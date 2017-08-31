Sony Xperia XZ1 Ön İnceleme

Sony, IFA 2017'de tasarım değişikliğine gitmeden yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Android 8.0 yüklü gelen ve kamera yetenekleriyle öne çıkan Sony Xperia XZ1 ön incelemesi videmozuda sizi bekliyor!

Sony tepe model telefonu Xperia XZ Premium yanında 2 yeni üye daha ekledi. Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact kullanıcılara yüksek donanımsal özellikleri daha küçük kasada sunuyor. Bu videomuzda Sony XZ1'e birlikte bakıyoruz.



