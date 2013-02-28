Sony Xperia Tablet Z ön inceleme

Sony'nin 10.1" kategorisindeki en ince ve en zarif tableti Xperia Tablet Z'i sizler için inceledik. Bakalım Full HD ekranı ve Snapdragon S4 Pro platformundan aldığı güç ile beklentileri karşılıyor mu?

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