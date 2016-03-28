Soyadları yüzünden online dünyada perişan olan insanlar

Haber Editörü
Bazı insanlar gerçekten de ilgi çekici soyadlara sahipler. Bu nedenle soyadını değiştiren insanlara da rastladığımız oluyor. Peki soyadınız yüzünden online dünyada perişan olabileceğinizi düşündünüz mü? Belki Türkiye'de böyle bir sorunla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek değil. Sanırım en fazla soyadınızı yanlış okur veya yazarlar. Kişisel olarak böyle sorunlarla sık sık karşılaştım.
İngiliz kökenli soyada sahip bazı kişiler ise online dünyada büyük sorunlarla karşılaşıyorlar. Örneğin Jennifer Null adlı kadın evlenmeden önce eşi tarafından soyadı yüzünden büyük sorunlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılmış. Null soyadı İngilizce'de "sıfır" "boş" "geçersiz" gibi anlamlara geliyor. Programcılar da bu sözcüğü kod yazarken "boş" anlamında kullanıyorlar. Bu yüzden Jennifer Null uçak bileti alırken, hastane kaydı veya vergi öderken ciddi sorunlarla karşılaşıyormuş.
Jennifer sistemde soyadını girmesi gereken yere "Null" yazdığında sistem lütfen soyadınızı giriniz diye uyarı veriyor. Yani "Null"u boş anlamında görüyor. Jennifer Null bu yüzden online olarak çoğu işini yapamadığından şikayetçi ve eski moda yöntemlerle işini halletmeye çalışıyormuş.
Tabi soyadı konusunda sıkıntı yaşayan başka insanlar da var. Örneğin Janice Keihanaikukauakahihulihe'ekahaunaele (Hawaii yerlisi soyadı) kimlik kartlarına istediğimiz kadar uzun soyadı yazabilmemize izin verilmesi gerektiğini düşünüyor. Neyse ki ABD hükümeti en azından sanal alemde bu konudaki sorunları çözebilmek için önemli adımlar atmış.
Bilgisayar programcısı olan Patrick McKenzie sistemlerin uç noktadaki olaylar için çoğu zaman test edilmediğini söylüyor, ama bu konudaki şikayetlerin artması üzerine sorunların çözümü harekete geçildiğini de vurguluyor. Aranızda bu konuda sıkıntı yaşayan var mı?
http://www.bbc.com/future/story/20160325-the-names-that-break-computer-systems Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Örnek: Kaya, can, Ahmet, Mehmet, Abdullah, Hasan, Kenan, falan, filan
Telefon pazarlamacılarını hayata küstürür. Soyadınızı anlayamadım bir kodlarmısınız dese yarım saat.
Ünlü birisi olsa, öldüğünde ismini sokağa verelim deseler, tabela sokağı kapatır.
Futbolcu olsa, soyadını sadece sırta yazamaz 360 döndürmeleri gerekirdi.
Sunucu olsa eski 4:3 tüplü televizyonlara ismi sığmazdı. Günümüz 16:9 widescreenler ancak.
Kredi başvurusu onaylansa, gösterilen yüz yere ismini yazıp imzasını atana kadar kredi oranları değişirdi.
Sırf soyadı yüzünden evlenecek kız bile zor bulur. Kız kendi soyadımı kullanacağım dese daha beter, sonuçta ikisi birden yazılıyor. Bi de kendisi gibi soyadına sahip bir memleketlisi olsa kızın hayatının yarısı soyadıyla uğraşmakla geçerdi.
uydurma filan değil. xml parser larda bu hata ile karşılaşılabiliyor. Programcıların çoğu hazır tool lar kullandığı için böyle durumlarda eli kolu bağlı oluyor.
tabiki programcıların hatası ama bu hata bazen genel oluyor ve bazı programcıların eli kolu bağlı oluyor. mesela manegment studio bir tabloyu değiştirmek için açtığında eğer null yazarsan onu string algılamıyor. direk null yapıp geçiyor. aynı durum hazır web çatılarında da karşılaşılabiliyor. hazır çatı kullanan bir programcının eli kolu bağlı kalıyor.
stackoverflow.com/...
[separator]
Allah belanı versin bune lan.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4335 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
soyadı, soyadı giriş sorunu ve