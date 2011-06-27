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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den S1 ve S2 için Rube Goldberg makineli tanıtım videosu

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Tablet pazarına Android'li S1 ve S2 ile giriş yapmaya hazırlanan Sony, ikili için hazırladığı oldukça ilginç ve dikkat çekici videoyu YouTube kanalı üzerinden yayınladı.

Sony, videoda tabletleriyle ilgili detaylı bilgi vermek yerine dikkat çekici olması için Rube Goldberg makinesine yer vermeyi tercih etmiş.

Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alan 10.1 inçlik S1 ve istridye tasarımında 2 adet 5.8 inçlik dokunmatik ekrana sahip olan S2'nin kullanıcıyla buluşacağı tarih olarak Eylül ayının konuşulduğunu belirtmekle birlikte; Sony cephesinden "Sonbahar aylarında satışa sunulacak" şeklindeki açıklama dışında resmi bir açıklama gelmediğini ifade edelim.




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St Batuhan 7 yıl
Bilmiyorum, bu Sony gerçekten reklam olayını nasıl aşan bir firma. İlginç ve bir o kadar özel tasarımlar yine ilginç ve bir o kadar güzel reklamlarla bezeniyor. Tek bildiğim bu firmanın sloganı yaptıklarıyla özdeşiyor 'make.belive'
Bu arada ne kadar geçte olsa ürün gayet iyi ve alıcı kitlesi belli. Şimdiden hayırlı olsun :) ;)
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artenis 7 yıl
Gölge oyunundaki Şehir yanılsaması çok etkili, render ne kadar sürdü acaba ?
- ''ucuz geliyormuş'' :) kıyamam ben size ...
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manyakurt 7 yıl
poweredbyofk
donanımhaber biraz geç kaldı bu sefer yaklaşık 1 hafta önce izlemiştim bu tanıtım videosunu

+1
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séquestre 7 yıl
umutarslan.com
hondanın reklamından sonra bu tip reklamlar basit geliyor :D

Bana da biryerlerden tanıdık geliyor bu reklam :)
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umutarslan.com 7 yıl
honda'nın reklamından sonra bu tip reklamlar basit geliyor :D
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poweredbyofk 7 yıl
donanımhaber biraz geç kaldı bu sefer yaklaşık 1 hafta önce izlemiştim bu tanıtım videosunu
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