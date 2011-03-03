Superonline’dan Yepyeni Bir Hizmet

SUPERCAM İLE

HERKESİN İÇİ RAHAT



Türkiye'nin yenilikçi telekom operatörü Superonline'ın yeni SuperCam hizmeti ile eve ya da işyerine kurulan kameralara bilgisayar ve cep telefonu olan her yerden ulaşılabiliyor. Aboneler canlı görüntülerin yanı sıra, kaydedilmiş görüntüleri de daha sonra izleyebiliyor.

Türkiye'de internet erişiminin öncüsü Superonline, fiber internet abonelerine sunduğu SuperCam hizmetiyle abonelerine ev ya da iş yerlerine kurduracakları kameralarla hem istedikleri yer ve zamanda anında izleme, hem de yaptıkları kayıtlara daha sonra ulaşma olanağı sunuyor.

Kamera ve bilgisayar özelliklerini tek bir çözüm altında birleştiren SuperCam hizmeti sayesinde kullanıcılar ev veya işyerlerinde açık bir bilgisayara ve özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan bebeklerinin, evlerinin, ofislerinin görüntülerini izleyebiliyor. SuperCam paketleri kapsamında kullanıcılara kablolu, kablosuz ve dış mekana uygun kamera seçenekleri sunuluyor.

İster cepten ister PC'den

İstediği herhangi bir yerde internete bağlı bir bilgisayar veya eşzamanlı görüntü izleyebilme (RTSP) özelliğini destekleyen cep telefonu üzerinden canlı görüntüleri alabilen SuperCam aboneleri diledikleri zaman, kayıt paketleri dahilinde yapılan kayıtlara ulaşarak tamamını ya da seçecekleri belirli bir zaman dilimini izleyebiliyorlar. SuperCam hizmetiyle birlikte sunulan standart ve yüksek kaliteli kayıt seçenekleri sayesinde görüntüleri istenen kalitede izleyebilmek de mümkün.

Hem pratik hem de güvenli

SuperCam hizmeti kapsamında alınan kayıtlar, seçilen kayıt hizmeti süresi boyunca yüksek şifreleme standartlarına uygun olarak saklanıyor. Abonelere sunulan kamera seçenekleri iç mekân için kablolu veya kablosuz, dış mekân içinse dış koşullara dayanıklı cihazları içeriyor. Abonelerin hizmet aldıkları süre boyunca kameraları ücretsiz olarak kullanabildiği SuperCam'in temel paketinde aylık 19,90TL ödeyerek anlık bağlantı ile izleme olanağı sunuluyor. SuperCam kayıtlı pakette ise hem anlık izleme hem de paket tercihine bağlı olarak 1, 3, 7 ve 30 günlük kayıt ve geçmişe dönük izleme özelliğinden yararlanılıyor. Kayıtlı paket fiyatları süre, kayıt kalitesi ve kamera tipine bağlı olarak farklılık gösteriyor.

30 Nisan'a kadar daha da avantajlı!

30 Nisan 2011 tarihine kadar süren kampanya dahilinde; hizmeti 24 ay süreyle kullanacak aboneler ilk ay için ücret ödemezken, ayrıca kayıt seçenekli paketi tercih etmeleri halinde kendilerinden 50 TL'lik kurulum ücreti de alınmıyor. SuperCam hizmetinden ve kampanya avantajlarından yararlanmak için 0850 222 0 222 Superonline Müşteri Hizmetleri'ni aramak ya da Superonline İletişim Merkezleri ile Superonline Abone Merkezlerine başvurmak yeterli.

Bilgi için: www.superonline.net/supercam

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