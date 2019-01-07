Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sphero Specdrum herhangi bir nesneyi müzik aletine dönüştürüyor

Eğitim sektörüne odaklanan Sphero müzik eğitimi ve kodlama konusunda yardımcı olacak Specdrum akıllı yüzük setini duyurdu. Sphero Specdrum özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
3,1b
1
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bluetooth kontrollü sevimli araçların geliştiricisi Sphero, geçtiğimiz yıl girdiği mali kriz sonrasında 45 kişiyi işten çıkarmış ve daha farklı alanlarda gelir aramaya başlamıştı. Eğitim alanına ağırlık veren firma yine geçen yıl Specdrum adında bir girişimi satın almıştı.

Sphero Specdrum özellikleri ve fiyatı

Specdrum girişimi renklerle müzik öğretmeyi amaçlayan aynı adlı akıllı yüzükleri ile adını duyurdu. Bu sette mobil cihazlara bağlı olan LED tabanlı yüzük değdiği herhangi bir nesnenin rengine göre atanmış ses, bass veya nota çalıyor.

Ayrıca Bkz. "Asus ZenBook S13 dünyanın en çerçevesiz ekranına sahip"

Uyumlu uygulamada yüzlerce farklı kombinasyon ile öğrencilerin renkleri takip etmeleri ve renklere göre müzikler yapmaları sağlanıyor. Bluetooth üzerinden MIDI cihazlara bağlanarak farklı sesler ekliyor veya çıktı alabiliyorsunuz. Kickstarter üzerinde Specdrum önemli bir başarı elde etmişti.

CES 2019 fuarında ise Sphero Specdrum adıyla firmanın güncellediği set tanıtıldı. Sphero Specdrum yine aynı mantık üzerinde ilerliyor ancak bu kez aksesuar olarak 8 tuşlu bir renk matı da mevcut. Bu matın yanına koyacağınız farklı renkteki nesneler ile büyük bir müzik aleti ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Kodlama konusunda da yardımcı olan Sphero Specdrum adet fiyatı 65$. İki adet alınca 99$ ediyor. Parmaklarınıza birden fazla yüzük de takabiliyorsunuz. İlginç ürün 15 Ocak tarihinde piyasada olacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/06/sphero-specdrums/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Çığır açan çalışma sonucu kanserin bağışıklık hücrelerini ele geçirmesi engellendi 4 ay Harley Davidson'un elektrikli motosikleti 30 bin dolara 177 km menzil sunacak 4 ay Savunma Sanayii Başkanı’ndan yerli hava savunma füzesi için 2022 hedefi 4 ay HTC Vive Pro Eye anlık göz takibi sunuyor 4 ay Kıvrılan televizyon | 10 saniyede kayboluyor 4 ay Işık tabanlı internet LiFiMax, 16 kişiye kadar bağlantı verebiliyor 4 ay 48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranına sahip ilk otomobil: Byton M-Btye SUV 4 ay Soundbrenner Core müzisyenler için akıllı saat 4 ay HP Omen 15 dünyanın ilk 240Hz ekranına sahip oyuncu bilgisayarı 4 ay Samsung’dan ayrılabilir çift ekranlı telefon patenti 4 ay ASUS ROG MATRIX ailesini RTX 2080 Tİ ile güncelledi 4 ay Kodak yeni anlık fotoğraf makinesini duyurdu 4 ay Project Athena ile dizüstünde yeni bir dönem başlıyor 4 ay Intel Lakefield mimarisi big.Little mantığını temel alıyor 4 ay Withings Move ECG akıllı saati çok daha uygun fiyata EKG ölçümü sunuyor 4 ay Asus’tan AMD yongalı TUF oyuncu dizüstü modelleri 4 ay Tamamen özelleştirilebilir klavye: Nemeio 4 ay HTC’nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos olacak 4 ay Alien: Isolation’ın devamı mı duyuruldu? [Güncellendi] 4 ay Razer Raptor oyuncu monitörü duyuruldu 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Sphero Specdrum herhangi bir nesneyi müzik aletine dönüştürüyor Sonraki 2si1 | Türk Telekom indirim yaptı Vodafone yeni fiyatları açıkladı 4 ay Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak 4 ay Heatworks'den süper hızlı su ısıtıcısı 4 ay Kraken’ eaçılan soruşturma sayısı 2018’de 3 katına çıktı 4 ay 640 beygirlik yeni Lamborghini Huracan EVO ortaya çıktı 4 ay İşitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler 4 ay OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi UFS 3.0 depolama ile gelebilir 4 ay Yeni Mercedes CLA tanıtım öncesi teaser videosuyla karşınızda 4 ay Honor 8A ve Honor 8A Pro geliyor 4 ay Mobil performans canavarı | Asus StudioBook S 4 ay Xiaomi ve TCL stratejik ortaklığa gidiyor 4 ay Elektronik ürünlerde dev indirime giden İstanbul Bilişim’den piyasaya göre ucuza alabileceğiniz 4 ev gereci 4 ay Çentikli ekranıyla LG Q9 resmiyet kazandı 4 ay Rekabet Kurulu'ndan Google’a soruşturma! 4 ay Bu da kızıl ötesi saç kurutma makinesi 4 ay Targus kablosuz şarj destekli sırt çantasını duyurdu 4 ay Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019 4 ay Zarif ve taşınabilir iş istasyonu Asus StudioBook S duyuruldu 4 ay Asus ZenBook S13 dünyanın en çerçevesiz ekranına sahip 4 ay NSA yakında tersine mühendislik aracı GHIDRA'yı yayınlayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim