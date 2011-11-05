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Steve Jobs: Xerox'ta üç şey gördüm...

8 yıl
87,8b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaşamı boyunca kamera karşısında çok az sayıda röportaj veren Steve Jobs'un 1995 yılında gerçekleştirdiği ve uzun süredir kayıp olan PBS yapımı Triumph of the Nerds belgeselindeki röportajı gün ışığına çıktı. 16 Kasım'da Amerika'daki bazı sinema salonlarında Steve Jobs: The Lost Interview ismiyle gösterilecek 1 saatlik özel filmin bir bölümü, Apple ve Steve Jobs ile ilgili yıllardır tartışılan bir detaya da ışık tutuyor. 
Bilindiği üzere Steve Jobs, grafik tabanlı kullanıcı arayüzünü Xerox'tan çalmakla suçlanıyor. Haberimizde yer alan videoda Steve Jobs, bu duruma ilk elden açıklık getiriyor. Xerox kampüsüne gittiğinde kendisine üç şey gösterildiğini söyleyen Steve Jobs, bunların nesneye yönelik programlama, ağ üzerinden birbirine bağlı çalışan bilgisayarlar ve grafik tabanlı kullanıcı arayüzü olduğunu söylüyor.
Bu üçü arasında kendisini en çok heyecanlandıranın grafik arayüzü olduğunu belirten Steve Jobs aynen şöyle devam ediyor; "O'nu (grafik tabanlı kullanıcı arayüzü) gördüğümüzde henüz tamamlanmıştı, yanlış yapılmış şeyler vardı ve çok kusurluydu. Ama fikir ve uygulanışı harikaydı. 10 dakika içerisinde tüm bilgisayarların bu şekilde çalışması gerektiği düşüncem çok netti." 

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haketti 8 yıl en beğenilen
başlığı okuyunca steve jobs karşı tarafa gidip gelmiş, oturup gördüklerini anlatıyor hissi uyandırdı.
1 Yanıt Yanıtla +33
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DH Misafiri 8 yıl
"O'nu (grafik tabanlı kullanıcı arayüzü) gördüğümüzde henüz tamamlanmıştı, yanlış yapılmış şeyler vardı ve çok kusurluydu. Ama fikir ve uygulanışı harikaydı. 10 dakika içerisinde tüm bilgisayarların bu şekilde çalışması gerektiği düşüncem çok netti."
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the simpsons`daki bir bölüm:

