Spigen'in Samsung Note 5 ve S6 Edge Plus'a özel kılıfları inceleme videosu

Bu videoda Spigen'in Samsung Note 5 ve S6 Edge Plus için özel olarak üretmiş olduğu koruma odaklı ve tasarımsal kapları teker teker inceliyoruz, aralarında ufak karşılaştırmalar yapıyoruz.

Spigen, yapı itibarıyla S6 Edge’den sadece boyutuyla ayrılan S6 Edge Plus için yine benzer kılıfları kullanıcılara sunmuş ancak hepsine kısa kısa tekrar değindikten sonra hem farklı hem de hayli şık duran bir kılıfı inceliyor olacağız.





S6 Edge Plus alüminyum kenarları ve Gorilla Glass kaplı arkayüzüyle piyasanın en şık ve malzeme kalitesi en yüksek telefonlarından biri ancak sizde telefonuna gözü gibi bakan, en ufak bir çiziğe bile katlanamayan bir kullanıcıysanız, telefonunuzu en azından ev dışındayken koruma ihtiyacı duyuyorsunuz demektir.





Telefonunuzu çiziklere ve düşmelere karşı korumak için ele aldığımız ilk kılıf Ultra Hybrid.





Arkayüzü berrak sert polikarbon, kenarları ise yumuşak TPU’dan oluşan Ultra Hybrid doğal tasarımı koruma anlamında başarılı seçeneklerden biri. Bizim elimizde şeffaf olanı olsa da Siyah ve Turkuaz rengi seçeneklerinin bulunduğunu ve bu renklerle kılıfın mat renkli kenarlara kavuştuğunu belirtelim.





Telefona tek hamlede oturup, sıkı sıkıya tutan Ultra Hybrid telefonun doğasındaki alüminyum ve cam hissiyatını engelliyor, ama bu fedakarlığın karşılığı da yok değil. Kılıf ne kadar tasarımı örtmeme amacı taşıyor olsa da alt ve üst kısımda yanakların dışarı çıkıntı yapacak şekilde yükseltilmesi, Air Cushion adlı hava odacıklarıyla düşme durumlarında şokun dağıtılarak süspansiyon işlevinin entegre edilmesiyle korumanın da es geçilmediğini gösteriyor.





Kenarlara gelindiğinde ise butonların hissiyatı olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde sarıldığını görüyoruz.





Arka yüzey ise berrak sert polikarbondan, telefonun kendisi gayet net görülüyor. Kamera da koruma amacından nasibini almış ve telefonun doğal yapısı itibarıyla çıkıntı yapan kamera koruma altına alınmış, düz zeminlerde yerle temas etmesinin önüne geçilmiş. Polikarbon malzeme de ister istemez Gorilla Glass’dan daha tutucu yapıda, bu da elden kaymayı güçleştirmiş.





Kılıfın tek eksi yanı ise telefonun kendi doğal yapısında olduğu gibi hayli parmak izi tutuyor oluşu, bu tür şeffaf kılıflarda kutu içeriğine sık dokulu ufak bir bez eklenmeli belki de.





Genel itibarıyla hem tasarımı koruyacak hem de düşme durumunda alınabilecek hasarı mümkün olduğunca azaltabilecek bir kılıf arıyorum diyenlerdenseniz Ultra Hybrid düşünülmesi gereken kılıflardan biri.





İnceleyeceğimiz ikinci kılıf ise Neo Hybrid Crystal.





Galaxy S6 Edge Plus’ın rengi itibarıya adeta altın külçe gibi duran yapısına tasarımsal açıdan en uygun kılıfın şahsen Neo Hybrid Crystal olduğunu düşünüyorum, zira altın rengi bumper’lı kılıf ile altın rengi S6 Edge Plus hayli hoş duruyor.





Aslına bakarsanız kılıf, bumper ve sert şeffaf polikarbondan oluşuyor, bu yüzden önce bumper’ı çıkarıp telefonu kılıfa yerleştirmeniz, ardından bumper’ı üzerine geçirmeniz gerek, bumper üzerindeyken biraz zorlayınca oturuyor gerçi ama zorlamamakta fayda var.





