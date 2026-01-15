Xiaomi, Redmi Note 15 serisini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatlar

Seri genelinde titan dayanıklılığı ve batarya yükseltmeleri
Redmi Note 15 Pro+ 5G, 100W HyperCharge ve ters şarjı destekleyen 6500 mAh Silikon-Karbon (SiC) bataryasıyla serinin en üst modeli olarak öne çıkıyor. Xiaomi'ye göre, SiC teknolojisinin kullanımı, cihaz kalınlığını artırmadan daha yüksek enerji yoğunluğu sağlarken, pil yönetim sistemleri 1.600 şarj döngüsünden sonra en az %80 kapasiteyi koruyacak şekilde tasarlanmış.
Redmi Note 15 Pro 5G ve REDMI Note 15 5G modelleri de büyük kapasiteli pilden faydalanırken, standart REDMI Note 15, uzun süreli günlük kullanım için tasarlanmış 6000 mAh’lik batarya ile donatılmış.
Fiziksel koruma açısından, Pro modelleri SGS premium performans sertifikasına ve IP66, IP68, IP69 ve IP69K su ve toza dayanıklılık sertifikalarına sahip. Xiaomi, bu modellerin laboratuvar koşullarında 24 saat boyunca iki metreye kadar derinlikte suya daldırılmaya karşı test edildiğini belirtiyor. Geri kalan modeller, günlük kullanım ortamları için tasarlanmış, gelişmiş su sıçramalarına ve toza dayanıklılık sunuyor.
Kamera ve yapay zeka görüntüleme geliştirmeleri
Xiaomi, tüm modellerde portre geliştirme, yansıma giderme ve doğrudan sosyal medya paylaşım desteğiyle basitleştirilmiş düzenleme iş akışları da dahil olmak üzere yapay zeka destekli fotoğrafçılık özelliklerini entegre etmiş.
Performans, bağlantı ve ekran özellikleri
Serideki tüm cihazlar Google Gemini ve Circle to Search'ü desteklerken, seçili modellerde Xiaomi HyperAI özellikleri ve desteklenen koşullarda ağ kapsama alanı olmadan kısa mesafeli ses iletimini sağlayan Çevrimdışı İletişim özelliği bulunuyor.
Ekran boyutları 6.77 inç ile 6.83 inç arasında değişiyor ve AMOLED paneller 120Hz'e kadar yenileme hızı, yüksek parlaklık ve TÜV sertifikalı göz koruma özellikleri sunuyor.
Redmi Note 15 serisi Türkiye fiyatları
|Model
|Başlangıç fiyatı
|Redmi Note 15
|16.999 TL
|Redmi Note 15 Pro
|20.999 TL
|Redmi Note 15 Pro 5G
|26.999 TL
|Redmi Note 15 Pro+ 5G
|32.999 TL
Redmi Note 15 Pro Plus 5G özellikleri
- Ekran: 6.83 inç, 2772 x 1280, 120 Hz, 3200 nit, HDR10+, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
- Bellek ve depolama: 8GB RAM, 256GB
- Arka kamera: 200MP + 8MP
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 6500 mAh, 100 W hızlı şarj
- Yazılım: Android 15, HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 163.3 x 78.3 x 7.9 mm, 211 gr
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
- Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık
Redmi Note 15 Pro 5G özellikleri
- Ekran: 6.83 inç, 2772 x 1280, 120 Hz, 3200 nit, HDR10+, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7400 Ultra
- Bellek ve depolama: 8GB RAM, 256GB
- Arka kamera: 200 + 8MP
- Ön kamera: 20 MP
- Batarya: 6580 mAh, 45 W hızlı şarj
- Yazılım: Android 15, HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 163.6 x 78.1 x 7.8 mm, 211 gr
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi
- Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık
Redmi Note 15 özellikleri
- Ekran: 6.77 inç, 2392 x 1080, 120 Hz, 3200 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Helio G100-Ultra
- Bellek ve depolama: 8GB RAM, 256
- Arka kamera: 108MP + 2MP
- Ön kamera: 20MP
- Batarya: 6000 mAh, 33W hızlı şarj
- Yazılım: Android 15, HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 164 x 75.42 x 7.35 mm, 178g
- Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC,
- Diğer: Çift hoparlör, ekran içi parmak izi sensörü, IP66
