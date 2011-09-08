Sony'nin Kişisel Üç Boyutlu gözlüğünü inceledik

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony'nin IFA 2011 Fuarı'nda sergilediği en dikkat çekici ürünlerden biri de "Personal 3D Viewer" olarak isimlendirdiği üç boyutlu görüntüleyicisi oldu. İki adet OLED ekrana sahip olan ve 155-inç televizyon deneyimi yaşatan üç boyutlu gözlük aynı zamanda çevresel ses desteği ile gelişmiş çoklu ortam ve oyun deneyimi vaad ediyor.

Sony'nin yepyeni bir görsel deneyim vaad eden 3D Görüntüleyicisini denedik, işte izlenimlerimiz.