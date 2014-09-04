Sony Xperia Z3 Compact ilk izlenimler ön inceleme

Sony'nin IFA 2014'de sergilediği Xperia Z3 Compact modelini sizler için inceledik. Diğer üreticilerin aksine ismi minik özellikleri tırt bir telefon yerine boyu küçük işlevi büyük bir cihaz olan Xperia Compact belki de Sony'nin ürettiği en iyi telefon olarak nitelendirilebilir.

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