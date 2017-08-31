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Sony Xperia XZ1 Ön İnceleme

1 yıl
12,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony, IFA 2017'de tasarım değişikliğine gitmeden yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Android 8.0 yüklü gelen ve kamera yetenekleriyle öne çıkan Sony Xperia XZ1 ön incelemesi videmozuda sizi bekliyor!
Sony tepe model telefonu Xperia XZ Premium yanında 2 yeni üye daha ekledi. Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact kullanıcılara yüksek donanımsal özellikleri daha küçük kasada sunuyor. Bu videomuzda Sony XZ1'e birlikte bakıyoruz.

 

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GreyParrot 1 yıl en beğenilen
Günümüz şartlarında telefon değil de dijital fotoğraf çerçevesinin ön incelemesi gibi olmuş, 2 sene önce tanıtılsa her şeye rağmen yine anlayacağım da, artık çinliler de dahil herkes neredeyse tam kasa ekrana geçmiş sen o tasarımla ne yapıyorsun, telefonun ortasında kalmış bir ekran, ilhamı yine kendinden mi aldın sonycim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Günümüz şartlarında telefon değil de dijital fotoğraf çerçevesinin ön incelemesi gibi olmuş, 2 sene önce tanıtılsa her şeye rağmen yine anlayacağım da, artık çi...
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koyunsavar 1 yıl
Belkide adamlarin tasarım bölümünde kimse çalışmıyor. 6 senedir aynı telefon şaka gibi.
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lido 1 yıl
Helal olsun adamlar 2013 teki ilk z den beri sürekli aynı tasarımı tanıtıyorlar böyle istikrar görmedim
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DH Misafiri 1 yıl
Gayet donanımlı şık ince hafif parlak ekran mükemmel kamera olmuş.
Beğenmeyen almasın bu kasa tipini seven milyonlar var kaç defa düştü ekrana birşey olmadı samyi düşürür düşürmez ekran değişimine gidersiniz.Lg alanların pek çoğuda panelden ışık sızması boptloop ve ghost screen ile boğuşuyor.
Kutudan oreo ile çıkıyor kardeşim sen git başka yaylada otla hapırsanda köpürsende burası seni bozar.
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cemozgendh 1 yıl
Bu insanlar salak hacı tasarıma laf edenler gitsin ssmsung veya lg alsın çoğu insan benim gibi bu tasarımı seviyor adamların size ihtiyacı yok sonynin tek hatası diyafram açıklığı.
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BRC_KHAN 1 yıl cemozgendh
Bu kasaya bence en az 3000 mah batarya olmalıydı, fakat telefon canavar gibi geliyor
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marseltalon 1 yıl
Direkman çöpppp.
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PrestigeMan 1 yıl
Ekran çerçeve oranını görünce direk durdurdum video yu izleme gereği duymadım.
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cngzmls 1 yıl
6 sene boyunca aynı tasarımı kullanmak nasıl bir kafa? İğrenç bir tasarım. Kamera da çift kamera yok, ois yok, diyafram açıklığı kötü. Saçmalık tamamen.
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DH Misafiri 1 yıl
Nerden baksan çaresizlik nerden baksan tutarsızlık !!! Rakiplerin 4 aksis oisli f1.6, f1.7 kameralı 1.4um, 1.55um pixel sizeli telefonlar tanıtıyo sen ise 2-3 senedir aynı yemeği ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorsun !!! Üstelik rakiplerinin kamera sensörlerini de üreten sensin !!!! Rakiplerin utanmasa çerçeveleri kaldıracak senin telefonunun çerçevelerinde ise dubai kuleleri için imara müsait arsalar var !!! Eskiden xperia z1'de xperia z2'de 3000 mah bataryaları görürdük şimdi ise sonyde 3000 mah bataryaları anca rüyamızda görüyoruz. O DİKTÖRTGEN KESKİN KÖŞELERİ DE YUVARLAT ARTIK SONY !!!! SENDEN BAŞKA KÖŞELİ TELEFON ÜRETEN KALDI MI !!!!
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asdz47 1 yıl
Şaka gibi yaa :) Afedersiniz ama aynı b.kun laciverti :)
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Whippoorwill 1 yıl
Compact olanı daha tercih edilesi olmuş.
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K.MARAŞLI TURAN 1 yıl
Z kullandım,sonra z3 c aldım
G6 ya geçmeyi düşünüyorum
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mert1907 1 yıl
Bir firma hiç mi rakiplerini yada piyasayı incelemez.
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