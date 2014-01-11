Sony'den Kişisel 3D Ekran HMZ-T3W "Evde, Yolda 750" Ekran Keyfi" ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Sony'nin cep telefonlarına da bağlanabilen taşınabilir kişisel 3D ekranı HMZ-T3W, 20 metre uzaktan 750" ekrana bakıyormuş hissi uyandırarak yolda, evde fark etmeksizin sinema keyfi sunuyor.
Bu ön incelememizde Las Vegas'ta düzenlenen CES 2014 etkinliğinde deneme fırsatı bulduğumuz HMZ-T3W'u sizler için değerlendirdik.
Not: Videoda 60 Metreden diye söylenmektedir ama Amerika ölçü birimlerini değiştirme hatası vardır. Cihaz 20 Metreden 750" ekrana bakıyor hissi uyandırmaktadır.
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Ardından da vücudumuza takacağımız acı sensörleri gelebilir. Düşünsenize, mermi yediğiniz yerinizde acı hissettiğinizi.
sony bundan 15-20 yıl önce gerçekten çok kaliteli ve yenilikçi ürünlerle dünyanın en çok tutulan elektronik üreticilerinden birisi idi ancak şu anda sony yi ayakta tutan playstation ve sony takıntısı olan alıcılar...
sadece bir örnektir...
turkish.alibaba.com/...
Aynen sonynin cop tvlerini evime sokmam
Mesut çeviki dizilerde görüyoruz fakat neden sinema filmlerinde göremiyoruz diye soruyorlar.