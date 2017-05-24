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Sphero’dan mükemmel mimiklere sahip Şimşek McQueen arabası

Oyuncak dünyasındaki en güzel ürünlerden birisi robotik teknolojiler geliştiren Sphero’dan geliyor. Ultimate Lightning McQueen animasyondaki kadar gerçek mimikler sunuyor.
2 yıl
8,8b
2
15
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefondan yönetilebilen Sphero ve BB-8 gibi akıllı robotlarla beğeni toplayan Sphero, şimdi de Şimşek McQueen’e el attı. Firma belki de en güzel kumandalı oyuncak arabalardan birisini geliştirmiş durumda.

Gerçek gibi

Ultimate Lightning McQueen adındaki kumandalı araba teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanmış ve adeta animasyondan fırlamış gibi bir hale bürünmüş. Kumanda teknolojileri bir yana arabanın mimikleri bile Sphero’nun ne büyük iş yaptığını gösteriyor.

Pixar ile birlikte geliştirilen araba animasyon karakterinin göz ve ağız mimiklerini aynen taklit ediyor. Ayrıca orijinal seslendirmesi ile konuşuyor. Sphero arabada 6 tane motor kullanmış. İki adet motor arabayı aşağı yukarı kaldıran süspansiyon için. İki motor sağa sola eğilen tekerlekler için. Bir tanesi direksiyon için iken diğeri ise ağız hareketleri için ayrılmış.

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Ağız mekanizması oldukça güzel hareket ederken, LCD ekranlı ön rüzgarlıkta da McQueen’in gözleri hareket ediyor. Gövde ve teker hareketleri ile ortaya çok güzel bir oyuncak çıkıyor.

Arabayı Bluetooth 5.0 veya WiFi ile 30 metre mesafeye kadar yönetmek mümkün. Yönetim için telefon uygulamaları mevcut. Ortalama hız 10Km/s civarında. Ortam sensörüne sahip olan farlar ise aydınlık seviyesine göre parlaklığı arttırıp azaltıyor. Tek şarj ile araç 40 dakika kullanılabiliyor. Elbette bu derece hoş bir araç ne yazık ki uygun fiyatta değil. Ultimate Lightning McQueen için 300$’ı gözden çıkarmak gerekiyor.

 

http://www.androidpolice.com/2017/05/24/spheros-new-toy-interactive-300-lightning-mcqueen-rc-car-actually-pretty-awesome/ Yorum Yaz
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zaomss 2 yıl en beğenilen
mesut reis alsın bartuya bitane bayılır :D
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kgirgin 1 yıl
efsane
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snomask 1 yıl
Motor sesini kaldırdıktan sonra izleyelim bir de videoyu. O fiyata benzinli RC bir araç alırım daha iyi.
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kymelria 1 yıl
300$ sa güle oynaya alırım ben bunu.
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Giresunlufuk 1 yıl
Bu kadar pahalı olmasa keşke.
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veteriner69 1 yıl
300 $ veririm ki ben buna. :)
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shadowtr 1 yıl
Çok iyi olmuş ya... Almak isterdim yeğenlerime ama 300x6 = 1800$ yok maalesef.
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alito 2 yıl
Fiyatı uçuk olsa da iyi satacağı kesin. Bunu babasına aldıracak çok çocuk var.
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1BilimAdamı 2 yıl
:D efsane
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Kerim5100 2 yıl
Film arefesi süper taktik :D
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ozmenakif 2 yıl
Güzel, ben beğendim ama dayanıklılık meçhul. Az bi hareket yaptı diye arabaya bu kadar para vereceksin, sonra iki duvara toslayınca belki bu hareketlerin yarısı gidecek. Çocuk sıkılacak atacak kenara. Fikir güzel ama pratik olmamış. Lego Mindstorms EV3 alırım 350 dolara. En azından çocuk istediği robotu yapar, hem eğlenir hem kafasını kullanır.
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