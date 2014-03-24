Sony Xperia Z1, Android 4.4 KitKat'a kavuştu: İşte yenilikler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|çit tıklama ile ekran acma varmı
|Arkadaşlar herkese merhaba ismim mehmet . sony de kitkay kullanıp ta yeni bir fotoğraf çekip , çekilen fotoğrafın ismini orjinal olarak yazabilir misiniz? merak ettiğim konu , sony z kullanıcısım fotoğrafları hatıra olarak sakladğımda çekilen fotonun adına tarihi eklemiyor , benim telefonda dsc_0003.jpg yazıyor acaba kitkatta yeni çekilen fotoğrafta ne yazıyor.şimdiden teşekkür ederim.
|YORUMLARI OKUDUKTAN SONRA TIRSTIM!!
BİRSONRAKİ GÜNCELLEMEYİ BEKLEMEK SAĞLIKLI OLUCAK SANIRIM..
|Arkadaşlar sony xperia z kullanıcıları 4.4.2 ye nezaman geçebilecek??
|Kavuşmaz olaydı hadi sony kavuştu ben yüklemez olaydım hayal kırıklığı yaşattı Sony ilk defa bana
|Bir ay geçti halen daha telefonun güncelleme yapmadı acaba sorunlardan dolayı güncellemeyi gerimi çektiler yoksa başka bir sorunmu var ?
|beyler şimdi lit iyi değilmi donanım iyi ama kaliteyi bilmem biri cevap versin alınırmı sorunları ne ?
|bu yeni yazılım güncellemesi batarya iyileştirmesi yaptığını katılmıyorum çünkü normal kullanmama göre 2 gün giden şarzı güncelleme sonrası bu süre kısaldı 1 gün ü ancak çıkarıyor
|güncellememi dün yaptım fakat kameram çalışmamaya başladı.sizce güncelleme sırasında bir sorun çıkmış olabilir mi?
|4.4 kit kat ile Video'larda ses kulaklık hoparlöründen geliyor . Var mı çözüm yolu ?
|merhaba arkadsalr pc companıon ıle yukledım xperia 4.4.2 ü ama ses ahizeden çıkıyor anlamıs deılım sorunu nedır acaba arastırdım yukleyen pek cok kısı de bu sorun olusmus hoparlor yerıne sesler ahizeden çıkıyor
olsun ben yine de eksiyi basayım xD
Haklisin neredeyse iki bucuk elite eder :)) not.s4 kullanicisi