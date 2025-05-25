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    Çekmeyen operatöre ceza geliyor: Yeni BTK düzenlemesi yolda

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesinin tespit edecek. Çekmeyen operatörleri ise ceza bekliyor.

    Çekmeyen operatöre ceza geliyor: Yeni BTK düzenlemesi yolda Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye genelinde mobil haberleşme kalitesini artırmak ve vatandaşların iletişim sorunlarını en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir saha ölçüm ağı kuruyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, kent merkezlerinden kırsal alanlara, ören yerlerinden organize sanayi bölgelerine kadar geniş bir coğrafyada mobil şebekelerin performansı denetlenecek. Telefonun çekmediği noktalar tespit edildiğinde, ilgili operatöre ceza uygulanacak.

    Operatörlere sıkı denetim

    BTK, vatandaşların sıkça dile getirdiği “telefon çekmiyor” şikayetlerini dikkate alarak, mobil şebekelerdeki kapsama ve hizmet kalitesi sorunlarını objektif verilerle ortaya koyacak bir sistem geliştiriyor. Kent içi ve dışı yollar, tüneller, demiryolları gibi stratejik güzergâhlarda yapılacak testlerle, operatörlerin kapsama alanları detaylı şekilde ölçülecek.

    Bu ölçümleri yapacak şirketler için de yeni bir sistem devreye giriyor. BTK’dan yetki belgesi almak isteyen firmaların, tüm operatörlerin kapsama alanlarını aynı anda test edebilecek donanıma sahip olmaları şart koşuluyor. Ayrıca güncel mobil haberleşme teknolojileriyle uyumlu telefon setlerine de sahip olmaları gerekiyor.

    Yetki alan firmalar, 5 yıl süreyle geçerli olacak bu belgeyle ölçüm faaliyetlerini yürütebilecek. BTK, şirket personeline eğitimler vererek ölçüm sürecinin standartlara uygun şekilde yapılmasını sağlayacak. Saha testleri sabit noktalarda yapılacağı gibi, hareket halindeki araçlarla da gerçekleştirilecek. Ölçüm araçları şehir içinde 20-50 km/saat, şehirler arası yollarda ise 80-120 km/saat hızla ilerlerken mobil şebeke performansı test edilecek.

    Kapsama sorununa ceza

    BTK’nın yeni düzenlemesi, vatandaşların iletişim hizmetlerinden eksiksiz yararlanmasını garanti altına almayı hedefliyor. Yapılan ölçümlerde telefonun çekmediği, kapsama alanının yetersiz olduğu tespit edilen bölgeler için, ilgili operatöre bir önceki yılki satış gelirinin binde 2’si (%0,2) oranında idari para cezası kesilebilecek.

    Saha ölçümlerinde hata yapan şirketler için de ciddi yaptırımlar geliyor. Yanlış veya hatalı ölçüm yaptığı tespit edilen firmalara, almış oldukları yetki belgesi bedelinin tam 20 katı kadar ceza uygulanacak. Böylece ölçümlerin doğruluğu ve tarafsızlığı güvence altına alınmış olacak.

    BTK, bu düzenlemeleri “Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile kamuoyuna duyurarak görüş alma sürecini başlattı. Kurum, 7 Haziran’a kadar kamuoyu görüşlerini alacak.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 1 gün önce

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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