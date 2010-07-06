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Stuart Hughes'dan 320.000£ fiyatıyla dudak uçuklatan MacBook Air Platinium Edition

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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knight
Haber Editörü
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iPhone, iPod, MacBook ve hatta oyun konsollarını elmas, altın, platinyum gibi değerli materyallerle süsleyerek en üst gelir grubuyla buluşturan Stuart Hughes, bu sefer karşımıza dünyanın en pahalı MacBook Air'ı ile çıktı. Stuart Hughes'ın, daha önce 140.000 Pound'luk fiyatıyla dudak uçuklatan 53 tane 25.5 karat elmasla bezeli MacBook Air Supreme Ice Edition'ı beğeniye sunduğunu hatırlatalım.

Macbook Air Platinium Edition, SH tarafından belirtilenlere göre tamamen platinyumla (yaklaşık 7 kg) kaplanmış ve dünya üzerinde sadece 5 tane üretilmiş. Fiyatın 320.000 Pound olduğu söyleniyor. Neredeyse yarım milyon dolarlık fiyattan sonra teknik özellik konusuna girmeyi pek de gerek görmüyoruz.


http://www.luxurylaunches.com/gadgets/worlds_most_expensive_macbook_air_platinum_edition_gets_heavy_for_480000.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
doğada az miktada bulunan metalleri böylesi gereksiz şeylerde kullanmak ne kadar mantıklı acaba... gerçi 5 tane ama olsun
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KayhanKaan 9 yıl
Bu paraya ferrari alırım

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O.Beverly 9 yıl
Goruntusu gercekten cok hos fakat bu parayla yuzlerce mac alip okullara Mac laboratuari acardim
adimi da kapiya kazirdim orasi ayri konu.
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HalukK 9 yıl
Bir tas çorbaya binlerce dolar veren, altın sulu çorbalar içen zümreye göre
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buckethead® 9 yıl
...tamamen platinyumla (yaklaşık 7 kg) kaplanmış...

oha
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ngnzlr 9 yıl
Ne kadar gereksiz, üstelik 7 kg :S
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