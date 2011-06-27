Sony'den S1 ve S2 için Rube Goldberg makineli tanıtım videosu

Tablet pazarına Android'li S1 ve S2 ile giriş yapmaya hazırlanan Sony, ikili için hazırladığı oldukça ilginç ve dikkat çekici videoyu YouTube kanalı üzerinden yayınladı.

Sony, videoda tabletleriyle ilgili detaylı bilgi vermek yerine dikkat çekici olması için Rube Goldberg makinesine yer vermeyi tercih etmiş.

Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alan 10.1 inçlik S1 ve istridye tasarımında 2 adet 5.8 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan S2'nin kullanıcıyla buluşacağı tarih olarak Eylül ayının konuşulduğunu belirtmekle birlikte; Sony cephesinden "Sonbahar aylarında satışa sunulacak" şeklindeki açıklama dışında resmi bir açıklama gelmediğini ifade edelim.