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Sony'den yeni elektronik kitap okuyucusu; Reader WiFi (model PRS-T1)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,8b
1
6
E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'den yeni elektronik kitap okuyucusu; Reader WiFi (model PRS-T1)
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Arka arkaya tanıttığı ürünlerle son günlerin en hareketli firmalarından biri olan Sony, elektronik kitap okuyucularından oluşan gamını, Reader WiFi (model PRS-T1) modeliyle güncelledi. 6-inç boyutunda E-Ink Pearl V220  dokunmatik ekrana sahip olan cihazda 2GB yerleşik bellek ve kablosuz internet erişimi için WiFi desteği sunuluyor.
EPUB, PDF ve TXT dosya formatlarıyla uyumlu olan yeni kitap okuyucusu, aynı zamanda 12 adet ön yüklü sözlüğe de sahip. Amerika ve Kanada için halk kütüphanesine hızlı erişim desteği de sunan cihaz WiFi açık üç hafta, WiFi kapalı 1 ay pil ömrü sunuyor. Ekim ayında satışa sunulacak Reader WiFi (model PRS-T1) için istenen fiyat ise 149$. 
Sony'den yeni elektronik kitap okuyucusu; Reader WiFi (model PRS-T1)
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Patria o Muerte 7 yıl
amiral gemisi mübarek :)) ürün türkiyeye ne zaman gelir ?
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baybahadir 7 yıl
Konuyu hortlatmak gibi oluyor ama bu ürünü Türkiye'den nereden bulabilirim.
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Cognomentum 7 yıl baybahadir
baybahadir

Konuyu hortlatmak gibi oluyor ama bu ürünü Türkiye'den nereden bulabilirim.

Up.
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St Batuhan 8 yıl
Aynen, Arc'ıma baktım bir de buna baktım, aaa görüntüsü büyümüş len bunun dedim :))
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omerhakanbilici 8 yıl
sanki bir xperia :)
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MxFxOx 8 yıl
kalemide olsa güzel olurdu. böyle bir cihazla not tutmak isterdim fiyatı uygun
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