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Sony'den Kişisel 3D Ekran HMZ-T3W "Evde, Yolda 750" Ekran Keyfi" ön inceleme

5 yıl
19,7b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin cep telefonlarına da bağlanabilen taşınabilir kişisel 3D ekranı HMZ-T3W, 20 metre uzaktan 750" ekrana bakıyormuş hissi uyandırarak yolda, evde fark etmeksizin sinema keyfi sunuyor.
Bu ön incelememizde Las Vegas'ta düzenlenen CES 2014 etkinliğinde deneme fırsatı bulduğumuz HMZ-T3W'u sizler için değerlendirdik. 
Not: Videoda 60 Metreden diye söylenmektedir ama Amerika ölçü birimlerini değiştirme hatası vardır. Cihaz 20 Metreden 750" ekrana bakıyor hissi uyandırmaktadır.
 

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One_Shot 5 yıl en beğenilen
komutan logar, bir cisim yaklaşıyor efendim.
4 Yanıt Yanıtla +95
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Morphinz 5 yıl One_Shot
One_Shot

komutan logar, bir cisim yaklaşıyor efendim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Harbiden It is a SONY
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1 Avatar
Cute Hentai 3 yıl
Tatilden dönüşte beraberimde getiricem bu üründen. Önceki versiyonu da elimde vardı ama bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Farkları yazarım.
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AMERICAN 3 yıl
çöp 15 20 yıl sonra sony kalmaz zaten
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bocekgrafik 3 yıl
Gelecekte monitörlerin yerini bu aletler alacak arkadaşlar. Muhtemelen TV'lerin de...
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DH Misafiri 3 yıl
cihazı ebay dan alıp denemiş biri olarak yorum yapıyorum, mükemmel bir deneyim. herşeyi 3D gösteriyor veya 3D derinlik algısı veriyor, ekran cinematik yapıldığı zaman sinemanın dibinde oturup bakıyormuşsunuz gibi, ses harika, aynı özelliklerde bir sinema sistemi kurmaya kalksanız binlerce TL yi bulur, üstelk bu mobil istediğiniz yere götürün, sadece biraz alışmak gerekiyor burun üzerine baskı yapıyor, gözlük kullanıyorsanız takmanız lazım, kısaca şöyle tarif edilebilir sizi görüntünün içine çekiyor, detayları net görebiliyorsunuz.
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ShadyMM 3 yıl
Çok pahalı
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bocekgrafik 5 yıl
İleride monitörlerin yerini bu cihazlar alacaktır.
Ardından da vücudumuza takacağımız acı sensörleri gelebilir. Düşünsenize, mermi yediğiniz yerinizde acı hissettiğinizi.
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mncs35 5 yıl
o kadar abartılı bişey değil bence... nitekim bu tarz gözlükler 1997-1998 yıllarında DVD zamanında piyasaya çıkmıştı...
sony bundan 15-20 yıl önce gerçekten çok kaliteli ve yenilikçi ürünlerle dünyanın en çok tutulan elektronik üreticilerinden birisi idi ancak şu anda sony yi ayakta tutan playstation ve sony takıntısı olan alıcılar...

sadece bir örnektir...
turkish.alibaba.com/...
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Witcher3 5 yıl
Yil olmus 2014 Sony den tv alanmi kaldi artik gecin yakinda kapatacaklar tv bolumunu zaten..
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french press 5 yıl Witcher3
LED ZEPPELIN
Yil olmus 2014 Sony den tv alanmi kaldi artik gecin yakinda kapatacaklar tv bolumunu zaten..

Aynen sonynin cop tvlerini evime sokmam
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Jack Rabbit Slims 5 yıl
Benim anlamadığım 20 metreden 750 ince bakıyor gibi nasıl olunuyor, kim nasıl ölçüyor bunu?
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vonaleee 5 yıl
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congenial_boy 5 yıl
Bunu Apple yapsaydı millet kuyruğa girerdi 3 gün öncesinden ilk ben alacam diye. Sony yavaş yavaş eski şahşahalı günlerine dönüyor, umarım yakın zamanda Samsung'u geçer de Apple ile kapışmaya başlar. Yoksa Samsung'un birşey yapacağı yok kafayı ram ve çekirdek sayısı ile bozmuş başka birşey yaptığı yok.
Yanıtla +11
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fortunasuper 5 yıl Speed-Step
Speed-Step




Sony'nin cep telefonlarına da bağlanabilen taşınabilir kişisel 3D ekranı HMZ-T3W, 20 metre uzaktan 750" ekrana bakıyormuş hissi uyandırarak yolda, evde fark etmeksizin sinema keyfi sunuyor.

 

Bu ön incelememizde Las Vegas'ta düzenlenen CES 2014 etkinliğinde deneme fırsatı bulduğumuz HMZ-T3W'u sizler için değerlendirdik. 

 

Not: Videoda 60 Metreden diye söylenmektedir ama Amerika ölçü birimlerini değiştirme hatası vardır. Cihaz 20 Metreden 750" ekrana bakıyor hissi uyandırmaktadır.

 

 




Mesut çeviki dizilerde görüyoruz fakat neden sinema filmlerinde göremiyoruz diye soruyorlar.
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