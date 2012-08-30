Sony Xperia V inceleme "Suya, Toza Dayanıklı! İnce ve Hızlı!" video

Sony'nin IFA 2012'de sergilediği ve fuarın en gözde telefonlarından biri olan Xperia V'i sizler için inceledik. Zarif tasarımı, ince hatları yanında Suya ve Toza dayanıklı olan telefon hızıyla da etkileyici bir deneyim sunuyor.

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