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Sony'nin Kişisel Üç Boyutlu gözlüğünü inceledik

7 yıl
171,8b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony'nin IFA 2011 Fuarı'nda sergilediği en dikkat çekici ürünlerden biri de "Personal 3D Viewer" olarak isimlendirdiği üç boyutlu görüntüleyicisi oldu. İki adet OLED ekrana sahip olan ve 155-inç televizyon deneyimi yaşatan üç boyutlu gözlük aynı zamanda çevresel ses desteği ile gelişmiş çoklu ortam ve oyun deneyimi vaad ediyor.
Sony'nin yepyeni bir görsel deneyim vaad eden 3D Görüntüleyicisini denedik, işte izlenimlerimiz. 
 

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quzman 7 yıl en beğenilen
Erdi Özüağ bir gün bir röportajda heyecandan yığılıp kalacak diye korkuyorum :)
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alito 7 yıl
SONY bence çok doğru bir yolda ilerliyor. Bu gözlük ilerleyen yıllarda, görüntü teknolojilerinin bir sonraki adımını oluşturabilir.
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römercan 7 yıl
Buna birde jiroskop ekliyip kablosuz yapsalar kendi dünyamızı yaşarız heralde :)
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ulwi 7 yıl
3. Generasyondan almakta fayda var , ilk iki her zaman epey eksikle gelir.
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rooftop 7 yıl
editorunuzun daha once taktigi mavi gozlugun de incelemesini bekliyoruz
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Percipience 7 yıl
panelci

Dostum zaten kimse korelilerin en kaliteli üretim metotlarına,yada en iyi argeye sahip olduklarını idaa etmiyorki,yada en azından ben görmedim.sharp,sony,Toshiba pioneer,Panasonic hala kullandığımız onlarca teknolojinin lisans sahipleri.samsung,Lg ise palavra pazarlama ve ucuz üretimle lider konumda.sanırım bu japonlarin hatası korelileri parça ürettirmek oldu:)evine 32 inç Lg panel alanın Prof olduğu ülkemizde Sony,Tosh,sharp standart kullanıcılar tarafından hala diplerde görülmeye devam ediyor.perakendecilerde;ucuz mal yüksek marj,kalite 2. Planda dedikleri için hem satanı,hemde alanı memnun eden kazanıyor..


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BSC Misafiri 7 yıl
O gözlük bilgisayar yerini bile alabilir klavye mause takılır bıraz daha buyuk olur gozluk tmmm ınsanlık ıcın buyuk bı adım olur dusunsenız ya mw3 u o gozlukle oynuyoruz varyy be :D
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Percipience 7 yıl
Yeni Sony 4K Blu-ray Player ile 4 kat daha fazla Full HD çözünürlük. Sony BDP-S790 kendi serisinin en üst modeli. Mevcut HD TV'lerden 4 kat daha fazla çözünürlük sunuyor.
4096 x 2160 piksellik ultra yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak, bize eşşiz bir sinema keyfi sunacak gibi görünüyor. Ben daha derin, daha detaylı, daha canlı görüntüden keyif alıyorum. S sersinin bir kaç modelini kullandım. 2007 yılından bugüne kadar 5-6 model değiştirdim. Özelliklerine bakılırsa çok daha iyi görüntü kalitesi alacağım. Ayrıca önümüzdeki 2 yıl içinde raflarda Sony Kristal TV yi görmeyi bekliyorum.

[image]local://upfiles/1163680/1DF803F6CFC647A993326269DC38F240.jpg[/image]

Özelliklerinden bazıları..

Full HD ve 3D ile dahili Wi-Fi®, PC akışı, Skype™, Dijital Sinema 4K, HDMI® x 2

Sony nin 2011 geliri 86 milyar dolar.
Sony pictures (Cloudy With A Chance Of Meatballs) için 100 milyon dolar ayırdı. 1.5 milyar dolardan fazla kazandı. Sony Cinealta F35 film kamerası 250.000 USD ye yıllarca satıldı. 2006 yılında üretilen Sony SRX-R220 4K projeksiyonda 363.000 TL civarı Binlerce profesyonel ürünü var şimdi yazmak zaman alır.