homer simpsons`un babası biyografisini yazan gazeteciye bir icadını nasıl bulduğunu anlatıyor: tekerlekli bavulu ne zaman icat ettim biliyor musunuz? tekerlekli bavul reklamını izledikten sonra!!?? :D (nedense bana bu ikisi çok benzer geldi :D)
"O'nu (grafik tabanlı kullanıcı arayüzü) gördüğümüzde henüz tamamlanmıştı, yanlış yapılmış şeyler vardı ve çok kusurluydu. Ama fikir ve uygulanışı harikaydı. 10...
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denizkadarderin 8 yıl
Videoyu TR Alt yazılı vermek çok mu zor acaba
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1 Avatar
abrenax 7 yıl
Steve Jobs, olayı biraz büyütmüş gibi duruyor. tamam birilerinin bu teknolojiyi farkedip son kullanıcıya sunması iyi bir şey ama şöyle bir durum da var. o zamanlar dos işletim sistemi, kullanım olarak komutlarla sağlandığı için zaten birçok kullanıcı için yorucu ve zahmetli olmuştur yani bunun bir şekilde kolaylaşması herkesin işine gelirdi. Steve Jobs ve Bill Gates'in orada grafik arabiriminin ileride tüm bilgisayarlarda kullanılacağını öngörmesi normal diye düşünüyorum ancak Xerox firması nasıl bunun işe yaramaz bir teknoloji olduğunu düşünmüş orasını anlayamadım. belkide son kullanıcıyı düşünmediklerinden olabilir.
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DH Misafiri 7 yıl
Fare meselesini danGerfuLL çok güzel açıklamış.
Xerox'un grafik arayüzünün Steve Jobbs tarafından alınıp kullanılması gayet doğal. Altair 8800 ilk çıktığında daha varolmayan Microsoft ona Mits 4000 Basic "işletim" sistemini yazmasaydı ve Steve Jobbs da olmasaydı belki şuan baktığın şey monitör değil duvar ya da başka birşey olurdu. Komut satırı üstüne grafik arayüzü kullanmak, kolaylıktır. Bir program yazmak için öncelikle komut satırını bilmek gerekir. Masaüstündeki ikonu tutup sağa sola çekerek kopyalamak kolay. Arkada yürütülen işlemleri bilmedikten sonra en basit bir hatada kullanıcı papağan gibi yapılacakları ezberlemediyse apışıp kalır.
Türkiye'de 1985'lerde bilgisayar kullanıyor olsaydın DOS komut satırı kolay gelirdi çünkü o zaman grafik arayüzü diye birşey yoktu. Hele bir de Commodore kullandıysan altyapın da olurdu. MS-DOS (Microsoft Disk İşletim Sistemi) çıktı ve çoğu kişinin bu dili anlaması çok zordu. Bu da doğal olarak satışları ve kullanımı etkiler. 1985'de ilk Windows olan 1.0 grafik arayüzü ile satışa başladığında Türkiye'de hala MS-DOS kullanılıyordu. MS-DOS'da grafik arayüzü yokken, Windows ile fare denen cisim ve göze çok etkileyici gelen kullanıcı arayüzü de kullanıcılar için ortaya çıktı.
Xerox'un bu konuda, satışa çıkan ilk işletim sisteminin öncesinde 20 yıllık bir geçmişi var ama 1981 yılınca tekrar derledikleri sistem birimi ile Apple ve Microsoft'a ışık tutmuşlardır ve her iki işletim sistemi de bu arayüzü kendine göre derlemiştir. Windows kullanan bir kişinin OS X kullanmaya başlayınca bu pencereler neden tam ekran olmuyor nen? demesi kimsenin suçu değil, alışkanlık. O sistemin arayüzü öyle, bu sistemin böyle. Pencereler ve masaüstünde ikonlar görmek aynı şeyler değil. 2 boyutlu bir düzleme bakıyorsunuz ve pencere sistemi daha ileri bir teknoloji bulunana kadar böyle olacak. Microsoft'un yeni işletim sisteminin bu yönde yapacağı yenilikler hakkında araştırma yapmadım fakat Apple, bu konuda yeniliklere başladı. Bu harfif geçiş süreci Lion işletim sisteminde rahatca görülmekte.
Bunların dışında Android'in bir şirket olduğunu sanıp, Google'ın bir işletim sistemi olduğunu sanıp Apple ile kıyaslayanlar var. Onlara da şöyle diyelim, sen birisi ile mesajlaşmak, videolu görüşme yapmak için MSN Messenger, Skype kuruyorsun ama bunları hiçbir program kurmadan Gmail sayfasından yapabiliyorsun. Web tabanlı yazılımları da bu şekilde insanların kullanımına açan, yaygınlaştıran kişiler bir zaman kendi çapında öğrenci olan yazılımcılar, Google çalışanlarıdır. Apple'ın Siri'nin eşdeğer yazılımını 2 günde Android'e kodlayan Amerika'da yaşayan, Android'in menfaatine yakından uzaktan alakasız sade vatandaşın, bunun reklamını sırf eğlencesine yaptıktan sonra fanboyların dellenip, bazı yerlerde Android yine Apple'dan çaldı! diye haber yapması kusuruma bakmayın ama salaklık ve cahillikten başka birşey değildir. Öncelikle eline HTC ve Samsung marka 2 cihaz alıp aynı 2 sistemin arasındaki farklılıklarına baksın, daha sonra iOS ile kullanım kolaylıklarını karşılaştırsın. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp.
Peki ben ne mi yapıyorum? Ben telefonumu, elektronik cihazımı ihtiyacıma göre alıyorum. Her sistemden (internet sayfası dahil) rahatca erişmem gerektiği için Android. Çalışırken arayüzüne daha da hakim olduğum ve sisteme özel yazılımlar kullandığım için Macbook Pro'da OS X. Oyun oynamak, nette gezmek, film izlemek için de PC topladım kendime ve onda da Windows kullanıyorum.
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danGerfuLL 7 yıl
4 birim gitmiş olur çapraz gidemediği için.
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jehan 7 yıl
geometri ve fizik hocaların kim senin?
katedilen mesafe, gidilen yol= son durum - ilk durum.
Bilmeden konuşuyorsunuz ya, insan deliriyor. Bu ülkede mühendis kolay yetişmiyor. Dinleyin, araştırın sonra yazın. Bildiğinizi sanıp yanılıyorsunuz.
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abksystem32 7 yıl
apple. Mukemmel bir ticari zekaya sahipler.apple sirketinde urunu pazarlamak ,gelistrmekten once geliyor.belki tek hamlede cok sey uretiyorlar ancak lokma lokma satiyolar.ve bundan milyarlarca dolar kazaniyorlar.piyasanin en pahali urunlernden olmasina ragmen yok satiyorlar.ticari zekalarini tebrik etmek gerekli.
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S 7 yıl
Hepsi mi hırsız olur yaa.
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MrHxor 7 yıl
Cok mübarek adam. Hayatımızı değiştirdi.
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TIRAZLI 7 yıl
türkçe alt yazı olsaydı iyidi,
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Tensi 8 yıl
realsasha
8genBende zaten Steve jobsun çok iyi bir geliştirici mühendis olduğunu düşünüyordum. Fikirleri geliştirmekte çok iyi. Ancak sıfırdan hayatımıza kattığı bir şey bilmiyorum. Bu yüzden Alexander Graham Bell, Nikolai Tesla, Einstein vb benim için daha değerli insanlardır.yinede hayatımıza kattıklarını kullanmasamda takdir edilmesi gereken saygıdeğer bir insandı...
Nikola Teslanın Steve Jobstan daha değerlidir denmesi bile talihsizliktir bence.

