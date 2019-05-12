Sosyal girişim Givin ile 2 yılda 350.000TL bağış yapıldı

Genel Yayın Yönetmeni
Türk yazılım sektöründe örnek girişimleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz Givin ekibi, 2 yılda sosyal yardım kuruluşları için 350000TL'lik bağış topladı. Girişimin arkasında yatan hikaye
Bir sosyal girişim olan Givin ile işinize yaramayan atıl ürünler, ihtiyacı olanların eğitim ve sağlık harcamaları için birer katkıya dönüşebilirler.
Sosyal yardım kuruluşlarına 2 yılda 350000TL'lik bağış aktaran Givin uygulamasının arkasındaki hikaye bu videoda.
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Eknot: Kanserli çocuklara umut vakfı gibi Lösev'in de tez zamanda listenize girmesi temennisi ile.
Bagis, yardim kismi icin : Sefaflik ve denetlenebilirlik ustelik her an vs bunlar olmadigi surece " sahsen " :/
Insanlarin duygulari ile ticareti birlestirmek ozellikle Turkiye gibi bir ulkede sahsen :/ ...
Gecmisten gunumuze nice turlu turlu yapilar kiliflar gorduk. Ozellikle bildirimi hesap sorulabilirligi olmayan olusumlarda suistimallere aciktir.
Turkiye'de bir sekilde toplasip bir konsepte yardim ister kisi olsun ister rastgele olsun ister belli sartlardaki insanlara yardim diye olsun hepsinde suistimaller vardir.
Oktar BABUNA da gorduk ... Deniz Feneri eV Almanya da gorduk. Ihlas ta gorduk. Ciftlikler de gorduk ... Diger turleri de var hic bahsetmiyorum konu dusu gibi ( Jet FADIL icraatleri, Raelyan Tarikatleri, Adnan Oktar olusumu, Cemaatler, Tarikatler, VAKIFLAR ) ...
Boyle bir gecmis ve mevcut ortamlarda istisna cikabilir mi ?