Sony nin batacağını sananlar ve üzelenler için yazıyorum. yeni Sony Kristal TV ile Daha düşük enerji, daha uygun fiyat ve daha yüksek kalite.
Yeni Sony Kristal LED Ekran, her bir Kırmızı-Yeşil-Mavi (RGB) renk kodu için piksel sayısına eşit (Full HD için yaklaşık 6 milyon LED) sayıda ultra küçük LED ışığın, Sony'nin özel yöntemlerinden yararlanılarak bir araya getirildiği kendinden ışıklı bir ekran. RGB LED ışık kaynağının doğrudan ekranın önüne takılmAsı ışık kullanım etkinliğini önemli ölçüde iyileştiriyor. Bunun sonucunda ise, mevcut LCD ve plazma ekranlara kıyasla, düşük enerji tüketimi ile, çarpıcı derece yüksek kontrasta sahip görüntüler (hem aydınlık hem de karanlık ortamlarda), daha geniş renk gamı, iyi video görüntü tepki süresi ve daha geniş izleme açıları elde ediliyor. Ayrıca, ekranın yapısından ötürü, Kristal LED ekran aynı zamanda büyük ekranlar için de ideal bir çözüm sunuyor.
Mevcut LCD ekranlara kıyasla, CES'te sergilenen 55 inç'lik prototip aydınlık ortamda yaklaşık 3,5 kat daha yüksek kontrasta, 1,4 kat daha geniş renk gamına ve yaklaşık 10 kat daha hızlı video görüntü tepki süresine de (tüm değerlerde mevcut Sony modelleri baz alınmıştır) sahip. Sony, Kristal LED Ekranı için profesyonelden tüketici kullanımına kadar değişen, geniş ölçekte bir dizi uygulama öngörüyor.

Haber
chip.com.tr/...

Şimdi Sony hakkında yanlış bilgi verenlere cevap vermem gerekiyor.





Sony'nin 4K Profesyonel 54.000 avroluk LCD monitörüyle LG nin henüz satılmadığı için fiyatı bile belli olmayan OLED TV sini karşılaştırmak bana biraz abest geldi.
Şimdi Sony hakkında yanlış bilgi verenlere cevap vermem gerekiyor.

Sony 4K monitör 52.400 Euro TR fiyatı 244.000 TL civarı kullanacak kişi 100 bin avroyu birarada görmemiş kişi değil. Parası olan alıyor.

Sony, Panavision, Arri ve RED in 4K kamerası var. Bu kameralarla dünyanın en büyük bütçeli filmleri çekiliyor. Ayrıca Sony SRML560 TV değil profesyonel 4K LCD monitör film sektörü için üretilmiş. LG ve Samsung anlamadığı bir konudur.

Sony Columbia Pictures film çekiyor kendi teknolojisi olan Blu-ray e aktarıyor, Sony sayesinde bugün Blu-ray Disc var sizler internetten 7GB indirip izliyorsunuz. Dünyanın en büyük film ve elektronik şirketleri bir standard olarak yıllar önce kabul etti. Sony TV sayesinde ayakta durmuyor. Sony profesyonel görüntü sistemleri, profesyonel ses sistemleri, stüdyo ekipmanları ve profesyonel yazılım üretiyor. Bu adamların işi bu, sadece bir panel üreticisi değil.

Live Production Control Software Package Sadece
$175,000.00 US TR de 620.000 TL civarı alınabilir.
pro.sony.com/...


Tamam Sony hakkında hiç bir şey bilmeden yazıyorsunuz anladım ama bilgisizliğini bir kaç kelime oyunu ve kabalıkla gösterenleri anlamıyorum. LG de Samsungda profesyonel ses ve görüntü dünyasının kapılarından hiç girememiş firmalar. Film sektörü onlara Amerika kadar uzak.

Ne görüntüden anlarlar ne sesden. Adam gibi bir profesyonel kamera ve ses sistemleri yapamamış korea kökenli firmalar ucuz LCD panel yapıp başka firmaların üretiği teknolojileri kullanarak LCD TV ve fotoğraf makineleri yapıp satıyorlar diye dünyanın en iyileri mi oldular? Türkiyede en çok satan Murat, şahin ve doğan çok sattığı için mi iyiler? Yoksa ucuz olduğu için mi tercih edildiler.

Parasınzı yoksa ucuz arıyorsanız veya ses ve görüntüden anlamıyorsanız Samsung ve LG alın bende tavsiye ederim. 2.000 TL ye Samsung var 5.000TL ye olan Samsung bence çok daha iyidir.
52.400 avroluk Profesyonel Sony monitörle 2.000 TL lik LG televizyonu aynı sanmak

Sony F65 profesyonel 4K kamera Sadece MSRP: $108 500.00
TR de 388.000 TL ye alabilirsiniz. Belki 3-5 bin farkeder.
bandpro.com/...