Telefonun doğal tutuş deneyimini değiştiren kılıfın malzeme kalitesi iyi, denemelerim sonucu bumper kolay kolay çizilmiyor, sert şeffaf polikarbon da hayli berrak, bumper kadar olmasa da çizilmelere nispeten dayanıklı ama anahtar gibi sert cisimlerler bu malzemeyi çizebiliyor.





Ultra Hybrid’de olduğu gibi üst ve alt yanaklar hafif yükseltilmiş, düz yüzeylere düştüğünde ekranın yere değmemesi sağlanmış. Telefonun günlük tempo içerisinde en çok düz zeminlere düştüğünü hesaba katarsak iyi bir önlem. Köşeler kalın tutulmamış, sert bumper ile dış katman oluşturulduğu için Air Cushion, yani hava odacıklarına yer verilememiş.





Bu haliyle koruma odaklı olmadığını söyleyebilir miyiz peki? Ultra Hybrid kadar olmasa da piyasadaki çoğu kılıftan yine de iyi bir koruma sağlıyor.





Ses ayarı ve güç butonuna gelindiğinde ise sertleştirilmiş butonlarla karşılaşıyoruz, S6 Edge Plus’un basış hissiyatının diri hali sürdürülmüş, butonlar gayet iyiler.





Arkayüzde benzer bir tablo var, sert berrak polikarbon malzemeyi ve çıkıntı yapan kameranın korunduğu yuvayı görüyoruz. Telefonun doğal yapısında da olduğu gibi hayli parmak izi tutuyor, telefonu ve kılıfı sık dokumalı bir bezle silmek gerek.





Neo Hybrid Crystal, Spigen’in altın rengi S6 Edge Plus’ınızla ikili oluşturabileceğiniz hem dayanıklı hem de şahsen en şık kılıfı, listenizin ilk üçünde mutlaka bulunmalı.





Son olarak Spigen’in yeni tasarımlarından Neo Hybrid Carbon’a göz atalım.





Spigen’in monotonlaşan tasarımlarından ayrılan kılıfı Neo Hybrid Carbon. Kırmızı, koyu lacivert ve koyu gri renkleriyle gelen kılıfın göze çarpan ilk görsel niteliği karbon fiber görünümlü arka kısmı oluyor. Işık ve güneş altında sunduğu görünüm gayet hoş.

TPU malzeme ve bumper’dan oluşan kabın odağı biraz daha koruma tarafında, zira çarpma, düşme gibi birçok testten geçen kılıfın askeri sınıf testleri tamamlamış. Kılıfın hayli büyük bir kısmına karbon fiber görünümü hakim, tutuş hissyatı ise göründüğü kadar hoş, eli rahatsız etmeyecek şekilde tırtıklı yapıda, bu yapının elden kaymayı güçleştirdiğini de ekleyelim. Genel haliyle de telefonu ciddi şekilde kalınlaştırmamış.





Butonlar sertleştirilmiş, bu sayede diri bir basış hissiyatı sağlanmış. Alt ve üstteki yanaklar da bir miktar yükseltilmiş, düşme durumunda düz zeminlerde ekranın direkt yere değmesi engellenmiş.

Koruma tarafında Air Cushion, yani hava odacıklarına sahip olmadığını belirtelim, zira bazı kılıflarda sert bumper hava odacıklarına engel oluyor.





Tasarım anlamında, altın rengi S6 Edge Plus ile hoş görünmüyor olabilir ancak lacivert S6 Edge Plus ile gayet iyi bir ikili oluşturacağını söyleyebilirim.





S6 Edge gibi Note 5 de alüminyum ve camın hakim olduğu bir telefon, aynı zamanda da kaygan.





Spigen’in Note 5’i en iyi koruyan kaplarından biri de alışılagelmiş serilerden Slim Armor.





Kalın yapısıyla başlı başına bir koruma önlemi olan kabın şampanya ve lacivert başta olmak üzere birkaç renk seçeneği bulunuyor. İç kısmı TPU’dan imal edildiği için telefona zarar vermeden oturan kap tutuş hissiyatını hayli değiştiyor, alüminyum ve cam karışımı yapıdan tamamen uzaklaşmış oluyoruz.





Elde tutuşu kötü mü peki? Kötü olarak nitelendirmekten çok korumanın sonucu olduğunu söyleyebiliriz zira kap, içerisindeki hava yastığı mantığıyla işlev gören hava kanalları ve köşelerdeki Air Cushion, yani hava boşluklarıyla maksimum koruma sağlıyor. Eldeki hissiyat elbette değişiyor, elinizde artık daha kaba bir telefon var.





