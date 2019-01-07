Sphero Specdrum herhangi bir nesneyi müzik aletine dönüştürüyor

Bluetooth kontrollü sevimli araçların geliştiricisi Sphero, geçtiğimiz yıl girdiği mali kriz sonrasında 45 kişiyi işten çıkarmış ve daha farklı alanlarda gelir aramaya başlamıştı. Eğitim alanına ağırlık veren firma yine geçen yıl Specdrum adında bir girişimi satın almıştı.

Sphero Specdrum özellikleri ve fiyatı

Specdrum girişimi renklerle müzik öğretmeyi amaçlayan aynı adlı akıllı yüzükleri ile adını duyurdu. Bu sette mobil cihazlara bağlı olan LED tabanlı yüzük değdiği herhangi bir nesnenin rengine göre atanmış ses, bass veya nota çalıyor.

Ayrıca Bkz.

"Asus ZenBook S13 dünyanın en çerçevesiz ekranına sahip"

Uyumlu uygulamada yüzlerce farklı kombinasyon ile öğrencilerin renkleri takip etmeleri ve renklere göre müzikler yapmaları sağlanıyor. Bluetooth üzerinden MIDI cihazlara bağlanarak farklı sesler ekliyor veya çıktı alabiliyorsunuz. Kickstarter üzerinde Specdrum önemli bir başarı elde etmişti.

CES 2019 fuarında ise Sphero Specdrum adıyla firmanın güncellediği set tanıtıldı. Sphero Specdrum yine aynı mantık üzerinde ilerliyor ancak bu kez aksesuar olarak 8 tuşlu bir renk matı da mevcut. Bu matın yanına koyacağınız farklı renkteki nesneler ile büyük bir müzik aleti ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Kodlama konusunda da yardımcı olan Sphero Specdrum adet fiyatı 65$. İki adet alınca 99$ ediyor. Parmaklarınıza birden fazla yüzük de takabiliyorsunuz. İlginç ürün 15 Ocak tarihinde piyasada olacak.