Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 7 cihaza daha geliyor: İşte liste

    Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini Xiaomi 12 serisi, Civi 3 ve daha fazla modele getiriyor. İşte güncelleme alacak Xiaomi telefonlar...        

    Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 7 cihaza daha geliyor: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncelleme sürecini kademeli olarak genişletmeye devam ediyor. Mi Pilot programı kapsamında başlatılan dağıtım, bu kez Xiaomi 12 ve 12S serisini de kapsayacak şekilde genişledi. Ayrıca kısa sürede 20'den fazla cihaza ulaşması bekleniyor.

    Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 7 cihaza daha geliyor

    Android 15 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesi, ilk etapta Çin pazarındaki cihazlar için erişime açıldı. Daha önce Redmi K60 serisi ve Xiaomi Pad 6 ailesiyle başlayan dağıtım, Xiaomi 12, Xiaomi 12S ve MIX Fold 2 gibi modellerle genişletildi. Güncelleme hâlen pilot kullanıcılarla sınırlı tutulurken, kararlı sürümün ilerleyen haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.

    • Xiaomi 12: OS3.0.2.0.VLCCNXM
    • Xiaomi 12 Pro: OS3.0.2.0.VLBCNXM
    • Xiaomi 12S: OS3.0.2.0.VLTCNXM
    • Xiaomi 12S Pro: OS3.0.2.0.VLECNXM
    • Xiaomi 12S Ultra: OS3.0.2.0.VLACNXM
    • Xiaomi Civi 3: OS3.0.1.0.VMICNXM
    • Xiaomi MIX Fold 2: OS3.0.1.0.VLRCNXM

    Öte yandan dikkat çeken noktalardan biri, Android ana sürüm desteği sona yaklaşan bazı modellerin de bu güncellemeye dahil edilmiş olması. Android 15 tabanlı HyperOS 3, bu cihazlara yeni arayüz düzenlemeleri, sistem optimizasyonları ve performans iyileştirmeleri kazandırmayı hedefliyor.

    HyperIsland gibi arayüz yenilikleri bu sürümde yer alırken, Android 16'ya özgü bazı ileri seviye güvenlik katmanlarının kapsam dışında bırakılması bekleniyor. Xiaomi cephesinden küresel dağıtıma veya tüm uyumlu modellere ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmış değil. Ancak şirketin önce Çin pazarında başlattığı güncellemeleri kısa süre içinde global modellere açtığını söyleyelim.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tt beğeni hilesi numara taşıyınca whatsapp mesajlar silinir mi ön ve arka lastik ebatlarının farklı olması sağ sol neresi ayvalığın en güzel semti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum