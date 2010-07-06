Stuart Hughes'dan 320.000£ fiyatıyla dudak uçuklatan MacBook Air Platinium Edition

iPhone, iPod, MacBook ve hatta oyun konsollarını elmas, altın, platinyum gibi değerli materyallerle süsleyerek en üst gelir grubuyla buluşturan Stuart Hughes, bu sefer karşımıza dünyanın en pahalı MacBook Air'ı ile çıktı. Stuart Hughes'ın, daha önce 140.000 Pound'luk fiyatıyla dudak uçuklatan 53 tane 25.5 karat elmasla bezeli MacBook Air Supreme Ice Edition'ı beğeniye sunduğunu hatırlatalım.

Macbook Air Platinium Edition, SH tarafından belirtilenlere göre tamamen platinyumla (yaklaşık 7 kg) kaplanmış ve dünya üzerinde sadece 5 tane üretilmiş. Fiyatın 320.000 Pound olduğu söyleniyor. Neredeyse yarım milyon dolarlık fiyattan sonra teknik özellik konusuna girmeyi pek de gerek görmüyoruz.

http://www.luxurylaunches.com/gadgets/worlds_most_expensive_macbook_air_platinum_edition_gets_heavy_for_480000.php