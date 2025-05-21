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    Türk Telekom, Wi-Fi 7'yi test etti: 10 Gbps hız elde edildi

    Türk Telekom, gerçek ortam koşullarında Wi-Fi 7'nin 6 Ghz 320 Mhz kanalı üzerinden mesh teknolojisini test etti. Wi-Fi 7'nin kanal birleştirme teknolojisi sayesinde 10 Gbps hıza ulaşıldı.

    Türk Telekom, Wi-Fi 7'yi test etti: 10 Gbps hız elde edildi Tam Boyutta Gör
    Geçen sene sertifika aşaması tamamlanan Wi-Fi 7 teknolojisi Türk Telekom tarafından gerçek ortam koşullarında test edildi. Türk Telekom’un WBA ve TP-Link iş birliğiyle yaptığı Wi-Fi 7 mesh teknolojisi testinde​​ 10 Gbps hıza ulaştı.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, sahadaki gerçek ortam koşullarında Wi-Fi 7 teknolojisini test eden dünyadaki ilk operatörlerden biri oldu. Türk Telekom, mesh ağda rekor hızlara ulaştı.

    Testler, teorik hesaplamaların ötesine geçerek, gerçek ortamda Wi-Fi 7 mesh bağlantısının kablolu erişim kadar hızlı bir performans sunduğunu ortaya koyarken, 6 Ghz 320 MHz kanal genişliği ve diğer bantların da birlikte kullanılması sayesinde, daha yüksek veri aktarım hızları elde edildi.

    Wireless Broadband Alliance (WBA) CEO’su Tiago Rodrigues, denemenin yeni nesil Wi-Fi teknolojisinin benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını hızlandırma misyonları açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Türk Telekom ve TP-Link'in Wi-Fi 7 teknolojisini gerçek dünya koşullarında başarıyla hayata geçirmesi, bu teknolojinin kullanıma hazır olduğunu ve hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için yüksek bant genişliği gerektiren deneyimlere hazır olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

    Wi-Fi 7 ile 40 Gbps hızlara ulaşılabilecek

    Wi-Fi 7 ile gelen 802.11be standardında 320 Mhz kanal frekansı kullanılıyor. Önceki standartlara kıyasla 2 kat daha fazla kanal bant genişliği sayesinde 40 Gbps hızlara ulaşılabiliyor. Wi-Fi 7 ayrıca 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarının ikisi veya üçüne aynı anda bağlanılarak daha fazla hız ve kararlılık sunan Multi Link Operation (MLO) özelliği ile öne çıkıyor. Yeniden bağlanma ihtiyacı olmadan frekanslar arası geçiş yapılabiliyor.

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