksiniz ki Xperia T s3 veya one x kadar donanımlı değil. O da sony nin kendi tercihidir.

Son olarak daha isabetli yorum yapabilmek icin telefonun fiyatını da bilmek gerek. Bu telefon 600 civarı bir fiyatla satılsa (ki 600 TL den sonrası bu telefon için abartıdır.) baya bir kullananı olur. Ama sırf 4 inc ekranı var diye 1000TL den satmaya kalkarlarsa o zaman vurun yerden yere.
Telefonun donanımına laf eden arkadaslara:Ben mesela xperia neo kullanıyorum. Tek çekirdek işlemcisi 512 ram i var. Bu telefon ile aynı özelliklerde ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 6 yıl
extra su geçirmezlik var yabana atılacak şey değil.
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Technotronic 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
extra su geçirmezlik var yabana atılacak şey değil.

xperia v ile karistiriyorsun sanirim
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iamsosick 6 yıl
yaa artık gına geldi bilin şu giriş seviyesi telefon ne demek.
SAçma saçma kamera 8 olsa ram 1 olsa yorumlarını yapmayın..
Ekranı büyütmüş bu bir artı bence ,fiyatıda gelince 700 800 arası olur gibi...
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba donanimhaber, ben Azerbaycandan sizi izliyorum, fakat bir haftadir aksamlar sitede haberleri okuyamiyorum, buna da bir cozum bulursunuz Insallah
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fogell5925 6 yıl
Sony Xperia Go ülkemizde 1 2 haftaya kadar satışa sunulmuştu incelemesini bekliyoruz.
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Krauser DMC 6 yıl
Düşündüğüm bir xperia modeli olmuş desem yeridir. Ekranı 3.5-4 inç, yeri geldiğinde wifi ile internete bağlanabilecek giriş seviyesi bir cep telefonu. Hemde rakiplerinin aynı ekran boyutu ve aynı çözünürlükte giriş seviyesi akıllı telefon sunmadığı bir alternatif. Fiyatına göre göğe de çıkabilir, yere de batabilir.
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rtsbora 6 yıl
artık giriş seviyesi modellerde de 1 gb ram standart olmalı bence. sırf bu ram kısıtlaması yüzünden pek çok telefon android güncellemesi alamadı.
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utku-tr 6 yıl
Ahh ahh birde kamerası daha iyi olsa.
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Guest 6 yıl
nnn006
Hep geridesi Sony hep,Samsung Lg Apple Gibi yeni nesil telefonlarla xperia serisini güçlendirmek yerine Sadece tasarımı değiştirip Daha pahalıya satıyorsunz bu mantıkla Bu telefonlar Satmaz daha iyi bi donanımla Amiral Gemisi çıkartman lazıM,İnceleme için teşekkürler.

sonymobile.com/...
sonymobile.com/...
Qualcomm MSM8260A Snapdragon
16 GB, 1 GB RAM
720 x 1280 pixels
13 MP, 4128x3096 pixels
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Hypnotica 6 yıl en beğenilen
Telefonun donanımına laf eden arkadaslara:

Ben mesela xperia neo kullanıyorum. Tek çekirdek işlemcisi 512 ram i var. Bu telefon ile aynı özelliklerde yani sadece adreno 205 var oyunlarda biraz daha iyidir tahmin ediyorum. Ancak oyun oynamıyorum whatsapp ve viber kullanıyorum arada bir internete giriyorum. Ben telefonu böyle kullanırken gidipte galaxy s3 yada htc one x alsam hem telefona yazık hem verilen paraya. Whatsapp ve viber kullanmak için 4 çekirdekli tegra 3 e veya exynos a ne gerek var. 1700 tl para vereceğim hiçbir özelliğini kullanmayacağım. İsraf değil midir.
Bu telefon benim gibi kullanıcılara hitap ediyor. Zaten Xperia T diye bir modeli var sony nin bu telefona dediğiniz özellikleri koysa zaten Xperia T olmuş oluyor. Sanki sony nin tek bir modeli varmış gibi yorum yapıyosunuz. Ha diyeceksiniz ki Xperia T s3 veya one x kadar donanımlı değil. O da sony nin kendi tercihidir.

Son olarak daha isabetli yorum yapabilmek icin telefonun fiyatını da bilmek gerek. Bu telefon 600 civarı bir fiyatla satılsa (ki 600 TL den sonrası bu telefon için abartıdır.) baya bir kullananı olur. Ama sırf 4 inc ekranı var diye 1000TL den satmaya kalkarlarsa o zaman vurun yerden yere.
Yanıtla +15
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atroce 6 yıl
hala giriş seviyesi telefonların ne olduğunu bilmeyenler var

herkes 4 çekirdekli testlerde en iyi sonuçları alan devasa ekranlı telefon kullanmak istemiyor olabilir

herkesin bütçesi bu telefonlara yetmiyor olabilir

bu insanlar ne alacak, giriş seviyesi telefonlar olmasa?
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grezimonk 6 yıl
kaç para bu alet?
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Raikirin 6 yıl
Baya bir giriş olmuş.Xperia Sola iyidir.
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@BJK@ 6 yıl
2012 biticek hala 512 ram hala 1gHz işlemci.Şiştik artık Sony.
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