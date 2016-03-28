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Soyadları yüzünden online dünyada perişan olan insanlar

Soyadınız yüzünden online dünyada perişan olabileceğinizi düşündünüz mü? Hayır, burada soyadınıza gülen veya garip bulan insanlardan değil, bilgisayarlardan bahsediyoruz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
1
27
Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Soyadları yüzünden online dünyada perişan olan insanlar
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Bazı insanlar gerçekten de ilgi çekici soyadlara sahipler. Bu nedenle soyadını değiştiren insanlara da rastladığımız oluyor. Peki soyadınız yüzünden online dünyada perişan olabileceğinizi düşündünüz mü? Belki Türkiye'de böyle bir sorunla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek değil. Sanırım en fazla soyadınızı yanlış okur veya yazarlar. Kişisel olarak böyle sorunlarla sık sık karşılaştım.
İngiliz kökenli soyada sahip bazı kişiler ise online dünyada büyük sorunlarla karşılaşıyorlar. Örneğin Jennifer Null adlı kadın evlenmeden önce eşi tarafından soyadı yüzünden büyük sorunlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılmış. Null soyadı İngilizce'de "sıfır" "boş" "geçersiz" gibi anlamlara geliyor. Programcılar da bu sözcüğü kod yazarken "boş" anlamında kullanıyorlar. Bu yüzden Jennifer Null uçak bileti alırken, hastane kaydı veya vergi öderken ciddi sorunlarla karşılaşıyormuş.
Jennifer sistemde soyadını girmesi gereken yere "Null" yazdığında sistem lütfen soyadınızı giriniz diye uyarı veriyor. Yani "Null"u boş anlamında görüyor. Jennifer Null bu yüzden online olarak çoğu işini yapamadığından şikayetçi ve eski moda yöntemlerle işini halletmeye çalışıyormuş.
Tabi soyadı konusunda sıkıntı yaşayan başka insanlar da var. Örneğin Janice Keihanaikukauakahihulihe'ekahaunaele (Hawaii yerlisi soyadı) kimlik kartlarına istediğimiz kadar uzun soyadı yazabilmemize izin verilmesi gerektiğini düşünüyor. Neyse ki ABD hükümeti en azından sanal alemde bu konudaki sorunları çözebilmek için önemli adımlar atmış.
Bilgisayar programcısı olan Patrick McKenzie sistemlerin uç noktadaki olaylar için çoğu zaman test edilmediğini söylüyor, ama bu konudaki şikayetlerin artması üzerine sorunların çözümü harekete geçildiğini de vurguluyor. Aranızda bu konuda sıkıntı yaşayan var mı?

http://www.bbc.com/future/story/20160325-the-names-that-break-computer-systems Yorum Yaz
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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Keihanaikukauakahihulihe'ekahaunaele hawaide random gülmek böyle heralde
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OverClocK1ng 3 yıl
İsmim yüzünden İnternet'in ilk zamanlarında alışverişlerimde sürekli sıkıntı olmuştu. Tuluğ Yazıyorum. Ğ harfini kabul etmiyor. Tulug yazıyorum. Kredi kartında yazan isimle aynı değil, tutmuyor diyor. Hay lanet. Bir sürü insan ismimi söyleyemiyor. Askerde bir çocuk bana Tony diyordu. Adımı söyleyemiyor diye. Tuli diyenler dolu. En iyi ihtimalle Tuğrul diyorlar. İsmimi yazdırırken Tuluğ deyince adam yazarken Tluuğ yazıyor. Daha neler neler. 35 yıllık çocukluk arkadaşlarım bana, yalanım varsa namerdim ki o kadar yıldır Tuğlu diyor...
İsmim yüzünden İnternet'in ilk zamanlarında alışverişlerimde sürekli sıkıntı olmuştu. Tuluğ Yazıyorum. Ğ harfini kabul etmiyor. Tulug yazıyorum. Kredi kartında...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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nihoo383 3 yıl
Sanki nufüs memuru klavyenin tuşlarına random basmış gibi. O ne biçim soyadı :D
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infom@n 3 yıl
Siz siz olun çocuğunuza İngilizce alfabeyle uyumlu isim koyun.
Örnek: Kaya, can, Ahmet, Mehmet, Abdullah, Hasan, Kenan, falan, filan
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Mianfei 3 yıl
Haber?
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Spiderhip 3 yıl
Sınavlarda ismini yazana kadar sınav biter be.
Telefon pazarlamacılarını hayata küstürür. Soyadınızı anlayamadım bir kodlarmısınız dese yarım saat.
Ünlü birisi olsa, öldüğünde ismini sokağa verelim deseler, tabela sokağı kapatır.
Futbolcu olsa, soyadını sadece sırta yazamaz 360 döndürmeleri gerekirdi.
Sunucu olsa eski 4:3 tüplü televizyonlara ismi sığmazdı. Günümüz 16:9 widescreenler ancak.
Kredi başvurusu onaylansa, gösterilen yüz yere ismini yazıp imzasını atana kadar kredi oranları değişirdi.
Sırf soyadı yüzünden evlenecek kız bile zor bulur. Kız kendi soyadımı kullanacağım dese daha beter, sonuçta ikisi birden yazılıyor. Bi de kendisi gibi soyadına sahip bir memleketlisi olsa kızın hayatının yarısı soyadıyla uğraşmakla geçerdi.
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FatihAsl 3 yıl
Virinom
SentnieLİngiliz kadın işi zor bilgisayar müh okuyan biri olarak şimdiye kadar gördüğüm her dilde null özel kelimedir ve boş bile değil yok anlamında kullanılır(hafızadan(ram) kazanmak için) Ancak tabiki bunu düzeltmek kolay kadının yaşadığı problem php form validation problemlerinden biri uçak bileti alırken ad bölümündeki input alanında string karakterlerde null exception olarak çıkarılabilir ama hangi şirket uğraşır bunu yapar bilemem.
Sadece null kelimesinden oluşan stringler neredeyse tüm dillerde kabul edilmektedir. İşin içine string girdiği zaman ascii tablosunda karşılığı olan karakterlerden oluşması yeterli tüm dillerde. Bence biraz uydurma olmuş işin o kısmı.

