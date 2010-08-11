Spire çift fanlı yeni ekran kartı soğutucusu Slimod 282'yi duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Komponent üreticisi Spire, ekran kartları için hazırladığı Slimod 282 isimli yeni soğutucusunu duyurdu. Her biri 6mm kalınlığında olan ve grafik işlem birimiyle doğrudan temas kuran 4 adet ısı borusuna, çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 90mm çapında iki adet fana (1800 devir/dakika) sahip olan soğutucunun 24 dbA gürültü yarattığı belirtiliyor.
ATi Radeon HD 2400 seisinden Radeon HD 4800 serisine kadar ATi ve GeForce 4 Ti serisinden GTX 200 serisine kadar olan Nvidia ekran kartlarıyla kullanılabilen Slimod 282, kutu içeirğinde S420 isimli termal pastayı da getiriyor. Spire tarafından ay içerisinde satışa sunulacak olan soğutucunun fiyatı ise 49.99$ olarak belirlenmiş.
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Kartın üzerindeki fanlar çok güzel. Hem 9cm hem de fan yaprakları çok. O tip fazlan az ses çıkartıyor ama yüksek kanat sayısı sayesinde iyi hava üflüyor bu biiir.
Isı boruları var. Çok sayıda alüminyum yaprak var. Bu ikii.
Isı boruları çekirdeğe direk temas ediyor. Bunun soğutmaya ne kadar iyi yansıdığını söylememe gerek bile yok. Bu üçççç.
Bütün bunlara rağmen fiyatı 50$ ın bile altında. Bu da dörrrt.
Çin malı gibi duruyor da ne demek. Zaten Dünyada üretilen bilgisayarla ilgili ne varsa %99 u Çin'de üretiliyor. Git bana Çin'de üretilmemiş bir ekran kartı soğutucusu bul o zaman.
Ge-Force Ti serisine niye taktınız bilmiyorum ama orada o kadar ATi 4800 serisi ve nVidia GTX200 serisi yazdığı halde gidipte Ge-Force Ti serisi içinmiş diye saçma sapan yorumda bulunabiliyorsunuz. -Ki ATi 4800 ve nVidia GTX200 serisi hâlâpiyasada bulunan kartlar. Kaldı ki bu kartlardan bir dolu satıldı. Elinde olup çok ısınan bir sürü kişi bu soğutucu ile bu kavurucu yaz sıcaklarında rahatlayacaklardır.
GPU bölümü ile soğutucu!! bölüm arasında çok ara var. E iyi de burada soğutucu değil ISI BORULARI ısıyı emiyor. Isı borusunun özelliği bildiğiniz gibi ısıyı çok iyi iletmesi. Aradaki ara da bence iyi olmuş. Ramlere de soğutucu veya heatsink takmak isteyenler rahatlıkla takabileceklerdir. Bence iyi bir şey.
Yeni bir ürün çıktığı zaman o ürünün ille yeni ürünler için çıkmış olması gerekmiyor. Piyasada bir sürü Ati 4000 serisi ve nVidia GTX200 serisi ekran kartı kullanan arkadaşlar var. Onları da düşünmek gerekiyor. Spire da bunu yapmış. Ona göre çıkartmış. Bravo Spire.
googlede görsellere gelip bi ekran kartı soğutucusu diye aratıp bakın bakalım çıkan resimlere..
ısı borları çekirdeğe direk temas ediyor demişsiniz.allah aşkına başka şansı varmı nereye temas edecekti ?vov süper özellikmiş.
evet bütün bunlar yüzünden 50 doların altında ya fiyatıda 49 dolardır zaten..türkiye'ye geleseye 55 i bulur o merak etme.
demişsiniz.zaten ramlere soğutucu takmak isteyenler soğutucuyu takmadan önce takacaklar bunları.soğutucuyu sonra takacaklar.
sizin amacınız muhalefetlik başka birşey değil.
Kesinlikle söylediklerinizin hepsine katılıyorum..