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Sony Xperia Z2 ön inceleme

5 yıl
109,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z2, gçlü donanımsal özellikleri ince zarif bir tasarım ile bir araya getirerek yılın en iddialı telefonlarından bir tanesi olmayı başarmış. Bu videomuzda sizlere tel
Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z2, gçlü donanımsal özellikleri ince zarif bir tasarım ile bir araya getirerek yılın en iddialı telefonlarından bir tanesi olmayı başarmış. Bu videomuzda sizlere telefonla ilgili ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.

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GoldPunch 5 yıl en beğenilen
Bu sefer ciddi anlamda olmuş. Zaten Türk halkının Sony'e karşı genel bir sempatisi her zaman olmuştur. Eğer burada bu telefon uygun fiyattan çıkar ve reklamı iyi yapılırsa ülkemizde iyi satar.
Bu sefer ciddi anlamda olmuş. Zaten Türk halkının Sony'e karşı genel bir sempatisi her zaman olmuştur. Eğer burada bu telefon uygun fiyattan çıkar ve reklamı i...
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stevejones 5 yıl
Mobıl dunya kongresınde ınternet yok,olaya bak arkadas..
benı bır bu kadar daha sasırtan Mesut Cevıkın bır sonyı cok begenmesi oldu,enteresan.Bu cıhaz s5 i tokat manyagı yapar sımdıden soyleyeyım.
Mobıl dunya kongresınde ınternet yok,olaya bak arkadas..benı bır bu kadar daha sasırtan Mesut Cevıkın bır sonyı cok begenmesi oldu,enteresan.Bu cıhaz s5 i t...
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Guest-BA761BEEF 5 yıl
Z1 alanların telefonu şimdiden bir önceki jenerasyon oldu yani? Ortalama 1 sene içinde çıkardığı 3. Amiral sanırım. Ayrıca Z1'in fiyatı bu kadar yüksek iken nasıl konumlandırılacak merak ediyorum. Bu arada yanlış anlaşılmasın teknoloji konusunda en sevdiğim firmalardandır Sony.
Z1 alanların telefonu şimdiden bir önceki jenerasyon oldu yani? Ortalama 1 sene içinde çıkardığı 3. Amiral sanırım. Ayrıca Z1'in fiyatı bu kadar yüksek iken nas...
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chem06 4 yıl
Arkadaşlar sony xperia z2 de fotoğrafları kaydederken seri numarasından önce tarihinde kaydedilmesini istiyorum.
Yani şuanda çektiğim fotoğraflar şu şekilde kayıt oluyor DSCN_0001
Ben ise 20141224_DSCN_0001 şeklinde kayıt olmasını istiyorum.
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wqlky 4 yıl
arkadaşlar merhaba, bugün yaptığım bi sakarlık sonucu
telefonu bir metre yüksekten kaldırıma düşürmüş bulunmaktayım.
cihazı bi internet sitesinden almıştım, resmi sony tr garantim yok,
ön cam patlamış durumda ekran görüntüsü var gibi ama dokunmatik devre dışı,
özel bi tamirciyle konuştum, 375 liraya orjinal ekranla değiştirebileceğini söyledi
sizce ortalama fiyat nedir, fikrinizi almak isterim

