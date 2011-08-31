Sony'den yeni elektronik kitap okuyucusu; Reader WiFi (model PRS-T1)

Arka arkaya tanıttığı ürünlerle son günlerin en hareketli firmalarından biri olan Sony, elektronik kitap okuyucularından oluşan gamını, Reader WiFi (model PRS-T1) modeliyle güncelledi. 6-inç boyutunda E-Ink Pearl V220 dokunmatik ekrana sahip olan cihazda 2GB yerleşik bellek ve kablosuz internet erişimi için WiFi desteği sunuluyor.

EPUB, PDF ve TXT dosya formatlarıyla uyumlu olan yeni kitap okuyucusu, aynı zamanda 12 adet ön yüklü sözlüğe de sahip. Amerika ve Kanada için halk kütüphanesine hızlı erişim desteği de sunan cihaz WiFi açık üç hafta, WiFi kapalı 1 ay pil ömrü sunuyor. Ekim ayında satışa sunulacak Reader WiFi (model PRS-T1) için istenen fiyat ise 149$.