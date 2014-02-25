Sony Xperia Z2 ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z2, gçlü donanımsal özellikleri ince zarif bir tasarım ile bir araya getirerek yılın en iddialı telefonlarından bir tanesi olmayı başarmış. Bu videomuzda sizlere tel
Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z2, gçlü donanımsal özellikleri ince zarif bir tasarım ile bir araya getirerek yılın en iddialı telefonlarından bir tanesi olmayı başarmış. Bu videomuzda sizlere telefonla ilgili ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.
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benı bır bu kadar daha sasırtan Mesut Cevıkın bır sonyı cok begenmesi oldu,enteresan.Bu cıhaz s5 i tokat manyagı yapar sımdıden soyleyeyım.