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    Türksat’tan yeni evlenenlere ücretsiz internet

    Türksat, Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği yeni kampanya ile evliliğe adım atan çiftlere özel fırsat sunmaya başladı. Firma, yeni evlenenlere sınırsız 3 ay ücretsiz internet sunacak.

    Türksat’tan yeni evlenenlere ücretsiz internet Tam Boyutta Gör
    Türkiye genelinde internet hizmeti sağlayan Türksat A.Ş., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncülüğünde ilan edilen “Aile Yılı” kapsamında yeni evlenen çiftlere özel bir kampanya başlattı. Kurumun Kablonet markası üzerinden sunulan bu kampanya ile, evliliğin ilk yılındaki çiftler ilk 3 ay boyunca 50 Mbps sınırsız internet hizmetinden ücretsiz faydalanabilecek.

    Üç ay ücretsiz, sonraki 12 ay indirimli

    Kampanya kapsamında kullanıcılar, ücretsiz dönemin ardından 12 ay boyunca yalnızca aylık 439 TL ödeyerek aynı hizmeti kullanmaya devam edebilecek. Üstelik bu fırsat sadece 50 Mbps ile sınırlı değil.

    Kampanya, 2025 yılı sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak. Ayrıca 50 Mbps hızın yanı sıra 100 Mbps hız için ilk üç ay yine ücretsiz olmak üzere, daha sonraki 12 ayda aylık 589 TL, 200 Mbps hız için 639 TL, 500 Mbps hız için 739 TL ve 1000 Mbps hız için ise 839 TL ödeyerek, bu avantajlı kampanyadan faydalanılabilecek.

    Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen yeni çiftlerin, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat İl Müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurmaları yeterli. Ancak kampanya sadece evliliğin ilk yılı içinde yapılan başvurular için geçerli olacak.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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