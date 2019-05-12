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Sosyal girişim Givin ile 2 yılda 350.000TL bağış yapıldı

3 hf.
2,9b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türk yazılım sektöründe örnek girişimleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz Givin ekibi, 2 yılda sosyal yardım kuruluşları için 350000TL'lik bağış topladı. Girişimin arkasında yatan hikaye
Bir sosyal girişim olan Givin ile işinize yaramayan atıl ürünler, ihtiyacı olanların eğitim ve sağlık harcamaları için birer katkıya dönüşebilirler.
Sosyal yardım kuruluşlarına 2 yılda 350000TL'lik bağış aktaran Givin uygulamasının arkasındaki hikaye bu videoda.

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DH Misafiri 3 hf.
bu konuyu keşke yukarda tutsanız kimse görmemiş
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DH Misafiri 3 hf.
çok iyi güzel düşünülmüş herkese teşekkürler elde kalmış eşyaları ölücülere satana kadar burdan satarız sevap kazanırız belki .tabi bu platformda umarım denetleniyordur.bu oluşumlardan kimsenin haberi yok bence yayalım bari
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al-ozaria 3 hf.
Lösev gibi vakıfların, adlarının, ciddi olmayan kurumlarla beraber anılmasına izin vermeyeceğini dahası Donanımhaber'inde ciddiyetten yoksun kuruluşlara taşeronluk yapmayacağını düşünenlerdenim. Doğal olarak bu oluşumu, hayata geçirenleri ve platformuna taşıdığından dolayı Donanımhaber ve Mesut Çevik'i tebrik ederim. Ayrıca bu konulara yazan arkadaşları yorumlarında hassasiyete davet ediyorum.
Eknot: Kanserli çocuklara umut vakfı gibi Lösev'in de tez zamanda listenize girmesi temennisi ile.
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esradurmaz 3 hf. yeni yorumcu
Çok iyi bir miktar toplanmış.
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dodofran 3 hf.
reis sallasaydınız pace mace bir şeyler 2 günde toplardınız bu parayı zaten 2 yıl ne
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smart1978 3 hf.
Anlik ifadeler durumlar ve sonuclar cizgisini koruyabilecek mi ? Bagimsiz denetleme mekanizlamalari var midir ?
Bagis, yardim kismi icin : Sefaflik ve denetlenebilirlik ustelik her an vs bunlar olmadigi surece " sahsen " :/
Insanlarin duygulari ile ticareti birlestirmek ozellikle Turkiye gibi bir ulkede sahsen :/ ...
Gecmisten gunumuze nice turlu turlu yapilar kiliflar gorduk. Ozellikle bildirimi hesap sorulabilirligi olmayan olusumlarda suistimallere aciktir.
Turkiye'de bir sekilde toplasip bir konsepte yardim ister kisi olsun ister rastgele olsun ister belli sartlardaki insanlara yardim diye olsun hepsinde suistimaller vardir.
Oktar BABUNA da gorduk ... Deniz Feneri eV Almanya da gorduk. Ihlas ta gorduk. Ciftlikler de gorduk ... Diger turleri de var hic bahsetmiyorum konu dusu gibi ( Jet FADIL icraatleri, Raelyan Tarikatleri, Adnan Oktar olusumu, Cemaatler, Tarikatler, VAKIFLAR ) ...
Boyle bir gecmis ve mevcut ortamlarda istisna cikabilir mi ?
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