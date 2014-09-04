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Sony Xperia Z3 Compact ilk izlenimler ön inceleme

5 yıl
74b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin IFA 2014'de sergilediği Xperia Z3 Compact modelini sizler için inceledik. Diğer üreticilerin aksine ismi minik özellikleri tırt bir telefon yerine boyu küçük işlevi büyük bir cihaz olan Xperia Compact belki de Sony'nin ürettiği en iyi telefon olarak nitelendirilebilir.

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Mert Ulupınar 4 yıl
Zaten geldim
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DH Misafiri 4 yıl
Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyat hakkında bilgisi olan var mı acaba?
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DH Misafiri 4 yıl
ilk defa akıllı telefon alıcam.z3 compactta karar kıldım.tasarıma ve özelliklerine hayran kaldım.
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Ohan 5 yıl
iphone 5'ten geçilir mi sizce?
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ZooLaN 4 yıl Ohan
Ben 5sden geçtim dostum

Sebeplerine gelirsek

5s 16 gb hafızası yetersiz 32 de 2200 tl

Ekran daha canlı geldi

Kamerası daha iyi

Beni etkileyen en önemli özelliği ise telefon çok hızlı

Tasarımı da hoşuma gitti

Kısacası 5s almaktan vazgeçirdi
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alpert86 5 yıl
fiyatıyla, özellikleriyle ve donanımıyla i phone 6 katili olmaya aday.
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TearsForFears 5 yıl
Mesut usta bile demiş önemli olan boyu değil işlevi.
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mike4peace 5 yıl
telefonu gerçekten çok beğendim, fiyatı hakkında tahminleriniz var mı?
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Jeopol 5 yıl
Merak ediyorum Sony guncelleme destegi nasil. Mesela z1compact hangi surumde basladi simdi nerede? Ya da Bu ttelefon android L yi gorur mu?
Ve bir HTC one m8 kadar stabil olur mu? Bunun disinda kamera boyut filan hersey guzel duruyor.
2 Yanıt Yanıtla
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erkamacar 5 yıl Jeopol
Jeopol
Merak ediyorum Sony guncelleme destegi nasil. Mesela z1compact hangi surumde basladi simdi nerede? Ya da Bu ttelefon android L yi gorur mu?
Ve bir HTC one m8 kadar stabil olur mu? Bunun disinda kamera boyut filan hersey guzel duruyor.

4.2,ile girdi sanirim. 4.3 te olabilir. Suan 4.4 yuklu. Z1C alacak diye dusunuyorum Z1C alirsa Z3C niye almasin

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conrado 5 yıl Jeopol
Jeopol

Merak ediyorum Sony guncelleme destegi nasil. Mesela z1compact hangi surumde basladi simdi nerede? Ya da Bu ttelefon android L yi gorur mu?
Ve bir HTC one m8 kadar stabil olur mu? Bunun disinda kamera boyut filan hersey guzel duruyor.

4.3 jöleli fasülye ile geldi

4.4 kitkati ilk z1c aldı android aleminde
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sunshines35 5 yıl
Telefon plastik değil cam kaplama iphone 4 teki gibi
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mcgul 5 yıl
Arkadaşlar Knock On özelliği bu cihazda varmı acaba?
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freeheart44 5 yıl mcgul
mcgul

Arkadaşlar Knock On özelliği bu cihazda varmı acaba?

bende merak ettim bunu
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Pit0N 5 yıl
Türkiye'ye geliş tarihi ile ilgili bilgi sahibi olan varmı. ?

720p & adreno 330 uçar beya
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Illustrious. 5 yıl
Z kullanıcısı olarak bir sonraki Z serisini (Kış) bekliyordum ancak çeşitli incelemeleri izledikten sonra fikrim değişti Z3C harika bir cihaz olmuş gelsin bakalım
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