Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Redmi Note 15 serisini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatlar

    Xiaomi, Türkiye'de Redmi Note 15 serisini resmen tanıttı. Yeni orta sınıf telefonlar Redmi Note 15 Pro+, Note 15 Pro, Note 15 5G modelinin Türkiye fiyatları da açıklandı.

    xiaomi redmi note 15 serisi türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 5G ve REDMI Note 15'i içeren yeni seri, Xiaomi'nin “REDMI Titan Dayanıklılığı” olarak adlandırdığı özelliğe sahip olup, daha büyük bataryalar, gelişmiş su ve toza dayanıklılık ile birlikte görüntüleme, performans ve ekran teknolojisindeki önemli yükseltmeleri bir araya getiriyor.

    Seri genelinde titan dayanıklılığı ve batarya yükseltmeleri

    REDMI Note 15 serisi titan dayanıklılığı Tam Boyutta Gör
    REDMI Note 15 serisinin temelinde, yapısal güçlendirme, batarya ömrü ve çevresel korumayı kapsayan Xiaomi'nin Titan Dayanıklılığı yaklaşımı yer alıyor.

    Redmi Note 15 Pro+ 5G, 100W HyperCharge ve ters şarjı destekleyen 6500 mAh Silikon-Karbon (SiC) bataryasıyla serinin en üst modeli olarak öne çıkıyor. Xiaomi'ye göre, SiC teknolojisinin kullanımı, cihaz kalınlığını artırmadan daha yüksek enerji yoğunluğu sağlarken, pil yönetim sistemleri 1.600 şarj döngüsünden sonra en az %80 kapasiteyi koruyacak şekilde tasarlanmış.

    Redmi Note 15 Pro 5G ve REDMI Note 15 5G modelleri de büyük kapasiteli pilden faydalanırken, standart REDMI Note 15, uzun süreli günlük kullanım için tasarlanmış 6000 mAh’lik batarya ile donatılmış.

    Fiziksel koruma açısından, Pro modelleri SGS premium performans sertifikasına ve IP66, IP68, IP69 ve IP69K su ve toza dayanıklılık sertifikalarına sahip. Xiaomi, bu modellerin laboratuvar koşullarında 24 saat boyunca iki metreye kadar derinlikte suya daldırılmaya karşı test edildiğini belirtiyor. Geri kalan modeller, günlük kullanım ortamları için tasarlanmış, gelişmiş su sıçramalarına ve toza dayanıklılık sunuyor.

    Kamera ve yapay zeka görüntüleme geliştirmeleri

    REDMI Note 15 kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera, REDMI Note 15 serisinin bir diğer önemli odak noktası. REDMI Note 15 Pro+ 5G ve REDMI Note 15 Pro 5G, 1/1.4 inç sensörü taşıyan, geliştirilmiş, çoklu optik seviye zoom seçeneklerini ve yapay zeka destekli görüntü işlemeyi destekleyen yeni 200MP ana kamerayla geliyor. Düz modeller ise yaygın odak uzaklıklarında esnek çekim sağlamak üzere tasarlanmış 108MP ana kamera sistemiyle donatılmış.

    Xiaomi, tüm modellerde portre geliştirme, yansıma giderme ve doğrudan sosyal medya paylaşım desteğiyle basitleştirilmiş düzenleme iş akışları da dahil olmak üzere yapay zeka destekli fotoğrafçılık özelliklerini entegre etmiş.

    Performans, bağlantı ve ekran özellikleri

    REDMI Note 15 Pro Plus işlemci Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında, REDMI Note 15 Pro+ 5G, Xiaomi'nin IceLoop soğutma sistemiyle birlikte Snapdragon 7s Gen 4 platformunda çalışıyor. Diğer modeller, ülkeye bağlı olarak Snapdragon ya da MediaTek işlemciyle geliyor.

    Serideki tüm cihazlar Google Gemini ve Circle to Search'ü desteklerken, seçili modellerde Xiaomi HyperAI özellikleri ve desteklenen koşullarda ağ kapsama alanı olmadan kısa mesafeli ses iletimini sağlayan Çevrimdışı İletişim özelliği bulunuyor.

    Ekran boyutları 6.77 inç ile 6.83 inç arasında değişiyor ve AMOLED paneller 120Hz'e kadar yenileme hızı, yüksek parlaklık ve TÜV sertifikalı göz koruma özellikleri sunuyor.

    Redmi Note 15 serisi Türkiye fiyatları

    Model Başlangıç fiyatı
    Redmi Note 15 16.999 TL
    Redmi Note 15 Pro 20.999 TL
    Redmi Note 15 Pro 5G 26.999 TL
    Redmi Note 15 Pro+ 5G 32.999 TL

    Redmi Note 15 Pro Plus 5G özellikleri

    Redmi Note 15 Pro+ 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.83 inç, 2772 x 1280, 120 Hz, 3200 nit, HDR10+, AMOLED 
    • İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
    • Bellek ve depolama: 8GB RAM, 256GB
    • Arka kamera: 200MP + 8MP
    • Ön kamera: 32 MP
    • Batarya: 6500 mAh, 100 W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 15, HyperOS 2
    • Boyut ve ağırlık: 163.3 x 78.3 x 7.9 mm, 211 gr
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
    • Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık

    Redmi Note 15 Pro 5G özellikleri

    Redmi Note 15 Pro 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.83 inç, 2772 x 1280, 120 Hz, 3200 nit, HDR10+, AMOLED 
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 7400 Ultra
    • Bellek ve depolama: 8GB RAM, 256GB
    • Arka kamera: 200 + 8MP
    • Ön kamera: 20 MP
    • Batarya: 6580 mAh, 45 W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 15, HyperOS 2
    • Boyut ve ağırlık: 163.6 x 78.1 x 7.8 mm, 211 gr
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
    • Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık

    Redmi Note 15 özellikleri

    Redmi Note 15 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.77 inç, 2392 x 1080, 120 Hz, 3200 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Helio G100-Ultra
    • Bellek ve depolama: 8GB RAM, 256
    • Arka kamera: 108MP + 2MP
    • Ön kamera: 20MP
    • Batarya: 6000 mAh, 33W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 15, HyperOS 2
    • Boyut ve ağırlık: 164 x 75.42 x 7.35 mm, 178g
    • Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, 
    • Diğer: Çift hoparlör, ekran içi parmak izi sensörü, IP66

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    temel yorum +209 woop +143 Mamiy +91 Boldrex +74 CWaRRioR +64 ultrAslan-BH +57 the flying dutchman +52 kemal_ansen +50 haQQo +48 Aref6 +46
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    151 Kişi Okuyor (3 Üye, 148 Misafir) 11 Masaüstü 140 Mobil
    orijin, mehmet_alp okuyor
    O
    M
    GENEL İSTATİSTİKLER
    4299 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, redmi ve
    6 etiket daha Redmi Note 15 Redmi Note 15 Pro+ Redmi Note 15 Pro Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Android
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,1b
    Instagram Sayfası51,1b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,4b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    birbirine uyumlu nickler kumar paralarını geri alanların yorumları sancaktepe de nereden ev alınır genize kacan bir şey nasıl çıkar autocad ok çizme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum