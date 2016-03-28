Soyadları yüzünden online dünyada perişan olan insanlar

Bazı insanlar gerçekten de ilgi çekici soyadlara sahipler. Bu nedenle soyadını değiştiren insanlara da rastladığımız oluyor. Peki soyadınız yüzünden online dünyada perişan olabileceğinizi düşündünüz mü? Belki Türkiye'de böyle bir sorunla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek değil. Sanırım en fazla soyadınızı yanlış okur veya yazarlar. Kişisel olarak böyle sorunlarla sık sık karşılaştım.

İngiliz kökenli soyada sahip bazı kişiler ise online dünyada büyük sorunlarla karşılaşıyorlar. Örneğin Jennifer Null adlı kadın evlenmeden önce eşi tarafından soyadı yüzünden büyük sorunlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılmış. Null soyadı İngilizce'de "sıfır" "boş" "geçersiz" gibi anlamlara geliyor. Programcılar da bu sözcüğü kod yazarken "boş" anlamında kullanıyorlar. Bu yüzden Jennifer Null uçak bileti alırken, hastane kaydı veya vergi öderken ciddi sorunlarla karşılaşıyormuş.

Jennifer sistemde soyadını girmesi gereken yere "Null" yazdığında sistem lütfen soyadınızı giriniz diye uyarı veriyor. Yani "Null"u boş anlamında görüyor. Jennifer Null bu yüzden online olarak çoğu işini yapamadığından şikayetçi ve eski moda yöntemlerle işini halletmeye çalışıyormuş.

Tabi soyadı konusunda sıkıntı yaşayan başka insanlar da var. Örneğin Janice Keihanaikukauakahihulihe'ekahaunaele (Hawaii yerlisi soyadı) kimlik kartlarına istediğimiz kadar uzun soyadı yazabilmemize izin verilmesi gerektiğini düşünüyor. Neyse ki ABD hükümeti en azından sanal alemde bu konudaki sorunları çözebilmek için önemli adımlar atmış.

Bilgisayar programcısı olan Patrick McKenzie sistemlerin uç noktadaki olaylar için çoğu zaman test edilmediğini söylüyor, ama bu konudaki şikayetlerin artması üzerine sorunların çözümü harekete geçildiğini de vurguluyor. Aranızda bu konuda sıkıntı yaşayan var mı?

http://www.bbc.com/future/story/20160325-the-names-that-break-computer-systems