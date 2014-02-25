Sony Xperia Z2 ön inceleme

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z2, gçlü donanımsal özellikleri ince zarif bir tasarım ile bir araya getirerek yılın en iddialı telefonlarından bir tanesi olmayı başarmış. Bu videomuzda sizlere tel

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z2, gçlü donanımsal özellikleri ince zarif bir tasarım ile bir araya getirerek yılın en iddialı telefonlarından bir tanesi olmayı başarmış. Bu videomuzda sizlere telefonla ilgili ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.