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Sony Xperia Z1, Android 4.4 KitKat'a kavuştu: İşte yenilikler

5 yıl
118,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin üst seviye akıllı telefon modelleri Xperia Z1, Xperia Z Ultra ve Xperia Z1 Compact, Android 4.4.2 güncellemesini aldı. Sony'nin yeni güncelleme ile ne gibi yenilikler sunduğuna Xperia Z1 üzerinde bakıyor, geliştirmeleri tek tek ekranlarınıza getiriyoruz.
 

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pckopatx 5 yıl en beğenilen Besıktas19031903
Besıktas19031903

Eksilemekle olmuyor bu isler gunes balcikla sivanmaz kanimizin son damlasina kadar elit elit elit...

olsun ben yine de eksiyi basayım xD
Besıktas19031903Eksilemekle olmuyor bu isler gunes balcikla sivanmaz kanimizin son damlasina kadar elit elit elit...ols...
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12 Angry Men 5 yıl
gm elit diye övdüğünüz telefon tam bir fiyasko oldu.
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nomenore 5 yıl Besıktas19031903
Besıktas19031903
Bir ELİT DEGİL...

Haklisin neredeyse iki bucuk elite eder :)) not.s4 kullanicisi
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DH Misafiri 4 yıl
çit tıklama ile ekran acma varmı
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar herkese merhaba ismim mehmet . sony de kitkay kullanıp ta yeni bir fotoğraf çekip , çekilen fotoğrafın ismini orjinal olarak yazabilir misiniz? merak ettiğim konu , sony z kullanıcısım fotoğrafları hatıra olarak sakladğımda çekilen fotonun adına tarihi eklemiyor , benim telefonda dsc_0003.jpg yazıyor acaba kitkatta yeni çekilen fotoğrafta ne yazıyor.şimdiden teşekkür ederim.
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DH Misafiri 5 yıl
YORUMLARI OKUDUKTAN SONRA TIRSTIM!!
BİRSONRAKİ GÜNCELLEMEYİ BEKLEMEK SAĞLIKLI OLUCAK SANIRIM..
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar sony xperia z kullanıcıları 4.4.2 ye nezaman geçebilecek??
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ShperioN 5 yıl
Kavuşmaz olaydı hadi sony kavuştu ben yüklemez olaydım
hayal kırıklığı yaşattı Sony ilk defa bana

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BLacK.EaGLe 5 yıl
Bir ay geçti halen daha telefonun güncelleme yapmadı acaba sorunlardan dolayı güncellemeyi gerimi çektiler yoksa başka bir sorunmu var ?
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Gurney5 5 yıl
beyler şimdi lit iyi değilmi donanım iyi ama kaliteyi bilmem biri cevap versin alınırmı sorunları ne ?
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DH Misafiri 5 yıl
bu yeni yazılım güncellemesi batarya iyileştirmesi yaptığını katılmıyorum çünkü normal kullanmama göre 2 gün giden şarzı güncelleme sonrası bu süre kısaldı 1 gün ü ancak çıkarıyor
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DH Misafiri 5 yıl
güncellememi dün yaptım fakat kameram çalışmamaya başladı.sizce güncelleme sırasında bir sorun çıkmış olabilir mi?
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fciftci06 5 yıl
4.4 kit kat ile Video'larda ses kulaklık hoparlöründen geliyor . Var mı çözüm yolu ?
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DH Misafiri 5 yıl
merhaba arkadsalr pc companıon ıle yukledım xperia 4.4.2 ü ama ses ahizeden çıkıyor anlamıs deılım sorunu nedır acaba arastırdım yukleyen pek cok kısı de bu sorun olusmus hoparlor yerıne sesler ahizeden çıkıyor
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