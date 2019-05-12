Sosyal girişim Givin ile 2 yılda 350.000TL bağış yapıldı

Türk yazılım sektöründe örnek girişimleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz Givin ekibi, 2 yılda sosyal yardım kuruluşları için 350000TL'lik bağış topladı. Girişimin arkasında yatan hikaye

Bir sosyal girişim olan Givin ile işinize yaramayan atıl ürünler, ihtiyacı olanların eğitim ve sağlık harcamaları için birer katkıya dönüşebilirler.

Sosyal yardım kuruluşlarına 2 yılda 350000TL'lik bağış aktaran Givin uygulamasının arkasındaki hikaye bu videoda.