X Venture: LG’den zor şartlara dayanıklı yeni akıllı telefon

Akıllı telefon pazarında başarılı işler yapan LG’nin X serisi genişlemeye devam ediyor. Bu yıl ikinci nesle geçiş yapan seriye yeni modeller de ekleniyor. Bunlardan birisi askeri dayanıklılık sunan LG X Venture.

Sağlamlık abidesi

LG X Venture daha çok orta seviyeye yönelik olarak dayanıklılık sertifikalarıyla farklılaşmayı amaçlayan bir telefon olmuş. IP68 sertifikası ile suyun 1.5 metre altında 30 dakikaya kadar dayanabilen telefon, 14 farklı MIL-STD 810G sertifikası ile de 1.5 metreden düşmelere, darbelere ve şoklara karşı dayanıklılık sunuyor.

Dayanıklılık odağı telefonun tasarımına da etki ediyor. Sert bir kaplamaya sahip olan akıllı telefonun ekran kenarları ve köşeleri de alüminyum alaşım ile ekstradan sağlamlaştırılmış. Ayrıca kenar kısımda atanmış bir işlev tuşu ve ön kısımda da fiziksel Home tuşu yer alıyor. Bunun haricinde cihazın donanımı oldukça mütevazi.

5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefon 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 435 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB ile desteklenen sistemin 32GB depolama alanı microSD kartlar ile arttırılabiliyor.

Modelin arka kısmında 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 4100mAh kapasiteli batarya Quick Charge 2.0 ile hızlı şarj edilebiliyor.

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Sadece bu modele özgü olarak kenar kısımda yer alan QuickButton tuşuna bastığınız zaman barometre, pusula, fitness takibi, hava durumu bilgisi gibi verilerin olduğu bir ekran karşınıza geliyor. Burada farklı düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Tuşa iki kere basarsanız bu kez eldiven ile ekranı kullanabileceğiniz Glove Mode başlatılıyor.

Android 7.0 işletim sistemi üzerinde çalışan LG X Venture modeli için 260$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışa şimdilik ABD’de devam ediliyor ancak global olarak da dağıtıma başlayacağı rapor ediliyor.