Xiaomi, Redmi Note 15 serisini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatlar

Tam Boyutta Gör REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 5G ve REDMI Note 15'i içeren yeni seri, Xiaomi'nin “REDMI Titan Dayanıklılığı” olarak adlandırdığı özelliğe sahip olup, daha büyük bataryalar, gelişmiş su ve toza dayanıklılık ile birlikte görüntüleme, performans ve ekran teknolojisindeki önemli yükseltmeleri bir araya getiriyor.

Seri genelinde titan dayanıklılığı ve batarya yükseltmeleri

Tam Boyutta Gör REDMI Note 15 serisinin temelinde, yapısal güçlendirme, batarya ömrü ve çevresel korumayı kapsayan Xiaomi'nin Titan Dayanıklılığı yaklaşımı yer alıyor.

Redmi Note 15 Pro+ 5G, 100W HyperCharge ve ters şarjı destekleyen 6500 mAh Silikon-Karbon (SiC) bataryasıyla serinin en üst modeli olarak öne çıkıyor. Xiaomi'ye göre, SiC teknolojisinin kullanımı, cihaz kalınlığını artırmadan daha yüksek enerji yoğunluğu sağlarken, pil yönetim sistemleri 1.600 şarj döngüsünden sonra en az %80 kapasiteyi koruyacak şekilde tasarlanmış.

Redmi Note 15 Pro 5G ve REDMI Note 15 5G modelleri de büyük kapasiteli pilden faydalanırken, standart REDMI Note 15, uzun süreli günlük kullanım için tasarlanmış 6000 mAh’lik batarya ile donatılmış.

Fiziksel koruma açısından, Pro modelleri SGS premium performans sertifikasına ve IP66, IP68, IP69 ve IP69K su ve toza dayanıklılık sertifikalarına sahip. Xiaomi, bu modellerin laboratuvar koşullarında 24 saat boyunca iki metreye kadar derinlikte suya daldırılmaya karşı test edildiğini belirtiyor. Geri kalan modeller, günlük kullanım ortamları için tasarlanmış, gelişmiş su sıçramalarına ve toza dayanıklılık sunuyor.

Kamera ve yapay zeka görüntüleme geliştirmeleri

Tam Boyutta Gör Kamera, REDMI Note 15 serisinin bir diğer önemli odak noktası. REDMI Note 15 Pro+ 5G ve REDMI Note 15 Pro 5G, 1/1.4 inç sensörü taşıyan, geliştirilmiş, çoklu optik seviye zoom seçeneklerini ve yapay zeka destekli görüntü işlemeyi destekleyen yeni 200MP ana kamerayla geliyor. Düz modeller ise yaygın odak uzaklıklarında esnek çekim sağlamak üzere tasarlanmış 108MP ana kamera sistemiyle donatılmış.

Xiaomi, tüm modellerde portre geliştirme, yansıma giderme ve doğrudan sosyal medya paylaşım desteğiyle basitleştirilmiş düzenleme iş akışları da dahil olmak üzere yapay zeka destekli fotoğrafçılık özelliklerini entegre etmiş.

Performans, bağlantı ve ekran özellikleri

Tam Boyutta Gör Performans tarafında, REDMI Note 15 Pro+ 5G, Xiaomi'nin IceLoop soğutma sistemiyle birlikte Snapdragon 7s Gen 4 platformunda çalışıyor. Diğer modeller, ülkeye bağlı olarak Snapdragon ya da MediaTek işlemciyle geliyor.

Serideki tüm cihazlar Google Gemini ve Circle to Search'ü desteklerken, seçili modellerde Xiaomi HyperAI özellikleri ve desteklenen koşullarda ağ kapsama alanı olmadan kısa mesafeli ses iletimini sağlayan Çevrimdışı İletişim özelliği bulunuyor.

Ekran boyutları 6.77 inç ile 6.83 inç arasında değişiyor ve AMOLED paneller 120Hz'e kadar yenileme hızı, yüksek parlaklık ve TÜV sertifikalı göz koruma özellikleri sunuyor.

Redmi Note 15 serisi Türkiye fiyatları

Model Başlangıç fiyatı Redmi Note 15 16.999 TL Redmi Note 15 Pro 20.999 TL Redmi Note 15 Pro 5G 26.999 TL Redmi Note 15 Pro+ 5G 32.999 TL

Redmi Note 15 Pro Plus 5G özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.83 inç, 2772 x 1280, 120 Hz, 3200 nit, HDR10+, AMOLED

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Bellek ve depolama: 8GB RAM, 256GB

Arka kamera: 200MP + 8MP

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 6500 mAh, 100 W hızlı şarj

Yazılım: Android 15, HyperOS 2

Boyut ve ağırlık: 163.3 x 78.3 x 7.9 mm, 211 gr

Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi

Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık

Redmi Note 15 Pro 5G özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.83 inç, 2772 x 1280, 120 Hz, 3200 nit, HDR10+, AMOLED

İşlemci: Mediatek Dimensity 7400 Ultra

Bellek ve depolama: 8GB RAM, 256GB

Arka kamera: 200 + 8MP

Ön kamera: 20 MP

Batarya: 6580 mAh, 45 W hızlı şarj

Yazılım: Android 15, HyperOS 2

Boyut ve ağırlık: 163.6 x 78.1 x 7.8 mm, 211 gr

Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi

Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık

Redmi Note 15 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.77 inç, 2392 x 1080, 120 Hz, 3200 nit, AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio G100-Ultra

Bellek ve depolama: 8GB RAM, 256

Arka kamera: 108MP + 2MP

Ön kamera: 20MP

Batarya: 6000 mAh, 33W hızlı şarj

Yazılım: Android 15, HyperOS 2

Boyut ve ağırlık: 164 x 75.42 x 7.35 mm, 178g

Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC,

Diğer: Çift hoparlör, ekran içi parmak izi sensörü, IP66

