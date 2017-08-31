Sony Xperia XZ1 Ön İnceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Sony, IFA 2017'de tasarım değişikliğine gitmeden yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Android 8.0 yüklü gelen ve kamera yetenekleriyle öne çıkan Sony Xperia XZ1 ön incelemesi videmozuda sizi bekliyor!
Sony tepe model telefonu Xperia XZ Premium yanında 2 yeni üye daha ekledi. Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact kullanıcılara yüksek donanımsal özellikleri daha küçük kasada sunuyor. Bu videomuzda Sony XZ1'e birlikte bakıyoruz.
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Beğenmeyen almasın bu kasa tipini seven milyonlar var kaç defa düştü ekrana birşey olmadı samyi düşürür düşürmez ekran değişimine gidersiniz.Lg alanların pek çoğuda panelden ışık sızması boptloop ve ghost screen ile boğuşuyor.
Kutudan oreo ile çıkıyor kardeşim sen git başka yaylada otla hapırsanda köpürsende burası seni bozar.
G6 ya geçmeyi düşünüyorum