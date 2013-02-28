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Sony Xperia Tablet Z ön inceleme

6 yıl
6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin 10.1" kategorisindeki en ince ve en zarif tableti Xperia Tablet Z'i sizler için inceledik. Bakalım Full HD ekranı ve Snapdragon S4 Pro platformundan aldığı güç ile beklentileri karşılıyor mu?
 

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xbr 6 yıl en beğenilen
Ben tarayıcıyla neden bu kadar uğraşıldığını anlamadım,bundan bahsetmeye bile gerek yok aslında...Gpu zayıf diyen arkadaşlar şuan hlihazırda piyasada bundan kuvvetli hangi gpu'lar var yazarsa sevinirim...Tablet kısacası bütün samsunglardan daha kuvvetli apple'a ise giderek yaklaşmış.Su geçirmezlik özelliği ilede benzersiz.Tasarımına ve inceliğine değinildiğinden daha fazla tarayıcıyla ilgilenilmesi ise bana manidar geldi.Oysaki iphone incelemesini izlerseniz orda iphone şöyle ince rakiplerine göre falan filan bi 5dk bahsedilmişti...Neyse tasarım olrak şuan alınabilecek en iyi cihaz olmuş kısacası.Ve üzerindeki kamerada cabası
Ben tarayıcıyla neden bu kadar uğraşıldığını anlamadım,bundan bahsetmeye bile gerek yok aslında...Gpu zayıf diyen arkadaşlar şuan hlihazırda piyasada bundan kuv...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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CoMMaNDeRCX 5 yıl
Bir.... Degil
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BurakTirpanli 5 yıl
Ya Mesut abi kusura bakma ama yaptığın inceleme saçmalık. Neden o kadar inceleyecek konu varken 5 dakika tarayıcı sorunundan bahsediyorsun ki ? Samsung ve Apple olsa böyle şeylerden bahsetmezdin. Samsung'un kendi tarayıcısı mı var sanki ?
Allah'tan foruma reklam alıp veriyor Samsung, Apple, HTC vs...
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DH Misafiri 6 yıl
6.9 mmye 4 hoparlör sığdırmak...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tasarım harika da ama maalesef ki gpu Yetersiz
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Berk85_ 6 yıl
işte sony kalitesi yine çıkmış meydana. bu yıl sadece xperia z'yle değil tablet z'yle de piyasanın kralı olacak sony. samsung htc değil, herkes anlayacak gerçek teknolojiyi.. sony hocam! sony!
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SEO-Uzmanı 6 yıl
hani TV de ilk kez diye yazardı ya ! :]
şimdi dünya üzerinde yeni bir ilk daha :)
üzerinde alarım takılı bir ürünü incelemesi :D
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ilker2361 6 yıl
Sony'nin tasarım konusundaki zevki yine kenidini göstermiş. Daha şık nası olurdu diye baktım ama yok bişey bulamadım. Güzellik budur işte!
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CmSandman 6 yıl
benimde hoşuma gitti tablet alacak param yok ama:) xperia z raflarda yerini alsın birde inceledikten sonra xperia z telefonu bana yeter.
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xbr 6 yıl en beğenilen
Ben tarayıcıyla neden bu kadar uğraşıldığını anlamadım,bundan bahsetmeye bile gerek yok aslında...Gpu zayıf diyen arkadaşlar şuan hlihazırda piyasada bundan kuvvetli hangi gpu'lar var yazarsa sevinirim...Tablet kısacası bütün samsunglardan daha kuvvetli apple'a ise giderek yaklaşmış.Su geçirmezlik özelliği ilede benzersiz.Tasarımına ve inceliğine değinildiğinden daha fazla tarayıcıyla ilgilenilmesi ise bana manidar geldi.Oysaki iphone incelemesini izlerseniz orda iphone şöyle ince rakiplerine göre falan filan bi 5dk bahsedilmişti...Neyse tasarım olrak şuan alınabilecek en iyi cihaz olmuş kısacası.Ve üzerindeki kamerada cabası
1 Yanıt Yanıtla +8
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Prequel 6 yıl xbr
xbr

Ben tarayıcıyla neden bu kadar uğraşıldığını anlamadım,bundan bahsetmeye bile gerek yok aslında...Gpu zayıf diyen arkadaşlar şuan hlihazırda piyasada bundan kuvvetli hangi gpu'lar var yazarsa sevinirim...Tablet kısacası bütün samsunglardan daha kuvvetli apple'a ise giderek yaklaşmış.Su geçirmezlik özelliği ilede benzersiz.Tasarımına ve inceliğine değinildiğinden daha fazla tarayıcıyla ilgilenilmesi ise bana manidar geldi.Oysaki iphone incelemesini izlerseniz orda iphone şöyle ince rakiplerine göre falan filan bi 5dk bahsedilmişti...Neyse tasarım olrak şuan alınabilecek en iyi cihaz olmuş kısacası.Ve üzerindeki kamerada cabası

t604?

images.anandtech.com/...
images.anandtech.com/...
images.anandtech.com/...
images.anandtech.com/...
images.anandtech.com/...
images.anandtech.com/...

xperia tablet z mayıs'ta çıkana kadar t658 ve t678'li cihazlar da çıkacak.
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kemaloztin 6 yıl
Guzele benziyor
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