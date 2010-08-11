Spire çift fanlı yeni ekran kartı soğutucusu Slimod 282'yi duyurdu

Komponent üreticisi Spire, ekran kartları için hazırladığı Slimod 282 isimli yeni soğutucusunu duyurdu. Her biri 6mm kalınlığında olan ve grafik işlem birimiyle doğrudan temas kuran 4 adet ısı borusuna, çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 90mm çapında iki adet fana (1800 devir/dakika) sahip olan soğutucunun 24 dbA gürültü yarattığı belirtiliyor.

ATi Radeon HD 2400 seisinden Radeon HD 4800 serisine kadar ATi ve GeForce 4 Ti serisinden GTX 200 serisine kadar olan Nvidia ekran kartlarıyla kullanılabilen Slimod 282, kutu içeirğinde S420 isimli termal pastayı da getiriyor. Spire tarafından ay içerisinde satışa sunulacak olan soğutucunun fiyatı ise 49.99$ olarak belirlenmiş.