Ekran hizasından bir miktar çıkıntı yapan yanaklarla da telefonun kenarlardan ve yüzüstü düştüğünde oluşan şoku en aza indirmesi amaçlanmış. Kendi düşürme deneyimlerim çerçevesinde koruma tarafında şunu söylemeliyim, telefonunuz düştüğünde şoku emip zıplamasına hazır olun. İstemsiz olarak düşürdüğüm telefon hasar görmedi ama bu sonuç düştüğü yere, düşme şiddetine ve diğer faktörlere göre değişebilir, bu konuda bir garanti vermek güç.





Kenarlardaki butonlara gelirsek eğer basış hissiyatlarını beğendiğimi söyleyebilirim, şahsen çoğu kalitesiz kılıfta boşta, gevşek duran butonlardan sonra Slim Armor’daki butonların verdiği hissiyat iyi geldi diyebilirim.





Slim Armor serisinin şahsen beğendiğim bir eklentisi de arkadaki renkli sert polikarbon malzemenin üzerindeki stand bacağı oluyor. Müzik dinlemek, bir yerde yaslanırken yanıbaşınıza koyup film seyretmek için faydalı ve güzel bir eklenti; gevşeyip de sağa sola sallanmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim.





Tutuş deneyiminiz hayli değişecek, elinizde kalın bir telefon varmış gibi hissedeceksiniz belki ama maksimum korumayı sağladığını da bilmek şahsen telefonunu çok düşüren biri olarak rahatlatıcı bir unsur.





Sıradaki kılıf kaslı ve güçlü Capsule Ultra.





Sadece siyah renk seçeneğiyle gelen kılıf daha çok tasarım tarafının oyuncusu olmuş.





Tamamı TPU’dan oluşan kılıfın telefona oturma süreci gayet pürüzsüz gerçekleşiyor ve telefonun kılıfa iyi bir şekilde oturduğu hissini alabiliyorsunuz.





TPU malzemenin elde tutuş hissiyatı gayet iyi, kaliteli bir malzeme olduğu hissini veriyor; elbette o arada alümiyum ve cam karışımı doğal yapıdan mahrum kalıyoruz. En güzel yanı ise Note 5’in doğal tasarımının getirdiği kayganlığı hayli önlüyor oluşu. Ultra Rugged ile telefonun elden kayması hayli zor.





Kenarlar koruma amaçlı olarak bir miktar yüksek, hem koruma hem de telefonu daha iyi kavrayabilme adına başarılı.





Butonlardan bahsetmek gerekirse eğer diri hissiyat verdiklerini belirtelim, Note 5’in asıl butonları kadar değil belki ama benzer bir hissiyat veriyor.





Tamamı TPU’dan oluşuyor belki ama bu tasarım anlamında bir şey sunamadığı anlamına gelmiyor çünkü kamera etrafında ve kabın alt kısmında yer verilen karbon fiber görünümlü dokular hayli hoş görünüyorlar. Biraz parmak izi tutuyorlar belki ama tasarımsal artısı için değer.





Koruma tarafında Slim Armor’un sadece TPU’dan oluşan kardeşi şeklinde nitelendirebiliriz Capsule Ultra’yı. İçi alışılagelmiş şekilde hava kanallarıyla şekillendirilmiş, köşelerde de Air Cushion, hava odacıklarını görüyoruz. Telefonumu açıkçası bu kılıfla düşürmedim ama Slim Armor’a yakın bir koruma sağlayacağını söyleyebilirim.





Tasarım anlamında başarılı bir kılıf, koruma tarafında da öyle ama bir sonraki kılıf bu kılıfı egale ediyor diye düşünüyorum.





Sırada Capsule Ultra’yı egale eden kılıf Spigen Neo Hybrid var.





Kırmızı, lacivert ve gri bumper’lı kılıf, renkleriyle telefona hem koruma hem de stil kazandırmayı amaçlıyor.





