Sony Xperia Tablet Z ön inceleme

xbr Ben tarayıcıyla neden bu kadar uğraşıldığını anlamadım,bundan bahsetmeye bile gerek yok aslında...Gpu zayıf diyen arkadaşlar şuan hlihazırda piyasada bundan kuvvetli hangi gpu'lar var yazarsa sevinirim...Tablet kısacası bütün samsunglardan daha kuvvetli apple'a ise giderek yaklaşmış.Su geçirmezlik özelliği ilede benzersiz.Tasarımına ve inceliğine değinildiğinden daha fazla tarayıcıyla ilgilenilmesi ise bana manidar geldi.Oysaki iphone incelemesini izlerseniz orda iphone şöyle ince rakiplerine göre falan filan bi 5dk bahsedilmişti...Neyse tasarım olrak şuan alınabilecek en iyi cihaz olmuş kısacası.Ve üzerindeki kamerada cabası
Allah'tan foruma reklam alıp veriyor Samsung, Apple, HTC vs...
şimdi dünya üzerinde yeni bir ilk daha :)
üzerinde alarım takılı bir ürünü incelemesi :D
t604?
images.anandtech.com/...
images.anandtech.com/...
images.anandtech.com/...
images.anandtech.com/...
images.anandtech.com/...
images.anandtech.com/...
xperia tablet z mayıs'ta çıkana kadar t658 ve t678'li cihazlar da çıkacak.