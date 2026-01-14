Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 7 cihaza daha geliyor: İşte liste

Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 7 cihaza daha geliyor
Android 15 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesi, ilk etapta Çin pazarındaki cihazlar için erişime açıldı. Daha önce Redmi K60 serisi ve Xiaomi Pad 6 ailesiyle başlayan dağıtım, Xiaomi 12, Xiaomi 12S ve MIX Fold 2 gibi modellerle genişletildi. Güncelleme hâlen pilot kullanıcılarla sınırlı tutulurken, kararlı sürümün ilerleyen haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.
- Xiaomi 12: OS3.0.2.0.VLCCNXM
- Xiaomi 12 Pro: OS3.0.2.0.VLBCNXM
- Xiaomi 12S: OS3.0.2.0.VLTCNXM
- Xiaomi 12S Pro: OS3.0.2.0.VLECNXM
- Xiaomi 12S Ultra: OS3.0.2.0.VLACNXM
- Xiaomi Civi 3: OS3.0.1.0.VMICNXM
- Xiaomi MIX Fold 2: OS3.0.1.0.VLRCNXM
Öte yandan dikkat çeken noktalardan biri, Android ana sürüm desteği sona yaklaşan bazı modellerin de bu güncellemeye dahil edilmiş olması. Android 15 tabanlı HyperOS 3, bu cihazlara yeni arayüz düzenlemeleri, sistem optimizasyonları ve performans iyileştirmeleri kazandırmayı hedefliyor.
HyperIsland gibi arayüz yenilikleri bu sürümde yer alırken, Android 16'ya özgü bazı ileri seviye güvenlik katmanlarının kapsam dışında bırakılması bekleniyor. Xiaomi cephesinden küresel dağıtıma veya tüm uyumlu modellere ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmış değil. Ancak şirketin önce Çin pazarında başlattığı güncellemeleri kısa süre içinde global modellere açtığını söyleyelim.