Türksat’tan yeni evlenenlere ücretsiz internet

Üç ay ücretsiz, sonraki 12 ay indirimli
Kampanya kapsamında kullanıcılar, ücretsiz dönemin ardından 12 ay boyunca yalnızca aylık 439 TL ödeyerek aynı hizmeti kullanmaya devam edebilecek. Üstelik bu fırsat sadece 50 Mbps ile sınırlı değil.
Kampanya, 2025 yılı sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak. Ayrıca 50 Mbps hızın yanı sıra 100 Mbps hız için ilk üç ay yine ücretsiz olmak üzere, daha sonraki 12 ayda aylık 589 TL, 200 Mbps hız için 639 TL, 500 Mbps hız için 739 TL ve 1000 Mbps hız için ise 839 TL ödeyerek, bu avantajlı kampanyadan faydalanılabilecek.
Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen yeni çiftlerin, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat İl Müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurmaları yeterli. Ancak kampanya sadece evliliğin ilk yılı içinde yapılan başvurular için geçerli olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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