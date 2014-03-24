Sony Xperia Z1, Android 4.4 KitKat'a kavuştu: İşte yenilikler

Sony'nin üst seviye akıllı telefon modelleri Xperia Z1, Xperia Z Ultra ve Xperia Z1 Compact, Android 4.4.2 güncellemesini aldı. Sony'nin yeni güncelleme ile ne gibi yenilikler sunduğuna Xperia Z1 üzerinde bakıyor, geliştirmeleri tek tek ekranlarınıza getiriyoruz.

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