Nikolai Tesla olmasaydi su an floresan ve alternatif akim denen seyler olmayacakti. O Edison denen denyo yuzunden ( dogru akim ve isitma telli ampulu savunmasi yuzunden )teknolojinin 100 yil geri kaldigini soyllerler. Durum soyle: Edison birilerinden calar, cok ta iyi pazarlamacidir, cebi icin de herseyi yapar. Tesla ise sadece icat eder, gerisi hic umrunda degildir. Tesla nin kim oldugunu bilmeden adama laf atmayin, altinda kalirsiniz lafinizin.
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realsasha 8 yıl
8gen
Bende zaten Steve jobsun çok iyi bir geliştirici mühendis olduğunu düşünüyordum. Fikirleri geliştirmekte çok iyi. Ancak sıfırdan hayatımıza kattığı bir şey bilmiyorum. Bu yüzden Alexander Graham Bell, Nikolai Tesla, Einstein vb benim için daha değerli insanlardır.yinede hayatımıza kattıklarını kullanmasamda takdir edilmesi gereken saygıdeğer bir insandı...

Nikola Tesla'nın Steve Jobs'tan daha değerlidir denmesi bile talihsizliktir bence.
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Jesse James 8 yıl
realsasha

8gen

Bende zaten Steve jobsun çok iyi bir geliştirici mühendis olduğunu düşünüyordum. Fikirleri geliştirmekte çok iyi. Ancak sıfırdan hayatımıza kattığı bir şey bilmiyorum. Bu yüzden Alexander Graham Bell, Nikolai Tesla, Einstein vb benim için daha değerli insanlardır.yinede hayatımıza kattıklarını kullanmasamda takdir edilmesi gereken saygıdeğer bir insandı...


Nikola Tesla'nın Steve Jobs'tan daha değerlidir denmesi bile talihsizliktir bence.

Uzun süredir forumu sadece okuyordum ancak böylesine cahilce yazılmış bir yoruma kayıtsız kalamadım. "realsasha" nikli üyenin yapmış olduğu kıyas Tesla' ya niçin anlaşılamamış dahi denildiğinin en iyi açıklaması. ("realsasha" nın yorumuna tüm iyi niyetimle yaklaştım.)

* İki türlü cahil vardır. Birisi okumuş cahil, diğeri okumamış cahildir. Siz okumuşundan korkun.

* Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.

Kitap Adı : TESLA - Anlaşılamamış dahi.

Yazar : Margaret Cheney

Çeviri : Okhan Gündüz

Yayın evi : Aykırı Yayıncılık

Ön bilgi için : en.wikipedia.org/...
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u.r.k. 7 yıl
realsasha

8gen

Bende zaten Steve jobsun çok iyi bir geliştirici mühendis olduğunu düşünüyordum. Fikirleri geliştirmekte çok iyi. Ancak sıfırdan hayatımıza kattığı bir şey bilmiyorum. Bu yüzden Alexander Graham Bell, Nikolai Tesla, Einstein vb benim için daha değerli insanlardır.yinede hayatımıza kattıklarını kullanmasamda takdir edilmesi gereken saygıdeğer bir insandı...


Nikola Tesla'nın Steve Jobs'tan daha değerlidir denmesi bile talihsizliktir bence.


Nikola Tesla Einstein, Newton, Pasteur gibi üst kategori bir dahidir. Steve Jobs ise G.Bell, T.Edison gibi başkalarının bulduklarını kendine mal eden alt kategori dahimsidir.
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Spoon! 7 yıl realsasha
realsasha

8gen

Bende zaten Steve jobsun çok iyi bir geliştirici mühendis olduğunu düşünüyordum. Fikirleri geliştirmekte çok iyi. Ancak sıfırdan hayatımıza kattığı bir şey bilmiyorum. Bu yüzden Alexander Graham Bell, Nikolai Tesla, Einstein vb benim için daha değerli insanlardır.yinede hayatımıza kattıklarını kullanmasamda takdir edilmesi gereken saygıdeğer bir insandı...


Nikola Tesla'nın Steve Jobs'tan daha değerlidir denmesi bile talihsizliktir bence.


ÇÜŞ!
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Saydam 8 yıl
Bir cogunuz Isaac Newton gibisiniz. Basınıza Apple düşmüş.
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