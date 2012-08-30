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Sony Xperia V inceleme "Suya, Toza Dayanıklı! İnce ve Hızlı!" video

6 yıl
127,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin IFA 2012'de sergilediği ve fuarın en gözde telefonlarından biri olan Xperia V'i sizler için inceledik. Zarif tasarımı, ince hatları yanında Suya ve Toza dayanıklı olan telefon hızıyla da etkileyici bir deneyim sunuyor.
 

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napolyon94 6 yıl en beğenilen
kim ne derse desin sony iyi taarruza gecti su gunlerde
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Hard Coder 6 yıl
4 Çekirdekli telefonun ne kadarını kullanıyoruz tartışılır. Günlük kullanımda 28nmli s4 tegra3 ve Exynos'dan daha çok işe yarayacaktır. Diyebilirsiniz e GPU önemli değilmi. Gün içinde telefondan ne kadar oyun oynuyorsunuz? Doğruyu söylemek gerekirse ben şarj biticek diye oyun oynamaya çekiniyorum.
Sonuç olarak S4 platformunu çift çekirdek diye küçümsememek lazım One S'in test sonuçlarında One X ve S3 ile aralarında dağlar kadar fark yoktu. Alınabilicek bi telefon.
4 Çekirdekli telefonun ne kadarını kullanıyoruz tartışılır. Günlük kullanımda 28nmli s4 tegra3 ve Exynos'dan daha çok işe yarayacaktır. Diyebilirsiniz e GPU öne...
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Statistik 6 yıl
Suya ve toza dayanikli olmasi demek, yurtdisindan garantisiz telefon getirenler icin daha az endise ve korku demek :)
Ayrica ses kalitesi olarak zaten Sony'nin telefonlari tartismasiz en iyi ses kalitesi sunan telefonlardir, Samsung ve iPhone Sony'nin yanina bile yaklasamaz ses kalitesi soz konusu oldugu zaman
Suya ve toza dayanikli olmasi demek, yurtdisindan garantisiz telefon getirenler icin daha az endise ve korku demek :)Ayrica ses kalitesi olarak zaten Sony'...
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