uydurma filan değil. xml parser larda bu hata ile karşılaşılabiliyor. Programcıların çoğu hazır tool lar kullandığı için böyle durumlarda eli kolu bağlı oluyor.
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FatihAsl 3 yıl
Umutcan
Programcıların hatası tamamen, girilen metni direkt olarak String tipi olarak kabul etmiyor ki demek ki oradaki Null u değer olarak alabiliyor. Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele ismindeki karakteri de (escape yapılmadıysa) sql sorgularında sorun çıkarabilir. Karakter uzunluğu zaten malum. Çok temel hatalar. Amerika gibi çok kültürlü ve dünyadaki hemen her ırktan insanın olduğu yerde 100 karakterli soyadını bile düşünmeleri lazım. Konuşulan dil çeşitliliği muazzam. Aklıma şu geldi: en.wikipedia.org/...

tabiki programcıların hatası ama bu hata bazen genel oluyor ve bazı programcıların eli kolu bağlı oluyor. mesela manegment studio bir tabloyu değiştirmek için açtığında eğer null yazarsan onu string algılamıyor. direk null yapıp geçiyor. aynı durum hazır web çatılarında da karşılaşılabiliyor. hazır çatı kullanan bir programcının eli kolu bağlı kalıyor.
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your_rock 3 yıl
Virinom
Orijinalden alıntı: SentnieLİngiliz kadın işi zor bilgisayar müh okuyan biri olarak şimdiye kadar gördüğüm her dilde null özel kelimedir ve boş bile değil yok anlamında kullanılır(hafızadan(ram) kazanmak için) Ancak tabiki bunu düzeltmek kolay kadının yaşadığı problem php form validation problemlerinden biri uçak bileti alırken ad bölümündeki input alanında string karakterlerde null exception olarak çıkarılabilir ama hangi şirket uğraşır bunu yapar bilemem.
Sadece null kelimesinden oluşan stringler neredeyse tüm dillerde kabul edilmektedir. İşin içine string girdiği zaman ascii tablosunda karşılığı olan karakterlerden oluşması yeterli tüm dillerde. Bence biraz uydurma olmuş işin o kısmı.

stackoverflow.com/...
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burakcoskunofficial 3 yıl
Roket atar....
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aycibin 3 yıl
"şenayakay" artık siz uygun gördüğünüz gibi okuyun
bir baba kızına neden böyle bir isim koyar yahu
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OverClocK1ng 3 yıl
İsmim yüzünden İnternet'in ilk zamanlarında alışverişlerimde sürekli sıkıntı olmuştu. Tuluğ Yazıyorum. Ğ harfini kabul etmiyor. Tulug yazıyorum. Kredi kartında yazan isimle aynı değil, tutmuyor diyor. Hay lanet. Bir sürü insan ismimi söyleyemiyor. Askerde bir çocuk bana Tony diyordu. Adımı söyleyemiyor diye. Tuli diyenler dolu. En iyi ihtimalle Tuğrul diyorlar. İsmimi yazdırırken Tuluğ deyince adam yazarken Tluuğ yazıyor. Daha neler neler. 35 yıllık çocukluk arkadaşlarım bana, yalanım varsa namerdim ki o kadar yıldır Tuğlu diyor...
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Be All My Sins Remembered 3 yıl OverClocK1ng
L harfi ince mi okunuyor?
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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Keihanaikukauakahihulihe'ekahaunaele hawaide random gülmek böyle heralde
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The Platypus 3 yıl 1BilimAdamı


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***Respect*** 3 yıl
Keihanaikukauakahihulihe'ekahaunaele
Allah belanı versin bune lan.
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