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murat_ozen0707 5 yıl
Sony z2 den cok sikayet var malesef ericsondan gelen hastalik devam ediyor..uzak durun sonyden.. Htc alin aliminyum kasa foto cekimi taşgibi..
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dirkali 5 yıl
ALMAYIN KARDEŞİM,BULAŞMAYIN,YAKMAYIN PARALARINIZI...Ne servisi servis,ne müşteri hizmetleri adam gibi çalışıyor,muhatap bulamıyorsunuz,robotla konuşuyormuşsunuz gibi hep ezberlenmiş cevaplar,elimizden bir şey gelmez efendimler...2200 TL verdiğim telefonu garanti dışı bıraktılar,üstüne 428 TL daha ödedim ve hala parça bekliyoruz diyorlar,ne zaman gelir sorusuna cevap bile vermiyorlar...Ha bu arada garanti şartlarında 20 iş gününde yapılmazsa yeni telefon verirler yazıyor inanmayın,garanti dışı tamir olduğu için o da devre dışı kalıyor...Hep yalan hep dolan...!
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damn2u 5 yıl
Öncelikle geçmiş olsun fakat yasal hakkınızı nerde nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız mağdur olmanız normaldir. Bırakın her hangi bir mağazayı, internetten bile yüzlerce alışveriş yapmış, çoğunluğu da elektronik olan ürün gruplarından almama rağmen hiç bir zaman hakkımı kimseye yedirmedim, mağdur olmadım. Bu ülkede sert olup yasal haklarınızı kullanmazsanız çakallar tarafından sürekli mağdur edilirsiniz.
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metehankivrak 5 yıl
Arkadaşlar Z2 ile izmirde fotoğraf çekmek istedim. Normalde afyonda oturuyorum. Öğle vakti telefonu cebimden çıkardım kamerayı açtım dola doğru çevirip deklanşör tuşuyla fotoğraf çekecektim ama sola doğru çevirirken parlaklık kademeli olarak düşmeye başladı. Telefon dikken her şey normal ama sapa yada sola çevirirken parlaklık gittikçe düşüyor. Evde ve akşamları bir Problem yok. Güneş varken bazen olmuyo ama dışarda güneş varken bu dediğim oluyo. İlk defa başıma geldi. Afyonda iken böyle bir Problem yoktu. Yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar
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Sir_efenDie 5 yıl
Telefonu sonunda aldım. Türkcell'den alıyordum ki vazgeçtim ve sonra hepsiburada dan aldım 1850TL ye. Telefon tek kelime ile harika, hatta tüm 5s ile ve s5 ile hapsinle karşılaştırdım gerçekten harika.
Telefon alcaklara bu kadar bütçeleri varsa şiddetle öneriyorum. :)
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MaSSive 5 yıl
Bende Z2 kullanıcısıyım,ama eleştirmeden edemeyeceğim.Su geçirmez smartphone yapıyorsun madem,kablosuz şarj teknolojisini de eklesen fenamı olurdu Sony.
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arabaci_58 5 yıl
arkadaşlar avrupa ülkesinden alınan sony cihazın garantisi Türkiye'de geçerli midir?
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TroppX 5 yıl MaSSive
MaSSive
Bende Z2 kullanıcısıyım,ama eleştirmeden edemeyeceğim.Su geçirmez smartphone yapıyorsun madem,kablosuz şarj teknolojisini de eklesen fenamı olurdu Sony.

O var zaten
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ultrass34 5 yıl
Z2 yi dün aksam tam almak uzereydim hatta arkadaşla fiyatta anlaştık bi Cafe'de oturduk telefonu inceledim kamerası sadece 4.3 formatında 20mp cekim yapıyor normal olarak 15 mp kullanabiliyorsun efekli çekimlerde sadece 8 mp çekiyor ve gece çekimlerinde kamera kumlanma yapıyor bu bütün xperia serilerinde var on kamerayı sorma zaten kendimi göremedim kamerada nerdeyse ve okadar cok istediğim telefonu almaktan vazgeçtim almak isteyenler telefonu mutlaka geniş kapsamlı incelesin oyle alsın nedemek istediğimi anlarlar zaten z2 kesinlikle kamera olarak en iyi degil gündüz çekimleri cok iyi olabilir ama gece çekimleri vasat
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Ekranı bi türlü düzeltemedi gitti.
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X-Slim 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
Ne gibi hocam
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sezgin87 5 yıl
Turkcell T40 cok benziyor aynı kasa gibi bu z2 yi bu yuzden almaktan vaz gectim kızlar T40 filan sanar karizmam cilir agbi LG3 yada HTC alicam sony tasarim berbat
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bloodfish83 5 yıl
Sanl tuşlar ne Allah aşkına tam bir kekoluk
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halukes 5 yıl
guzel telefon olmus alinabilitesi var ama biraz piyasayi yoklamak gerek hemen atlamadan.
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circumciser 5 yıl
Bazı Sony Centerlara ürün gelmiş arkadaşlar kesin bilgidir,stok problemliymiş ama.
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