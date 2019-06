Steve Jobs: Xerox'ta üç şey gördüm...

Yaşamı boyunca kamera karşısında çok az sayıda röportaj veren Steve Jobs'un 1995 yılında gerçekleştirdiği ve uzun süredir kayıp olan PBS yapımı Triumph of the Nerds belgeselindeki röportajı gün ışığına çıktı. 16 Kasım'da Amerika'daki bazı sinema salonlarında Steve Jobs: The Lost Interview ismiyle gösterilecek 1 saatlik özel filmin bir bölümü, Apple ve Steve Jobs ile ilgili yıllardır tartışılan bir detaya da ışık tutuyor.

Bilindiği üzere Steve Jobs, grafik tabanlı kullanıcı arayüzünü Xerox'tan çalmakla suçlanıyor. Haberimizde yer alan videoda Steve Jobs, bu duruma ilk elden açıklık getiriyor. Xerox kampüsüne gittiğinde kendisine üç şey gösterildiğini söyleyen Steve Jobs, bunların nesneye yönelik programlama, ağ üzerinden birbirine bağlı çalışan bilgisayarlar ve grafik tabanlı kullanıcı arayüzü olduğunu söylüyor.

Bu üçü arasında kendisini en çok heyecanlandıranın grafik arayüzü olduğunu belirten Steve Jobs aynen şöyle devam ediyor; "O'nu (grafik tabanlı kullanıcı arayüzü) gördüğümüzde henüz tamamlanmıştı, yanlış yapılmış şeyler vardı ve çok kusurluydu. Ama fikir ve uygulanışı harikaydı. 10 dakika içerisinde tüm bilgisayarların bu şekilde çalışması gerektiği düşüncem çok netti."