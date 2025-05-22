Dev iddia! Turkcell, Türksat KabloNet’i satın alıyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye telekomünikasyon sektöründe büyük yankı uyandıran bir gelişme daha gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin en büyük mobil operatörü Turkcell, Türksat’a ait KabloNet altyapısını satın alma sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Ankara'da konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türksat Kablo’nun Turkcell’e devri için gerekli onaylar alındı.

Turkcell, KabloNet’i alabilir

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, her iki şirketin de Türkiye Varlık Fonu çatısı altında faaliyet göstermesi, sürecin arka planda hızlı bir şekilde ilerlemesine olanak tanımış gibi görünüyor. Bu gelişme, sektördeki rekabet dengelerini ve genişbant internet hizmetlerinin geleceğini kökten değiştirebilir.

Bomba iddia: Türksat mobil operatör sektörüne giriyor! 1 gün önce eklendi

Kemalettin Bulamacı’nın haberine göre Turkcell ve Türksat cephesine yöneltilen sorulara yönelik ne yalanlama ne de doğrulama yapılmış. Aslında bu iddialar, Türksat’ın eski genel müdürü Hasan Hüseyin Ertok döneminde de sıkça gündeme gelmiş, ancak sonrasında göreve gelen Ahmet Hamdi Atalay döneminde gündemden düşmüştü. Bugün gelinen noktada, iddiaların yeniden su yüzüne çıkmış durumda.

Turkcell büyük fayda sağlayabilir

Türksat, 2024 sonu itibarıyla Türkiye genelinde 43.898 kilometrelik fiber altyapıya sahip. Bu uzunluk, Türk Telekom’un ardından ülkemizdeki en büyük ikinci fiber altyapıyı temsil ediyor. Her ne kadar Turkcell’in SuperOnline markası üzerinden sunduğu fiber altyapı uzunluğu 60 bin kilometreyi aşmış olsa da, bunun yaklaşık 37 bin kilometresi 15 yıllığına BOTAŞ’tan kiralanmış.

Öte yandan mevcut durumda Türksat Kablo sadece 24 ilde hizmet verirken, Turkcell SuperOnline 28 ilde faaliyet gösteriyor. Olası bir birleşmeyle bu sayı 35 ile yükselecek. Böylece Bolu, Erzincan, Erzurum, Karaman, Konya, Yalova ve Zonguldak gibi iller de Turkcell’in fiber kapsama alanına dahil olacak.

Türksat, 2024 yılı sonunda toplam 5,5 milyona yakın haneye erişim sağlarken bu hanelerin yaklaşık yüzde 17’sine fiber internet hizmeti sunabiliyor. 965 binden fazla haneye fiber erişim sağlanırken, toplam KabloNet abone sayısı 1 milyon 412 bin 290’a ulaştı. Bu abonelerin 169 bini fiber altyapı üzerinden hizmet alıyor. Öte yandan, Turkcell’in SuperOnline markasıyla 28 ilde sunduğu fiber hizmetleri, 6 milyon haneye ulaşırken, Mart 2025 itibarıyla 2 milyon 484 bin fiber aboneye sahip.

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