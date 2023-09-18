Kim Nerede? 123 “iPhone 15 serisi hayal kırıklığı oldu” 121 iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik 116 Tesla, otomobil üretiminde sessiz bir devrim gerçekleştiriyor
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    Karşınızda iOS 17! iPhone'un yeni işletim sisteminde neler var?

    Her sene en çok konuşulan etkinliklerden biri olmayı başaran Apple'ın yeni iPhone'u tanıttığı etkinliğin ardından işletim sistemiyle ilgili beklenen zaman geldi. İşte iOS 17'nin öne çıkan özellikleri

    Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Apple 12 Eylül Etkinliği sonrasında her yıl olduğu gibi yeni iOS işletim sistemi etkinliği takiben indirilmeye açıldı. Siz de eğer iPhone SE 2.nesil ve yenisi, iPhone XR ve XS serisi, iPhone 11, 12, 13 ve 14 serilerindeki modellerden birine sahipseniz iOS 17 ile hangi yeni ve önemli özelliklerin geldiğini, nasıl kullanılabileceğini Özgür Bilge'nin Donanım Haber için hazırladığı bu videoda bulabilirsiniz. Apple ekosistemi üzerine en iyi içerik üreticilerinden biri olan Özgür Bilge, bundan böyle özel içerikleriyle Donanım Haber'de de yer alacak. Almanya'da yaşayan yerli içerik üreticimiz Özgür Bilge'ye hoş geldin diyor ve yeniden konumuza dönüyoruz.

    iOS 17'de sırasıyla dikkat çekici yeni özellikler arasında Facetime görüşmelerinde kullanılan portre modunın kişisel ve iş amaçlı kullanıma açılması, rehberde poster görünümü, yeni yetenekler kazanan AirDrop, Carplay, iMessage, Siri ve Safari, şarj edilirken yatay modda iPhone ekranında daha fazla bilgi yansıtan bekleme modu ve çocukları yetişkin içeriklerden korumak için Hassas İçerik Uyarısı gibi birçok konuda farklılık ve yenilik yer alıyor. Bu ve daha fazla bilgi için takipte kalın.
     

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