Sony Xperia Z3 Compact ilk izlenimler ön inceleme

Sony'nin IFA 2014'de sergilediği Xperia Z3 Compact modelini sizler için inceledik. Diğer üreticilerin aksine ismi minik özellikleri tırt bir telefon yerine boyu küçük işlevi büyük bir cihaz olan Xperia Compact belki de Sony'nin ürettiği en iyi telefon olarak nitelendirilebilir.
Sebeplerine gelirsek
5s 16 gb hafızası yetersiz 32 de 2200 tl
Ekran daha canlı geldi
Kamerası daha iyi
Beni etkileyen en önemli özelliği ise telefon çok hızlı
Tasarımı da hoşuma gitti
Kısacası 5s almaktan vazgeçirdi
Ve bir HTC one m8 kadar stabil olur mu? Bunun disinda kamera boyut filan hersey guzel duruyor.
4.2,ile girdi sanirim. 4.3 te olabilir. Suan 4.4 yuklu. Z1C alacak diye dusunuyorum Z1C alirsa Z3C niye almasin
4.3 jöleli fasülye ile geldi
4.4 kitkati ilk z1c aldı android aleminde
bende merak ettim bunu
720p & adreno 330 uçar beya