Slim Armor’a kıyasla daha ince bir yapıya sahip kılıfı telefona yerleştirmek ise biraz zahmetli. Önce telefonu TPU malzemeye yerleştirmek, sonra da bumper’ı TPU geçirmek gerekiyor; tek hamlede yapmayı denemeyin derim, içi yumuşak TPU’da olsa telefonun kenarlarını zorlamamakta fayda var.





Elde tutuşu hayli güçlendiren kılıf, telefonun doğal yapısından ötürü elden kaymaya meyilli yapısını daha kolay kavramayı sağlayan ve kaymayı engelleyen bir hale getiriyor. Kılıfla beraber telefonun doğal yapısının verdiği hissiyat kayboluyor elbette ama yerini alan hissiyat da hiç fena değil. Karbon fiber görünümlü arka yüzey tırtıklı yapıda, el izi tutup yakından bakıldığında kötü bir görünüm oluşturabiliyor. Arkayüzün büyük bir kısmını kaplıyor oluşu da hem kaslı hem de benzerlerinden farklı bir telefonmuş izlenimi uyandırıyor.





Kenarlardaki renkli sert polikarbon bumper gayet hoş duruyor. Birkaç kat boya ile boyanmış olacak ki çizme denemelerime rağmen farklı bir renge ulaşamadım, çizikler yüzeyde kaldı ve bu çizikleri çok yakından bakmadıkça görmek güç.





Bumper’ın üzerindeki butonlar da Spigen’den alıştığımız üzere gayet iyiler, diri bir basış hissiyatları var, telefonu ciddi sallasanız dahi bir oraya bir buraya oynamıyorlar.





Koruma tarafına gelecek olursak eğer köşelere denk gelen kısımlarda da sert polikarbon malzemeye yer verildiği için Slim Armor kadar şok emici olduğunu söyleyemeyiz. TPU malzemede Air Cushion yani hava odacıklarına yer verilmiş verilmesine ancak düşme durumunda önce TPU’nun yerle temas etmesiyle önce polikarbon malzemenin temas etmesi ayrı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bu demek değil ki Neo Hybrid korumasız bir kılıf, buradaki kıyas ölçütümüz Slim Armor olduğu için kıyasla zayıf kalıyor, yoksa Neo Hybrid benzerlerine kıyasla korumalı bir kılıf.





Telefonun kasasını ve kenarlarını koruduk, ekranı nasıl koruyabiliriz peki sorusuna cevap olarak Spigen’in Crystal serisi ekran jelatinlerini gösterebilirim zira 2013 senesinden bu yana telefonlarımda Crystal serisi jelatin kullanıyorum. Deneyimlerimi aktarmak gerekirse, ben istemediğim sürece jelatinin kalkmadığı, görüntü kalitesi ve kozmetik açıdan olumsuzluk yaratmayan bir jelatin olarak niteleyebilirim Crystal’i.





Paket içerisinden 3 adet jelatin, solüsyonlu ekran silme bezi, toz alıcı yapışkanlar, baloncukları almayı sağlayan sert plastik ve orijinal olup olmadığına dair belge çıkıyor.





Note 5 gibi ana ekran butonlu telefonlarda jelatini konumlandırmak hayli kolay. Elinizin ayarına güvenmiyorsanız kağıt bantlar yanlardan jelatini sabitleyebilir, ekrana bakan koruyucu jelatini kaldırdıktan sonra uygulayabilirsiniz.





Jelatini uyguladıktan sonra baloncuklar kalabilir, tavsiyem ise üstteki koruyucu jelatini kaldırmadan hava baloncuklarını kutudan çıkan sert plastik ile almanız olacak.





Birebir oturan jelatini çoğu zaman fark etmiyorsunuz bile, bu konuda beğenimi kazandığını söyleyebilirim, hangi açıdan bakarsanız bakın rahatsız edici bir manzara oluşmuyor. Görüntü performansına da olumsuz bir etkisi yok, aynısı dokunmatik için de geçerli, güneş altındaki kullanımda da olumlu ya da olumsuz bir fark sezmedim.





Özetlemek gerekirse eğer, şahsen altın rengi S6 Edge Plus ile altın rengi Neo Hybrid Crystal öncelikli seçimim olurdu.





Note 5 tarafından da Neo Hybrid ile Curved Crystal şahsen favorim.





Böylelikle Spigen’in Samsung S6 Edge Plus ve Note 5 için üretmiş olduğu kılıfları incelemiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.