Sony SRML560 Bu profesyonel LCD monitor
TRIMASTER 56" QFhd LCD Video monitor 52.400 Euro 224.000 TL civarı alabilirsiniz.
Çeşitli Ekran Modları ◦4K/QFhd mode (4096 x 2160 ve 3840 x 2160)

pro.sony.eu/...

Sony'nin HIEND ev kullanıcıları için üretiği ses sistemleri ve teknolojilerinden bir örnek;
Sadece SONY SS-M9ED i £9999.95 TR de 49.000 TL civarı alabilirsiniz.

avland.co.uk/...

Tekrar yazıyorum Samsung ve LG tarihi boyunca profesyonel bir kamera monitör ve stüdyo ekipmanı üretemedi. Film ve müzik sektörü için tek taş bile koymamış firmalar. Aslında üzülerek söylüyorum bugüne kadar sattıkları bildiğimiz LCD panel başka teknolojileri yok. Ucuz LCD TV yaparlar ve çok satarlar. Ya parası az olan yada anlamayan alır. Sony ve diğer pahalıya satan markaların ürünlerini alamıyorsanız pahalı geliyorsa almayın. Pahalı olan ürünlerin kalitesiz olduğuna ve ucuzu kadar iyi olabileceğine inanmanızı sağlayan sanırım parasızlık.

Sony BVM-E250 Buda profesyonel OLED monitor Sony 2006 yılında OLED ekran üretmeye başladı. Hala üretiyor. Satılan ürünlerini yazıyorum. Satışa çıkacak olanları değil.
Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.
Resolution - up to 1920 x 1080 (full HD)
Super Top Emission OLED Display Panel

bhphotovideo.com/...


Bunlar Sony'nin Quad Layer Professional Disc
Video Kaydedicileri

XDSPD2000 $40,000.00 TR de 144.000 TL civarı alınabilir.
Farklı model ve fiyatlarını görebilirsiniz.
Advanced Professional Media Station with Dual SxS Card Slots and Quad Layer Professional Disc
pro.sony.com/...


Sony FULL HD 1080p HDW-F900 ün üretim yılı 1997

Sony 2005 yılında 4K profesyonel SRX-R210 üretti.

Sony 2006 yılında 4K profesyonel SRX-220 Kampanya fiyatı 360.000 TL
istanbulbilisim.com.tr/...

LG ve Samsung daha 50 fırın ekmek yemesi lazım.
Ben Sony satıcısı değilim, firma hakkında bilgi paylaşımında bulunuyorum.
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Cengiz Elektronik 7 yıl
Cok lazimdi saolun.
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DH Misafiri 7 yıl
bu gözlüğü nerden bulabiliriz acaba nasıl temin ederiz..?
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phantom_coal 7 yıl
super alet.
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TamamSakinim 7 yıl
Televizyonların işi btti desenize
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Percipience 7 yıl
It's a Sony

yükleyemediğim için link vermek zorunda kaldım.


youtube.com/...
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gfbekir 7 yıl
sony sony sony
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rylai2113 7 yıl
şimdi mesele ne aslında erdinç bey kaan bey mesut bey bunlar asıl mesele adamlardaki belki samimiyet aşırı derecede belki bizim yakın dostlarımızla ilişkilerimiz gibi . ama bu bsc ve dh olayını o denli profosyonelce daim ettiriyorlarki her röpörtajlarında sanki sadece röpörtajdan röpörtaja bir araya gerlebilen uzman televizyoncular gibi ama aslına baktıgımızda bu insanlar pc konusunda teknoloji konusunda bilgi deneyim sahibi insanlar ama oluşturdukları bu internet siteleri ile yaptıkları süper ticari hareketleri taktire şayan donanım haberin acaba aylık geliri bcs nin aylık geliri nedir. biz kalkıp yok google ı bulan öğrencilermiş çok zenginler youtube yi yapanlar böyleymiş filan derken bence ülkemizdeki bu muhteşem potansiyelleri göz ardı etmemememiz lazım dh ve bsc ekibini isis i yürekten kutluyorum. başarılarınızın devamını diliyorum
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DH Misafiri 7 yıl
İpad2 de izlemek için ne önerirsiniz?
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