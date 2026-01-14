Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 7 cihaza daha geliyor: İşte liste

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncelleme sürecini kademeli olarak genişletmeye devam ediyor. Mi Pilot programı kapsamında başlatılan dağıtım, bu kez Xiaomi 12 ve 12S serisini de kapsayacak şekilde genişledi. Ayrıca kısa sürede 20'den fazla cihaza ulaşması bekleniyor.

Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 7 cihaza daha geliyor

Android 15 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesi, ilk etapta Çin pazarındaki cihazlar için erişime açıldı. Daha önce Redmi K60 serisi ve Xiaomi Pad 6 ailesiyle başlayan dağıtım, Xiaomi 12, Xiaomi 12S ve MIX Fold 2 gibi modellerle genişletildi. Güncelleme hâlen pilot kullanıcılarla sınırlı tutulurken, kararlı sürümün ilerleyen haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.

Xiaomi 12: OS3.0.2.0.VLCCNXM

Xiaomi 12 Pro: OS3.0.2.0.VLBCNXM

Xiaomi 12S: OS3.0.2.0.VLTCNXM

Xiaomi 12S Pro: OS3.0.2.0.VLECNXM

Xiaomi 12S Ultra: OS3.0.2.0.VLACNXM

Xiaomi Civi 3: OS3.0.1.0.VMICNXM

Xiaomi MIX Fold 2: OS3.0.1.0.VLRCNXM

Öte yandan dikkat çeken noktalardan biri, Android ana sürüm desteği sona yaklaşan bazı modellerin de bu güncellemeye dahil edilmiş olması. Android 15 tabanlı HyperOS 3, bu cihazlara yeni arayüz düzenlemeleri, sistem optimizasyonları ve performans iyileştirmeleri kazandırmayı hedefliyor.

HyperIsland gibi arayüz yenilikleri bu sürümde yer alırken, Android 16'ya özgü bazı ileri seviye güvenlik katmanlarının kapsam dışında bırakılması bekleniyor. Xiaomi cephesinden küresel dağıtıma veya tüm uyumlu modellere ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmış değil. Ancak şirketin önce Çin pazarında başlattığı güncellemeleri kısa süre içinde global modellere açtığını söyleyelim.

